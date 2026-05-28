30 hektarów lasu w ogniu tuż pod Warszawą. Ewakuacja wsi, 400 strażaków, DK50 zamknięta. Podpalenie?

28 maja 2026 23:32 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W czwartek popołudnie 28 maja w lasach w okolicach Międzylesia w powiecie wołomińskim wybuchł pożar, który w ciągu kilku godzin rozrósł się do ponad 30 hektarów i rozprzestrzenił na sąsiedni powiat miński. Na miejscu pracuje ponad 400 strażaków, 65 zastępów, 2 samoloty gaśnicze Dromader i policyjny śmigłowiec Black Hawk. Ewakuowano mieszkańców wsi Ołdakowizna i Rządza. Droga krajowa nr 50 jest zablokowana. Nocna akcja trwa. Nadleśnictwo nie wyklucza podpalenia.

Pożar lasu pod Warszawą Fot. Państwowa Straż Pożarna
Pożar wierzchołkowy – najgroźniejszy możliwy scenariusz

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański powiedział na antenie TVN24: „Mamy niestety pożar wierzchołkowy, czyli ogień przenosi się z wierzchołków drzew. To niezwykle trudny pożar do ugaszenia, dlatego najłatwiej będzie gasić go z powietrza”. Pożar wierzchołkowy to najbardziej niebezpieczny typ pożaru leśnego – ogień przenosząc się między koronami drzew może przemieszczać się kilkakrotnie szybciej niż pożar poszycia, zmienia kierunek wraz z wiatrem i jest praktycznie niemożliwy do opanowania na froncie. Porywisty wiatr, który w czwartek wieczór utrzymywał się nad Mazowszem, sprawia, że działania strażaków naziemnych są ekstremalnie utrudnione.

Akcja powietrzna musi zostać wstrzymana na noc. Lotnictwo – Dromadery i Black Hawki – może prowadzić zrzuty wyłącznie w dzień. Nocna zmiana strażaków koncentruje się na gaszeniu poszycia i zabezpieczeniu linii ogniowych. Powrót samolotów zaplanowany jest na świt.

Skąd się wziął ogień – nie wyklucza się podpalenia

Pożar wybuchł w czwartkowe popołudnie w okolicach miejscowości Międzyleś w gminie Poświętne. Wójt gminy Poświętne w rozmowach z mediami sugerował, że ogień mógł zostać wzniecony celowo w kilku punktach jednocześnie – jednak to informacja nieoficjalna, wymagająca weryfikacji. Nadleśnictwa Drewnicy, Łochowa i Mińska – których tereny graniczą z objętym pożarem obszarem – potwierdziły, że nie wykluczają podpalenia. Oficjalne ustalenie przyczyny należy do policji i prokuratury. Nocna konferencja służb nie przyniosła w tej kwestii żadnego potwierdzenia.

Kontekst pogodowy jest jednoznaczny: 28 maja Mazowsze znajdowało się w strefie ekstremalnego zagrożenia pożarowego – wysoka temperatura, wilgotność przy minimum, silny wiatr. Ogień, który trafił w takie warunki i miał dostęp do suchego poszycia leśnego, rozrósł się z 5 do ponad 30 hektarów w czasie krótszym niż 4 godziny.

Ewakuacja – 2 wsie w środku nocy, szkoła w Stanisławowie

Ze względu na zagrożenie rozszerzenia się ognia policja zarządziła ewakuację mieszkańców wsi Ołdakowizna i Rządza w powiecie mińskim. W akcji uczestniczy ok. 100 policjantów. Część mieszkańców jest transportowana radiowozami do szkoły podstawowej w Stanisławowie, część ewakuuje się samodzielnie.

Burmistrz Stanisławowa Kinga Sosińska powiedziała na antenie TVN24: „Ewakuacją dowodzi policja. Przewozi mieszkańców w bezpieczne miejsce, do szkoły podstawowej w Stanisławowie. Osoby ewakuowane mogą liczyć na przespanie nocy – czyli na wszelki ekwipunek z tym związany – oraz na posiłek. Mieszkańcy dostaną wszelkie wsparcie, które będzie potrzebne”. Na nocnej konferencji prasowej przedstawiciel straży pożarnej poinformował, że na ten moment nie planuje się ewakuacji kolejnych miejscowości, a wśród ewakuowanych i ratowników nie ma osób poszkodowanych.

DK50 zamknięta, premier Tusk na bieżąco

Droga krajowa nr 50 na odcinku Łochów-Stanisławów jest całkowicie zablokowana. Policja zamknęła trasę z uwagi na prowadzone działania gaśnicze i intensywne zadymienie. Kierowcy powinni szukać objazdu przez Wyszków lub Mińsk Mazowiecki.

Premier Donald Tusk napisał na platformie X: „Służby walczą z pożarem w powiecie wołomińskim. Jestem w stałym kontakcie z ministrem MSWiA i szefami służb – na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery. Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji”.

Co to oznacza dla Ciebie? Jak się zachować, jeśli jesteś w pobliżu

Jeśli jesteś w okolicach powiatu wołomińskiego lub mińskiego – unikaj obszaru między Jadowem, Stanisławowem a Łochowem. DK50 jest zamknięta, a dym jest widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów, w tym z Warszawy. Nie jedź „zobaczyć” pożaru – pojazdy cywilne blokują drogi dojazdowe służb.

Jeśli masz rodzinę lub znajomych w Ołdakowiźnie lub Rządzy – skontaktuj się z nimi. Ewakuacja jest prowadzona, punkt zborny to szkoła podstawowa w Stanisławowie. Policja prowadzi transport.

Bieżące komunikaty dostępne są na stronie Komendy Stołecznej Policji, Policja_KSP na platformie X oraz na stronach gmin Poświętne i Stanisławów. Sytuacja jest dynamiczna – nocna akcja trwa, a rano lotnictwo wróci nad pożar.

