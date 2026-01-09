3000 złotych ekstra dla emerytów. Wystarczy jeden wniosek do ZUS żeby dostać wszystko od razu
Seniorzy otrzymujący najniższe emerytury mogą liczyć w dwa tysiące dwudziestym szóstym roku na dodatkowe trzy tysiące złotych netto z tytułu trzynastej i czternastej emerytury, przy czym rzeczywista kwota która trafi na ich konta zależy od tego czy złożą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych specjalny wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych podniesie minimalną emeryturę z dotychczasowych tysiąca osiemuset siedemdziesięciu ośmiu złotych dziewięćdziesięciu jeden groszy do tysiąca dziewięćset siedemdziesięciu złotych sześćdziesięciu groszy brutto przy prognozowanym wskaźniku podwyżki cztery przecinek osiemdziesiąt osiem procent, co oznacza wzrost o dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy brutto miesięcznie. Kwota minimalnej emerytury ma fundamentalne znaczenie dla milionów polskich seniorów ponieważ w dokładnie takiej samej wysokości wypłacane będą oba dodatkowe świadczenia – trzynasta emerytura w kwietniu i czternasta emerytura najprawdopodobniej we wrześniu po zakończeniu okresu wakacyjnego.
Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego, co oznacza że zarówno osoba otrzymująca minimalną emeryturę tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt złotych jak i emeryt z najwyższą emeryturą wynoszącą kilkanaście tysięcy złotych dostaną dokładnie tę samą kwotę dodatkowego świadczenia. Ta zasada powszechności czyni trzynastkę najbardziej egalitarnym elementem polskiego systemu emerytalnego, traktującym wszystkich świadczeniobiorców identycznie niezależnie od ich stażu pracy czy wysokości odprowadzanych przez całe życie składek. W przypadku czternastej emerytury obowiązuje jednak próg dochodowy ustalony na poziomie dwa tysiące dziewięćset złotych brutto, co oznacza że pełną kwotę tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy otrzymają wyłącznie osoby których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza tego progu.
Dla seniorów pobierających świadczenia wyższe niż dwa tysiące dziewięćset złotych brutto stosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę, który polega na pomniejszaniu czternastej emerytury o każdą złotówkę powyżej ustalonego progu. Emeryt z emeryturą dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych otrzyma czternastkę pomniejszoną o pięćdziesiąt złotych, a emeryt z emeryturą trzy tysiące złotych dostanie czternastkę niższą o sto złotych. Przy emeryturze podstawowej wynoszącej cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy czyli dokładnie dwa tysiące dziewięćset złotych powyżej progu, czternasta emerytura zostaje całkowicie wygaszona i senior nie otrzymuje ani złotówki dodatkowego świadczenia. Istotnym problemem systemowym jest fakt że próg dochodowy pozostaje bez zmian od kilku lat mimo corocznej waloryzacji emerytur, wskutek czego coraz więcej osób przekracza limit i musi liczyć się z otrzymaniem czternastki w niższej kwocie lub jej całkowitym brakiem.
Zaliczki na podatek zjadają kilkaset złotych
Z wyliczeń przedstawionych przez dziennik Fakt wynika że osoby których podstawowe świadczenie emerytalne nie przekracza progu dwa tysiące dziewięćset złotych brutto otrzymają łącznie z tytułu trzynastej i czternastej emerytury około trzech tysięcy złotych netto na rękę, przy czym dokładna kwota zależy od tego czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wypłacanych świadczeń dodatkowych. Standardowo ZUS automatycznie potrąca zaliczkę podatkową według skali podatkowej oraz składkę zdrowotną od wszystkich świadczeń włączając trzynastkę i czternastkę, co oznacza że senior otrzymuje na konto kwotę netto niższą o kilkaset złotych od kwoty brutto każdego dodatkowego świadczenia.
Coraz częściej seniorzy słyszą o możliwości złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych specjalnego wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy dzięki czemu mogą cieszyć się wyższymi świadczeniami wypłacanymi bez potrąceń podatkowych przez cały rok lub do momentu przekroczenia ustawowego limitu. Wniosek ma symbol EPD-dwadzieścia jeden i można go pobrać ze strony internetowej ZUS lub wypełnić bezpośrednio w placówce terenowej, a jego złożenie powoduje że z emerytury, renty oraz wszystkich dodatków takich jak trzynasta i czternasta emerytura nie będą pobierane miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. System działa do momentu aż suma wszystkich świadczeń wypłaconych danemu seniorowi w danym roku kalendarzowym przekroczy trzydzieści tysięcy złotych – dopiero po przekroczeniu tego progu Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie zaczyna pobierać ze świadczeń miesięczne zaliczki na podatek w wysokości dwunaście procent bez pomniejszania zaliczki o trzysta złotych ulgi podatkowej.
Nie dla wszystkich opłacalne
Złożenie wniosku EPD-dwadzieścia jeden powinny rozważyć przede wszystkim osoby które mają obecnie pobieraną zaliczkę na podatek z trzynastej i czternastej emerytury, ale ich łączne roczne dochody ze wszystkich źródeł nie przekroczą trzydziestu tysięcy złotych w skali całego roku kalendarzowego. W przypadku tych seniorów urząd skarbowy i tak zwraca całą pobraną przez ZUS zaliczkę na podatek dochodowy, ale dopiero po złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT co następuje zazwyczaj w marcu lub kwietniu roku następnego, czyli ponad rok po faktycznej wypłacie dodatkowych świadczeń. Składając wniosek EPD-dwadzieścia jeden emeryt unika tej uciążliwej procedury i otrzymuje pełne kwoty brutto trzynastki i czternastki od razu na swoje konto bez konieczności czekania kilkanaście miesięcy na zwrot nadpłaconego podatku.
Matematyka jest prosta – senior otrzymujący minimalną emeryturę tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt złotych przez dwanaście miesięcy plus trzynastkę i czternastkę ma łączny roczny dochód około dwudziestu siedmiu tysięcy sześciuset złotych, co mieści się znacznie poniżej progu trzydziestu tysięcy złotych. Jeśli nie złoży wniosku EPD-dwadzieścia jeden, ZUS pobierze zaliczki podatkowe z obu dodatkowych świadczeń łącznie kilkaset złotych, które urząd skarbowy zwróci dopiero po rozliczeniu rocznym w marcu lub kwietniu następnego roku. Jeśli złoży wniosek, otrzyma pełne kwoty brutto trzynastki i czternastki bez potrąceń, unikając wielomiesięcznego kredytowania państwa swoimi pieniędzmi.
Nie wszystkim seniorom złożenie wniosku się jednak opłaca. Osoby których roczne dochody przekraczają trzydzieści tysięcy złotych ponieważ oprócz emerytury mają dodatkowe źródła przychodów takie jak wynajem mieszkania, działalność gospodarcza, praca na umowę zlecenie czy dywidendy z akcji, powinny zachować standardowy system pobierania zaliczek przez ZUS. W ich przypadku po przekroczeniu progu trzydziestu tysięcy złotych Zakład zacznie pobierać podwyższone zaliczki dwanaście procent bez ulgi, co może spowodować że przez ostatnie miesiące roku będą otrzymywać świadczenia znacznie niższe niż dotychczas, a bilans podatkowy i tak trzeba będzie wyrównać w rocznym zeznaniu.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli otrzymujesz minimalną emeryturę lub świadczenie nieznacznie wyższe, które nie przekracza progu dwa tysiące dziewięćset złotych brutto, możesz liczyć na pełne kwoty trzynastej i czternastej emerytury łącznie około trzech tysięcy dziewięciuset czterdziestu złotych brutto. Po marcowej waloryzacji oba dodatkowe świadczenia wyniosą po tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy każde, co po odjęciu składki zdrowotnej i ewentualnej zaliczki podatkowej da około tysiąca pięciuset złotych netto z każdego. Trzynastkę otrzymasz w kwietniu razem z regularną emeryturą, a czternastkę najprawdopodobniej we wrześniu, co daje dwa znaczące zastrzyki gotówki w ciągu roku.
Sprawdź czy twój łączny roczny dochód ze wszystkich źródeł nie przekroczy trzydziestu tysięcy złotych w dwa tysiące dwudziestym szóstym roku. Jeśli otrzymujesz tylko emeryturę i ewentualnie niewielkie dodatkowe świadczenia, prawdopodobnie zmieścisz się poniżej tego progu i powinieneś rozważyć złożenie wniosku EPD-dwadzieścia jeden o niepobieranie zaliczek na podatek. Dzięki temu otrzymasz trzynastkę i czternastkę w pełnej kwocie brutto minus tylko składka zdrowotna, bez potrącania zaliczki podatkowej którą i tak urząd skarbowy zwróciłby ci dopiero po roku.
Pobierz formularz wniosku EPD-dwadzieścia jeden ze strony internetowej ZUS w zakładce druki i formularze lub odbierz go osobiście w najbliższej placówce terenowej Zakładu. Wypełnij wniosek czytelnie wpisując swój numer PESEL, adres zamieszkania i oświadczenie że przewidujesz iż twoje roczne dochody nie przekroczą trzydziestu tysięcy złotych. Złóż wniosek osobiście w oddziale ZUS, wyślij pocztą tradycyjną lub skorzystaj z platformy PUE ZUS po zalogowaniu profilem zaufanym. Wniosek złożony przed wypłatą trzynastej emerytury w kwietniu sprawi że już pierwsze dodatkowe świadczenie otrzymasz bez potrąceń podatkowych.
Pamiętaj że jeśli w trakcie roku twoje dochody niespodziewanie przekroczą trzydzieści tysięcy złotych na przykład przez sprzedaż mieszkania, wygraną w loterii czy dziedziczenie nieruchomości, ZUS automatycznie zacznie pobierać zaliczki podatkowe od tego momentu. Nie musisz cofać wniosku ani informować Zakładu o zmianie sytuacji, system sam to wykryje i dostosuje potrącenia. Będziesz jednak musiał wyrównać różnice w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia następnego roku.
Jeśli nie jesteś pewien czy złożenie wniosku EPD-dwadzieścia jeden jest w twoim przypadku korzystne, skonsultuj się z doradcą podatkowym w bezpłatnym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej działającym w każdej gminie lub zadzwoń na infolinię ZUS pod numer dwadzieścia dwa pięćset sixty. Urzędnicy Zakładu nie mogą wprawdzie doradzać czy składać wniosek, ale mogą wyjaśnić jak działa system i jakie są konsekwencje różnych wyborów, co pomoże ci podjąć świadomą decyzję.
