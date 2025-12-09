2,5 mld zł rocznie dla TVP i Polskiego Radia. Jest projekt ustawy
Rząd przedstawił projekt ustawy, który na nowo definiuje finansowanie mediów publicznych. Dokument zakłada stałą dotację z budżetu państwa w wysokości co najmniej 2,5 mld zł rocznie i utrzymanie przychodów z reklam, otwierając drogę do największej reformy systemu medialnego od lat.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło projekt ustawy, który zmienia sposób finansowania mediów publicznych. Dokument zakłada wprowadzenie stałej kwoty z budżetu państwa. Minimalne środki mają wynosić 2,5 mld zł rocznie. Projekt dopuszcza również przychody z reklam, co utrzymuje mieszany model finansowania.
Co się zmienia?
Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji został przygotowany przez resort kierowany przez Martę Cienkowską. Został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Proponowane rozwiązanie zrywa z obecnym modelem abonamentowym i wskazuje na finansowanie oparte głównie o środki publiczne.
W projekcie podkreślono, że minimalna kwota ma zabezpieczyć stabilność działania TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Wpisanie jej bezpośrednio do ustawy ma zakończyć coroczne spory o wysokość finansowania podczas prac nad budżetem.
Fakty i tło sprawy
Zgodnie z dokumentem pieniądze będą przekazywane przez ministra finansów na specjalny rachunek zarządzany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. To KRRiT ma odpowiadać za dalszy podział środków między poszczególne spółki.
Resort wskazuje, że potrzeby określone w kartach powinności na 2024 rok wynosiły 3,86 mld zł. To więcej niż proponowana kwota minimalna. Dlatego projekt dopuszcza możliwość dodatkowych przychodów z działalności reklamowej. Model ma pozostać zgodny z zasadami pomocy publicznej i akceptowalny dla Komisji Europejskiej.
Co to oznacza dla czytelnika?
Zmiany otwierają drogę do rezygnacji z abonamentu RTV, choć projekt nie wskazuje konkretnej daty jego likwidacji. Rząd zapowiada, że reforma ma ustabilizować finanse mediów publicznych i uprościć system ich finansowania. Ostateczny kształt ustawy zależy od przebiegu konsultacji i prac w Sejmie.
Projekt ustawy przewiduje, że media publiczne będą otrzymywać co najmniej 2,5 mld zł rocznie z budżetu państwa. Zachowany zostanie mieszany system finansowania, a kwota minimalna ma zapewnić stabilność TVP, Polskiego Radia i PAP. Dokument trafił do uzgodnień międzyresortowych i jest pierwszym krokiem do głębszej reformy całego systemu medialnego.
