240 zł wpłynie na konto bez żadnego wniosku. Sprawdź, czy jesteś na liście
Już przed 15 kwietnia na konta milionów Polaków trafi dodatkowe 240 zł – automatycznie, bez składania wniosków i bez wizyt w urzędach. To efekt udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych i nagroda od państwa dla osób, które przez cały rok systematycznie oszczędzały, nie rezygnując z programu.
Już wkrótce miliony Polaków zobaczą na swoich kontach dodatkowe pieniądze – i to bez składania jakiegokolwiek wniosku. Przed 15 kwietnia 2026 roku ruszą przelewy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dla osób, które systematycznie oszczędzały w PPK, oznacza to konkretną nagrodę od państwa.
240 zł bez formalności. Skąd te pieniądze?
Dodatkowe 240 zł to tzw. dopłata roczna do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest ona finansowana z Funduszu Pracy i trafia bezpośrednio na rachunek PPK uczestnika programu. Pieniądze nie są wypłacane „do ręki”, lecz zasilają indywidualne konto oszczędnościowe w PPK, powiększając zgromadzony kapitał.
Mechanizm ten ma zachęcać do długoterminowego oszczędzania i nagradzać osoby, które nie rezygnują z programu nawet w trudniejszych momentach. W praktyce jest to dodatkowy bonus od państwa, niezależny od wpłat pracownika i pracodawcy.
Kto dostanie dopłatę roczną?
Prawo do otrzymania 240 zł przysługuje osobom, które przez cały poprzedni rok kalendarzowy były uczestnikami PPK i spełniły określone warunki. Kluczowy jest poziom wpłat – w 2025 roku musiały one wynieść co najmniej 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Nie ma znaczenia wysokość zarobków ani to, czy wpłaty były podstawowe czy podwyższone. Liczy się systematyczność i pozostanie w programie bez dokonywania wcześniejszej wypłaty środków. Według danych programu PPK, na koniec 2025 roku warunki te spełniało ponad 4,1 mln osób.
Zgodnie z oficjalnymi informacjami dopłata roczna zostanie zaksięgowana na rachunkach PPK najpóźniej do 15 kwietnia 2026 roku. Przelewy będą realizowane automatycznie, bez udziału uczestników programu.
Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych wniosków, odwiedzać instytucji finansowych ani kontaktować się z pracodawcą. Jeśli warunki zostały spełnione, pieniądze pojawią się na koncie same.
Dodatkowy bonus dla nowych uczestników
Osoby, które niedawno przystąpiły do PPK, mogą liczyć na jeszcze jedno wsparcie. Po trzech miesiącach regularnego oszczędzania przysługuje im jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł. To kolejny element systemu zachęt, który ma przekonać pracowników do pozostania w programie na dłużej.
Kto nie dostanie 240 zł?
Nie wszyscy uczestnicy PPK otrzymają dopłatę roczną. Z pieniędzy nie skorzystają osoby, które wypłaciły środki przed końcem roku, przystąpiły do programu zbyt późno albo nie osiągnęły wymaganego poziomu wpłat – np. z powodu długiego zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyńskiego.
Z programu wyłączone są także osoby, które ukończyły 70 lat. Z kolei pracownicy w wieku 55–70 lat mogą uczestniczyć w PPK wyłącznie na własny wniosek – bez jego złożenia dopłata roczna im nie przysługuje.
Dla wielu Polaków 240 zł to realny zastrzyk dodatkowych środków. Choć kwota nie trafia bezpośrednio na konto bankowe, zwiększa oszczędności emerytalne i działa jak premia za cierpliwość. Przy długim okresie oszczędzania i regularnych dopłatach państwa PPK pozostaje jednym z nielicznych programów, w których publiczne pieniądze realnie powiększają prywatny kapitał.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Źródło: oficjalny komunikat programu Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
