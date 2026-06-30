2477 gmin gotowych do ewakuacji. W Warszawie autobusy przystosowane do noszy i metro jako schron. Sprawdziliśmy, jak jest przygotowane Mazowsze
Polska zakończyła największą operację planistyczną w historii administracji – wszystkie 2477 gmin w kraju mają gotowe plany ewakuacji, a uruchomienie procedury w sytuacji kryzysowej ma zająć do 15 minut. Ale dokument na papierze to jedno, a realna gotowość to drugie. Przejrzeliśmy więc plany na całe województwo mazowieckie – od Warszawy, przez Płock, po Ostrołękę – żeby sprawdzić, co konkretnie jest planowane.
Skąd 15 minut? System budowany na doświadczeniach z Ukrainy
Fundamentem całego systemu jest ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), obowiązująca od 1 stycznia 2025 r. Każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta dostał dokładnie 12 miesięcy na przygotowanie wkładu do wojewódzkiego planu ewakuacji. Termin upłynął 31 grudnia 2025 r. i – co rzadkie przy ogólnopolskich projektach administracyjnych – dotrzymały go wszystkie gminy bez wyjątku.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. w sprawie ewakuacji ludności precyzuje 4 scenariusze uruchamiające procedury: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt, prognozowaną klęskę żywiołową i faktyczną katastrofę. Łańcuch decyzyjny jest celowo krótki. Przy kryzysie ogólnokrajowym decyzję podejmuje Szef Obrony Cywilnej na wniosek wojewody, ale jeśli sytuacja tego wymaga, wojewoda działa samodzielnie. Na poziomie gminy jest jeszcze szybciej – wójt może zarządzić natychmiastową ewakuację bez czekania na nikogo, jeśli zagrożone jest życie mieszkańców, na przykład przy nadciągającej powodzi. Liczba 15 minut nie wzięła się znikąd – to wniosek z analiz ukraińskich doświadczeń z 2022 roku, gdzie tyle właśnie wynosił realny czas reakcji ludności cywilnej w niektórych scenariuszach.
Pierwszeństwo w ewakuacji mają dzieci, kobiety w ciąży, pacjenci szpitali i osoby niezdolne do samodzielnego poruszania się – dla nich przewidziano transport specjalistyczny, w tym zespoły ratownictwa medycznego. Reszta – zdrowi i sprawni – ma w dużej mierze ewakuować się sama. Szacunki mówią o ok. 50 proc. mieszkańców opuszczających strefę zagrożenia własnym transportem. To celowe założenie: odciąża transport zorganizowany na rzecz osób, które faktycznie go potrzebują.
Warszawa: 206 mln zł, metro jako ukrycie i zero certyfikowanych schronów
Stolica wydaje na ochronę ludności więcej niż jakiekolwiek inne miasto w Polsce. Program „Warszawa Chroni”, ogłoszony przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 r. z budżetem 117 mln zł, urósł przy uchwalaniu budżetu na 2026 r. do 206 mln zł na lata 2024-2027. Do tego dochodzi ponad 210 mln zł z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, które w 2025 r. trafiły bezpośrednio do stolicy.
Ratusz dysponuje danymi PSP, które brzmią imponująco: ponad 200 schronów, ok. 1300 ukryć i ponad 16 000 miejsc doraźnego schronienia o łącznej pojemności przekraczającej 9 mln osób – to pierwsze miejsce w Polsce pod względem nominalnej pojemności. Tyle że te dane zebrano według starej klasyfikacji. Kiedy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa skontrolowało blisko połowę wytypowanych obiektów według nowych kryteriów ustawowych, wynik był jednoznaczny – żaden z nich nie spełnia definicji schronu zgodnej z ustawą z 2024 r. Radna Zofia Smełka-Leszczyńska z Lewicy ujęła to wprost w rozmowie cytowanej przez money.pl: aplikacje są nieczytelne, broszury pełne ogólników, a mieszkańcom brakuje jasnych wskazówek na wypadek realnego zagrożenia.
Niezależna analiza firmy Holdfort z kwietnia 2026 r. wyliczyła, że Warszawa potrzebuje co najmniej 619 schronów i ukryć, jeśli zastosować ustawowy standard maksymalnie 500 metrów dojścia od miejsca zamieszkania. To liczba minimalna, nieuwzględniająca barier urbanistycznych – Wisły, zamkniętych osiedli, terenów przemysłowych.
Stąd projekt „Podziemna Tarcza”, ogłoszony przez Trzaskowskiego w grudniu 2025 r. Cała sieć metra – 41,5 km, 39 stacji – ma docelowo zapewnić schronienie ponad 100 000 osób. Trzeba jednak być uczciwym: metro to miejsce ukrycia, nie schron w sensie wojskowym. Pierwsza linia metra była projektowana z myślą o funkcji schronu, ale w trakcie budowy zrezygnowano z hermetyczności – nie ma tam filtracji powietrza ani pełnego oświetlenia awaryjnego. Generał Roman Polko, były dowódca GROM, wskazywał, że kluczowa różnica względem metra kijowskiego to głębokość: kijowskie sięga nawet stu metrów, warszawskie zaledwie kilkanaście-kilkadziesiąt. Metro chroni przed odłamkami i falą uderzeniową, nie przed bronią chemiczną czy jądrową.
Na ulicach pojawi się też namacalny element systemu: 120 przegubowych autobusów Solaris, każdy z mocowaniami na 4 nosze, gotowych do zmiany funkcji na sanitarną w ciągu minut. Pierwsze egzemplarze mają dotrzeć do Warszawy w październiku 2026 r.
710 mln zł dla Mazowsza. Jak wygląda reszta województwa?
Poza stolicą Mazowsze – jako całe województwo – otrzyma w 2026 r. ponad 710 mln zł z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zapowiedział trzy nabory: na adaptację i budowę obiektów zbiorowej ochrony, na edukację i szkolenia mieszkańców oraz na uzupełnienie baz magazynowych. W samej tylko części przekazanej powiatom (bez Warszawy) MSWiA przeznaczyło 482 mln zł.
Pieniądze już materializują się w konkretnym sprzęcie. W maju 2026 r. wiceminister MSWiA Magdalena Roguska i wojewoda Frankowski przekazali strażakom z 13 powiatów nowy sprzęt zakupiony z Programu OLiOC za 2025 r. – 16 pojazdów (w tym ciężkie wozy ratowniczo-gaśnicze, samochody ratownictwa medycznego), wyposażenie grupy poszukiwawczo-ratowniczej, sprzęt ratownictwa wysokościowego i tarcze balistyczne.
Płock buduje centrum bezpieczeństwa z podziemnym schronem dla 500 osób
Najbardziej konkretną inwestycję w regionie realizuje obecnie powiat płocki. Na działce przy budynku starostwa, przekazanej przez wojewodę mazowieckiego na początku 2026 r., powstanie Powiatowe Centrum Bezpieczeństwa typu dual use – obiekt służący na co dzień jako parking i sala konferencyjna, a w razie potrzeby jako schron dla ok. 500 osób. Budynek stanie na działce o powierzchni ok. 1300 m kw., gdzie dziś jest parking naziemny i modułowy magazyn obrony cywilnej.
Starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz zapowiedział, że powiat złoży kolejny wniosek o dofinansowanie realizacji budowy, licząc na pokrycie nawet 100 proc. kosztów ze środków rządowych. Z programu OLiOC powiat uzyskał już wcześniej wsparcie na ekspertyzy wskazujące, gdzie przy obiektach powiatowych – na przykład przy Domach Pomocy Społecznej – można tworzyć kolejne miejsca schronienia.
Ostrołęka testuje syreny, a powiaty graniczne mają osobne scenariusze
W powiecie ostrołęckim 23 i 24 czerwca 2026 r. odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „ROZOGA 2026″ – test syren alarmowych i komunikatów głosowych na poziomie całego powiatu, sprawdzający współpracę gmin ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce. To rutynowy, ale wymowny element systemu: zanim alarm zadziała naprawdę, trzeba wiedzieć, że technicznie działa.
Województwa i powiaty przygraniczne mają dodatkowo scenariusze skrojone pod własne, specyficzne ryzyka. Jako pierwsze egzemplarze rządowego „Poradnika Bezpieczeństwa” – wydrukowanego w nakładzie blisko 16,8 mln sztuk – trafiły do mieszkańców województw graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą, czyli warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Mazowsze, choć nie graniczy bezpośrednio z żadnym z tych krajów, jest w bezpośrednim sąsiedztwie tych regionów i objęte tą samą logiką planowania wojewódzkiego.
Twarda liczba dla całej Polski: ok. 1000 schronów na 38 mln ludzi
Sytuacja Mazowsza nie jest wyjątkiem, tylko odzwierciedleniem stanu całego kraju. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański przyznał wprost w lutym 2026 r.: schronów spełniających dziś rzeczywiste wymogi jest w Polsce około tysiąca. Inwentaryzacja PSP z lat 2022-2023 wykazała 1903 schrony i 8719 ukryć o łącznej pojemności ok. 1,43 mln miejsc – przy populacji 38 mln to zaledwie 3,8 proc. potrzeb. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli poszła dalej: z 25 schronów i 19 ukryć ujętych w ewidencji samorządów, realnym wymogom odpowiadały zaledwie 3 schrony i 2 ukrycia.
Od decyzji o budowie nowego schronu do jego oddania mija co najmniej 2 lata. Rząd zaplanował na 2026 r. 3 mld zł na infrastrukturę ochronną w skali kraju – to znaczące pieniądze, ale przy obecnym tempie budowy pierwsze realne efekty będą widoczne nie wcześniej niż w 2028 r.
System na papierze jest gotowy – Twoja wiedza nie zawsze
Ankietowe badania przywoływane przez NIK pokazują, że ponad 80 proc. Polaków nie wie, gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania znajduje się punkt schronienia. To największa luka w całym systemie – nie brak procedur, tylko brak wiedzy obywateli o tym, jak z nich skorzystać.
Sprawdź na stronie gdziesieukryc.pl, gdzie znajdują się najbliższe miejsca ukrycia od domu i od pracy – aplikacja działa offline, więc warto pobrać dane zawczasu, zanim sieć komórkowa będzie potrzebna. Jeśli mieszkasz w Warszawie, pamiętaj że najbliższa stacja metra to potencjalne miejsce ukrycia w ramach „Podziemnej Tarczy” – nie schron wojskowy, ale realna ochrona przed odłamkami i falą uderzeniową. Jeśli masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością lub seniora wymagającego opieki, zarejestruj ją w lokalnym urzędzie gminy lub dzielnicy – prawo gwarantuje jej pierwszeństwo w ewakuacji zorganizowanej, ale tylko jeśli służby wcześniej o niej wiedzą. Przygotuj podstawowy zestaw na wypadek braku prądu i łączności: radio na baterie lub korbkę, latarkę, powerbank i gotówkę w małych nominałach – systemy płatnicze przestają działać pierwsze. I trzymaj się zasady, której uczą doświadczenia z Ukrainy: w sytuacji kryzysowej ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom – Alert RCB, TVP, Polskie Radio, strony urzędów – bo dezinformacja w mediach społecznościowych jest przewidywalnym elementem każdego kryzysu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.