235 tysięcy Polaków wezwanych do wojska w 2026 roku. Kwalifikacja trwa
Blisko ćwierć miliona Polaków – mężczyźni, kobiety, a nawet osoby po pięćdziesiątce – w tym roku stawia się przed komisjami wojskowymi. Wojsko Polskie przechodzi największą ekspansję kadrową od dekad, a rekrutacja w Warszawie nabiera tempa równolegle z ogólnopolską kwalifikacją wojskową. Kto dostanie wezwanie, co czeka podczas komisji i jakie limity powołań ustaliło Ministerstwo Obrony Narodowej – wyjaśniamy krok po kroku.
Kwalifikacja 2026: 235 tysięcy osób, koniec kwietnia jako deadline
Kwalifikacja wojskowa 2026 r. trwa od 2 lutego do 30 kwietnia i obejmuje około 235 tys. osób – o 5 tys. więcej niż rok wcześniej. To nie pobór do wojska, lecz formalna procedura administracyjna: badania lekarskie, ocena psychologiczna i wpisanie do ewidencji wojskowej. Jej podstawę stanowi ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27 sierpnia 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1204). Po zakończeniu komisji każda osoba wraca do domu – nikt nie zostaje zatrzymany w koszarach.
Wezwania trafiały do adresatów w postaci listów poleconych z potwierdzeniem odbioru. Za organizację komisji odpowiadają wojewodowie i starostowie, a doprowadzenie wezwanych zapewniają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast – w tym prezydent Warszawy. Komisje w stolicy prowadzi Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa, jedno z największych w kraju ze względu na skalę populacji województwa mazowieckiego.
Kto dostaĺ wezwanie – i kogo komisja może dotyczyc
Obowiązkiem stawienia się przed komisją objęto kilka grup. Trzon stanowią mężczyźni urodzeni w 2007 roku – tzw. rocznik podstawowy, który w 2026 r. kończy 18 lat. Obok nich wezwania otrzymali mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy do tej pory nie uregulowali stosunku do służby wojskowej i nie mają przyznanej kategorii zdolności.
Istotną nowością jest szersza obecność kobiet w kwalifikacji. Wezwane mogą być kobiety urodzone w latach 1999-2007, które posiadają kwalifikacje uznane za przydatne dla armii lub kończą studia bądź naukę w zawodach strategicznych. Na liście priorytetowych kierunków dominują zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, ratownicy – a także techniczne, informatyczne i inżynieryjne. To kolejny rok, w którym wojsko konsekwentnie poszerza bazę ewidencyjną o kobiety z odpowiednim wykształceniem.
Kwalifikacji podlegają też osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo, oraz – co może zaskoczyć – osoby do 60. roku życia, które nigdy wcześniej nie przeszły kwalifikacji i nie mają określonej kategorii zdolności. Armia uzupełnia w ten sposób luki w ewidencji, które narastały przez lata po zawieszeniu obowiązkowego poboru w 2008 r.
Cztery kategorie i co z nich wynika
Komisja przyznaje jedną z czterech kategorii wojskowych. Kategoria A oznacza pełną zdolność do służby – taka osoba może zostać powołana do dowolnego rodzaju służby. Kategoria B to zdolność czasowa, np. z powodu kontuzji lub choroby wymagającej leczenia – komisja wyznaczy termin ponownego stawienia się. Kategoria D oznacza niezdolność do służby w czasie pokoju, ale nie zwalnia z ewidencji wojskowej – w razie mobilizacji zasady się zmieniają. Kategoria E to trwała i całkowita niezdolność do służby także w przypadku konfliktu zbrojnego.
Niestawienie się na kwalifikację bez usprawiedliwienia niesie realne konsekwencje. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nałożyć grzywnę do 5 000 zł, a w skrajnych przypadkach orzec o przymusowym doprowadzeniu przez policję. Jeśli wezwany nie może stawić się w wyznaczonym terminie z ważnych powodów – egzamin, choroba, pobyt za granicą – powinien niezwłocznie poinformować właściwy urząd gminy lub urzad miasta i ustalić nowy termin.
Limity powolan na 2026 rok: 301 tys. miejsc, 6,5 mld zl kosztow
Poza kwalifikacją toczy się rekrutacja do poszczególnych rodzajów służby. Ministerstwo Obrony Narodowej ustaliło w rozporządzeniu górne, nieprzekraczalne limity powołań do czynnej służby wojskowej w 2026 r. Łącznie mogą objąć do 301 200 osób.
Największy limit dotyczy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW): do 39 tys. osób, w tym 4 tys. na potrzeby kształcenia – kursy podoficerskie, oficerskie oraz podchorążowie pierwszych roczników akademii wojskowych. DZSW składa się z dwóch etapów: kursu podstawowego (do 28 dni) i specjalistycznego (do 11 miesięcy). Żołnierz dobrowolny otrzymuje wynagrodzenie na poziomie najniższego uposażenia żołnierza zawodowego, a po zakończeniu służby – pierwszeństwo w naborze do armii zawodowej i pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej.
Do zawodowej służby wojskowej MON planuje powołać do 13 500 osób. Limit Wojsk Obrony Terytorialnej wynosi do 40 tys. nowych żołnierzy, a do rezerwy aktywnej – 8 700 osób. Największą grupą objętą planowanymi powołaniami są jednak rezerwiści pasywni kierowani na ćwiczenia wojskowe – do 200 tys. osób. Szacunkowe koszty wszystkich powołań sięgną niemal 6,5 mld złotych, z czego ponad 2,5 mld pochłonie sama DZSW.
Warszawa i rezerwiści: stolica pod szczególną presja mobilizacyjną
Mazowsze jest największym województwem pod względem liczby osób w wieku poborowym, co oznacza, że WCR Warszawa obsługuje jeden z największych w Polsce potoków kandydatów zarówno do kwalifikacji, jak i do dobrowolnej służby. Wojsko Polskie prowadzi w Warszawie stałą rekrutację do wszystkich rodzajów służby – informacje o naborze, terminach i wymaganiach dostępne są na stronie wojsko-polskie.pl oraz bezpośrednio w siedzibie WCR przy ul. Obrońców Tobruku 2.
Aktualne stany ewidencyjne to nieco ponad 111 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 32 tys. żołnierzy WOT. Rząd zakłada docelowe osiągnięcie 250-300 tys. żołnierzy zawodowych – co oznacza, że rekrutacja będzie utrzymywana na wysokim poziomie przez co najmniej kilka kolejnych lat. Na tle krajów europejskich Polska należy do tych, które najszybciej zwiększają potencjał kadrowy swoich sił zbrojnych.
Powrot poboru? Polacy są podzieleni
Równolegle z trwającą kwalifikacją w debacie publicznej regularnie pojawia się pytanie, czy Polska powinna przywrócić obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, zniesioną w 2008 r. Wyniki sondaży wskazują na wyraźny podział społeczny. Badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” z listopada 2025 r. pokazało, że 45,5% ankietowanych jest przeciwnych przywróceniu poboru, a 39,2% go popiera. Z kolei sondaż dla Wirtualnej Polski z grudnia 2025 r. wskazał odwrotną proporcję: 59,4% badanych opowiedziało się za obowiązkową służbą. Różnica wyników wskazuje, że odpowiedź silnie zależy od sposobu zadania pytania i kontekstu geopolitycznego, w jakim jest prowadzone badanie.
MON nie zapowiedział dotychczas przywrócenia poboru obowiązkowego. Oficjalna strategia zakłada budowanie masowej, lecz dobrowolnej rezerwy – stąd rekordowe limity DZSW i ćwiczeń rezerwistów. Eksperci wojskowi wskazują, że sam system dobrowolny, nawet przy pełnym wykorzystaniu limitów, nie pozwoli w krótkim czasie osiągnąć docelowego stanu 300 tys. żołnierzy zawodowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Kwalifikacja, DZSW i WOT w Warszawie
Jeśli urodziłeś się w 2007 r. lub nie masz określonej kategorii wojskowej mimo skończonych 18 lat – sprawdź, czy nie czeka na ciebie nieodebrane wezwanie z komisji. Kwalifikacja trwa do 30 kwietnia 2026 r. Ignorowanie wezwania grozi grzywną do 5 000 zł i przymusowym doprowadzeniem przez policję. Jeśli wezwanie dotarło pod nieaktualny adres, skontaktuj się z urzędem gminy lub WCR Warszawa.
Jeśli rozważasz dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, możesz zgłosić się do rekrutacji bez względu na wykształcenie i bez wcześniejszego doświadczenia wojskowego – wymagane jest jedynie pełnoletniość. W Warszawie rekrutację prowadzi WCR przy ul. Obrońców Tobruku 2 lub poprzez formularz na stronie wojsko-polskie.pl. Służba trwa do roku, a wynagrodzenie odpowiada najniższemu uposażeniu żołnierza zawodowego. Jeśli interesuje cię służba w Wojskach Obrony Terytorialnej – WOT to opcja dla osób chcących łączyć cywilną pracę z aktywnością wojskową w weekendy i podczas kilkunastodniowych ćwiczeń rocznie. Nabór do stołecznej brygady WOT jest prowadzony na bieżąco.
