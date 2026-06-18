30. Wianki, nowy festiwal przy Pałacu Kultury i tłumy biegaczy. Co robić w Warszawie w ten gorący weekend?
Jubileuszowe Wianki nad Wisłą, pierwsza edycja Centralnego Placu Muzyki, memoriał lekkoatletyczny, kilka biegów ulicznych i dziesiątki mniejszych wydarzeń w każdej dzielnicy. Ten weekend w stolicy jest wyjątkowo gęsty – a do tego IMGW ostrzega przed upałem pierwszego stopnia w sobotę i drugim stopnia w niedzielę, z burzami. Warto to wziąć pod uwagę planując, gdzie i kiedy wychodzić.
Jubileuszowe Wianki: 30 lat, bezpłatny wstęp i koncert
Największe wydarzenie weekendu to 30. edycja Wianków nad Wisłą – w sobotę 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu. Organizatorem jest Stołeczna Estrada, wstęp jest bezpłatny i nie ma żadnych wejściówek do odebrania.
Impreza startuje o 13:00 piknikiem dla całej rodziny. W programie Wioska Słowiańska z warsztatami garncarskimi, kulinarnymi i rzemieślniczymi, nauka plecenia wianków z żywych kwiatów, występy Młodzieżowego Zespołu Podchlebnickiego i Zespołu Folklorystycznego CYMBARKA z Cielądza oraz grupy teatralne. O nawodnienie uczestników przy przewidywanych ponad 30 stopniach zadbają Wodociągi Warszawskie, obchodzące w tym roku jubileusz 140-lecia.
Część koncertowa rusza o 19:30. Pełny harmonogram sceny głównej:
- 19:30 – CHRUST z gościnnym udziałem Czesława Mozila
- 20:40 – O.S.T.R.
- 21:45 – wielki finałowy blok gwiazd: Beata i BAJM, NOSOWSKA, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis, BOVSKA i Szymon Sutor Orchestra
- 23:40 – Satori (holenderski DJ i producent, finał nocy)
Kulminacją wieczoru będzie symboliczne wodowanie wielkiego wianka o średnicy 4 metrów. Impreza jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Centralny Plac Muzyki: nowy festiwal startuje już w piątek
Jeszcze przed sobotnimi Wiankami, w piątek 19 czerwca, przed Pałacem Kultury i Nauki rusza pierwsza edycja Centralnego Placu Muzyki. To nowy festiwal plenerowy, który zgromadził razem najważniejsze stołeczne instytucje muzyczne: Filharmonię Narodową, Sinfonię Varsoviię, Polską Operę Królewską, Warszawską Operę Kameralną, Teatr Muzyczny ROMA, Teatr Syrenę, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, Orkiestrę Polskiego Radia i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Na scenie pojawią się artyści światowej klasy: pianista Lang Lang, sopranistka Sonya Yoncheva, mezzosopranistka Joyce DiDonato, tenor Jonathan Tetelman i baryton George Gagnidze, a także dyrygenci Antoni Wit, Krzysztof Urbański i Bassem Akiki.
Sport: biegacze, lekkoatleci i amp futbol
W sobotę na Stadionie Nowa Skra odbędzie się I Memoriał Jakuba Pracharczyka z udziałem czołowych polskich lekkoatletów, w tym Anity Włodarczyk. Tego samego dnia startuje 18. Bieg Ursynowa na dystansie 5 km – z atestem PZLA, co oznacza, że wyniki mogą być oficjalnymi rekordami życiowymi. Na Białołęce odbywa się VI Białołęcki Bieg Przełajowy dla uczestników w każdym wieku, z dystansami od 100 metrów do 2400 metrów. Na kampusie AWF czeka XI Nocny Bieg Sztafetowy Kusocińskiego dla czteroosobowych drużyn.
Na boiskach ARTHOUSE Kołowa trwa Amp Futbol Cup 2026 – turniej z udziałem czołowych reprezentacji świata, w tym polskich drużyn kobiet i mężczyzn.
Dzielnice: co gdzie się dzieje
Na Ochocie w sobotę odbywa się II edycja pikniku naukowego „POla RADości”, a przez dzielnicę ciągnie się nowy festiwal „SZUMY, KĄTY, CIENIE” poświęcony Mironowi Białoszewskiemu – z wydarzeniami przy ulicach Reja, Radomskiej, Kaliskiej i Grójeckiej. Na Bemowie startuje Piknik Profilaktyczno-Prozdrowotny „Wakacje tuż, tuż” z elementami lotnictwa i nowoczesnych technologii. Nad Jeziorkiem Czerniakowskim brzmi koncert szantowy – legendy Perły i Łotry oraz Mechanicy Shanty. Na Polach Mokotowskich odbywa się X Warszawski Dzień Zwierząt, po raz pierwszy współorganizowany przez trzy miejskie instytucje: Schronisko na Paluchu, Lasy Miejskie i Zoo. Na Zawadach w Wilanowie Noc Kupały z warsztatami i potańcówką z zespołem LUDOVE, a w Wesołej – Noc Kupały na Plaży Wesoła z turniejem siatkówki i koncertami.
Do Centrum Expo XXI zawitają Warszawskie Targi Obronne z wystawą sprzętu Wojska Polskiego, policji, Straży Granicznej i SOP oraz prelekcjami o bezpieczeństwie i strzelectwie. W Teatrze Ateneum premiera „Eks” Mariusa von Mayenburga, w Nowym Teatrze premiera „Kolekcji prywatnej” Claude’a Bardouila, w Teatrze Żydowskim premiera „Bujdagrandy” – komedii z muzyką na żywo osadzonej w międzywojennej Warszawie. Na Okęciu koncert Renaty Przemyk „Babę zesłał Bóg”.
Ważna uwaga na ten weekend: upał i burze
IMGW wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych dla Warszawy. Sobota to upał pierwszego stopnia – temperatury mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Niedziela przyniesie jednocześnie upał i burze drugiego stopnia w trzystopniowej skali, co oznacza zjawiska mogące stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i prowadzenia normalnej aktywności na zewnątrz. Wybierając się na Wianki w sobotę, warto zabrać wodę, nakrycie głowy i krem z filtrem. Plany na niedzielę warto monitorować na bieżąco i zostawić sobie margines na zmianę decyzji w razie gwałtownej zmiany pogody.
Jak zaplanować weekend, żeby niczego nie przegapić?
- Na Wianki jedź wcześnie – najlepiej przed 17:00. Park Fontann na Podzamczu zapełnia się stopniowo od 13:00, ale przy jubileuszowej, 30. edycji i zapowiadanym upale najlepsze miejsca pod sceną znikną szybko. Wstęp jest bezpłatny i nie ma wejściówek – wystarczy przyjść.
- Zaplanuj transport z wyprzedzeniem. W sobotę wieczorem okolice Podzamcza będą zakorkowane. ZTM uruchamia zwykle dodatkowe kursy na trasach obsługujących Stare Miasto – śledź komunikaty na stronie ztm.waw.pl. Rower miejski Veturilo to dobra alternatywa dla stacji w pobliżu Bulwarów Wiślanych.
- Weź wodę z domu – dużo wody. Wodociągi Warszawskie organizują punkty nawodnienia na terenie Wianków, ale przy 30 stopniach i tłumie warto mieć własną butelkę. Dzieci i seniorzy potrzebują płynów częściej, niż im się wydaje.
- Centralny Plac Muzyki zaczyna się już w piątek wieczorem. Jeśli masz ochotę na coś spokojniejszego niż Wianki, festiwal przy Pałacu Kultury i Nauki to alternatywa na ten sam weekend – sprawdź pełny program na stronach Filharmonii Narodowej.
- Niedzielne plany trzymaj w trybie elastycznym. IMGW ostrzega przed burzami drugiego stopnia od niedzielnego poranka. Imprezy plenerowe zaplanowane na niedzielę mogą zostać skrócone lub przeniesione – warto sprawdzić profile organizatorów w mediach społecznościowych przed wyjściem z domu.
- Szukasz czegoś spokojniejszego z dziećmi? Warszawski Dzień Zwierząt na Polach Mokotowskich w sobotę to dobra opcja dla rodzin z małymi dziećmi – przestrzeń otwarta, bez tłoku typowego dla Podzamcza, z udziałem ZOO, Schroniska na Paluchu i Lasów Miejskich.
- Biegasz? Zapisz się teraz, nie w dniu startu. Bieg Ursynowa, Białołęcki Bieg Przełajowy i Nocny Półmaraton Piaseczyński mają własne systemy rejestracji – sprawdź na stronach organizatorów, czy zapisy są jeszcze otwarte i czy limit uczestników nie został przekroczony.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.