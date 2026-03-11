29 tys. zł czeka w ZUS. Wystarczy jeden wniosek, a wiele osób o tym nie wie
Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS po śmierci ubezpieczonego mogą zostać wypłacone bliskim lub wskazanym osobom. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeciętna kwota do odzyskania wynosi około 29 tys. zł. Wypłata nie następuje automatycznie – konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku i przedstawienie wymaganych dokumentów.
W systemie emerytalnym funkcjonuje mechanizm, o którym wiele osób wciąż nie wie. Na subkontach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych znajdują się środki, które po śmierci ubezpieczonego mogą zostać wypłacone jego bliskim lub osobom wskazanym przez niego za życia. Według danych ZUS przeciętna kwota zgromadzona na takim subkoncie w przypadku osób zmarłych przed przejściem na emeryturę wynosi około 29 tys. zł. Wypłata tych pieniędzy nie odbywa się jednak automatycznie – konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.
Skąd biorą się pieniądze na subkoncie w ZUS
Subkonto w ZUS zostało wprowadzone w ramach reformy systemu emerytalnego. Prowadzi się je dla osób urodzonych po 1968 roku oraz części starszych pracowników, którzy uczestniczyli w systemie z udziałem Otwartych Funduszy Emerytalnych.
Na subkonto trafia część składki emerytalnej. Jeżeli ubezpieczony nie należy do OFE, na subkonto trafia 7,3 proc. podstawy wymiaru składki. W przypadku osób pozostających w OFE jest to 4,38 proc..
Środki zapisane na subkoncie różnią się od tych zapisanych na podstawowym koncie emerytalnym. Mają one charakter kapitałowy i podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że po śmierci ubezpieczonego mogą zostać przekazane wskazanym osobom lub spadkobiercom.
Kwoty te są także regularnie waloryzowane, dzięki czemu ich wartość rośnie wraz z kolejnymi latami pracy ubezpieczonego.
Co się zmienia po śmierci ubezpieczonego
Po śmierci osoby posiadającej subkonto środki nie znikają z systemu. ZUS przechowuje je do czasu zgłoszenia się osób uprawnionych.
Procedura zależy od tego, czy zmarły był członkiem OFE.
Jeżeli należał do OFE, fundusz emerytalny w pierwszej kolejności rozlicza środki zgromadzone u siebie i informuje ZUS o konieczności wypłaty środków z subkonta.
Jeśli natomiast ubezpieczony nie był członkiem OFE, cała procedura rozpoczyna się dopiero po złożeniu wniosku przez osoby uprawnione.
W praktyce oznacza to, że pieniądze mogą przez długi czas pozostawać na koncie w systemie, jeśli nikt nie zainicjuje procedury ich wypłaty.
Jak wygląda procedura wypłaty środków
Aby odzyskać pieniądze zgromadzone na subkoncie, należy złożyć w ZUS wniosek USS – wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do tych pieniędzy. Najczęściej są to:
- odpis aktu zgonu,
- dokument potwierdzający pokrewieństwo lub wskazanie jako osoby uprawnionej,
- w przypadku braku wskazania – dokumenty spadkowe, np. postanowienie sądu o nabyciu spadku.
Po złożeniu kompletnej dokumentacji ZUS rozpatruje sprawę i przekazuje środki. W praktyce wypłata następuje zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy.
Kto może otrzymać pieniądze z subkonta
Pierwszeństwo w otrzymaniu środków mają osoby wskazane przez ubezpieczonego za życia. ZUS umożliwia złożenie dyspozycji, w której można wskazać jedną lub kilka osób uprawnionych.
Co istotne, nie muszą to być członkowie rodziny. Prawo dopuszcza wskazanie dowolnej osoby, np. partnera, przyjaciela lub innej bliskiej osoby.
Jeżeli ubezpieczony nie wskazał nikogo w dyspozycji, środki wchodzą w skład masy spadkowej i są dzielone zgodnie z zasadami dziedziczenia.
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim obowiązuje dodatkowa zasada. Połowa środków zgromadzonych w czasie trwania małżeństwa trafia na subkonto żyjącego współmałżonka, natomiast pozostała część podlega wypłacie osobom wskazanym lub spadkobiercom.
Fakty i tło sprawy
Eksperci zwracają uwagę, że w systemie emerytalnym znajdują się miliardy złotych, które w praktyce czekają na zgłoszenie się osób uprawnionych.
Jednym z powodów jest niewielka świadomość społeczna dotycząca funkcjonowania subkont. Wiele osób zakłada, że składki emerytalne w przypadku śmierci przepadają i nie mogą zostać przekazane rodzinie.
Tymczasem mechanizm dziedziczenia subkonta został wprowadzony właśnie po to, aby część kapitału zgromadzonego w systemie emerytalnym mogła zostać przekazana bliskim.
ZUS podkreśla także, że każda osoba posiadająca subkonto powinna sprawdzić w systemie, czy wskazała osoby uprawnione do dziedziczenia. Można to zrobić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli w rodzinie zmarła osoba, która pracowała i opłacała składki emerytalne, warto sprawdzić, czy posiadała subkonto w ZUS. W wielu przypadkach znajdują się tam środki, które mogą zostać wypłacone spadkobiercom.
Najważniejsze jest ustalenie, czy zmarły wskazał osoby uprawnione oraz czy należał do OFE. Następnie należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS i dołączyć wymagane dokumenty.
Warto również zadbać o własne sprawy. Sprawdzenie danych na koncie w ZUS i wskazanie osób uprawnionych może ułatwić bliskim formalności w przyszłości.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.