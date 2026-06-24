31 tysięcy noclegów, 600 autobusów. Warszawa szykuje się na ich przyjazd. To może być największe zgromadzenie od 30 lat
W dniach 3-5 lipca stolica zamieni się w gospodarza Międzynarodowego Kongresu Świadków Jehowy – wydarzenia, na które warszawskie hotele zarezerwowały już ponad 31 tysięcy noclegów. To może być największe tego typu zgromadzenie w Warszawie od trzech dekad, a dla branży hotelarskiej i gastronomicznej – niespodziewany impuls w środku wakacyjnego, zwykle spokojniejszego sezonu.
Liczby, które pokazują skalę wydarzenia
Według danych portalu e-Hotelarz, na kongres na Stadionie Miejskim i w hali COS Torwar przyjedzie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów, do których dołączy około 21 tysięcy Świadków Jehowy z Polski. Organizatorzy wynajęli ponad 31 tysięcy noclegów w 4,2 tysiącach pokoi, w ponad 60 warszawskich hotelach kategorii 3, 4 i 5 gwiazdek. Do obsługi uczestników skierowano około 600 autokarów lokalnych przewoźników, a warszawskie firmy cateringowe mają przygotowywać każdego dnia około 22 tysięcy zestawów lunchowych dla samych zagranicznych gości. W organizację wydarzenia włączyło się ponad 8 tysięcy wolontariuszy.
Pierwszy taki kongres
Kongresy międzynarodowe Świadków Jehowy odbywały się w Polsce sześciokrotnie – w latach 1985, 1989, 1996, 2006, 2009 i w 2019 roku. Oficjalna strona JW.ORG podaje, że ostatni kongres międzynarodowy w Warszawie odbył się 9-11 sierpnia 2019 roku na Stadionie Miejskim Legii i w Hali Torwar, z najwyższą liczbą obecnych 32 069 osób. Tegoroczne wydarzenie w stolicy to część znacznie większej, ogólnopolskiej serii: w tym samym terminie kongresy odbywają się też w Chorzowie, Gdańsku, Koszalinie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.
Korzyść akurat wtedy, kiedy hotele jej potrzebują
Rzecznik Świadków Jehowy w Polsce Łukasz Post podkreślał w rozmowie z e-Hotelarzem, że goście kongresowi zwykle nie ograniczają się do samego programu religijnego – wielu z nich zostaje w mieście dłużej, odwiedzając muzea, restauracje i atrakcje turystyczne, co przekłada się na realne wpływy dla lokalnej gospodarki. Co istotne dla samej branży, wynajęte noclegi przypadają na niski sezon wakacyjny w warszawskiej hotelarskiej – okres, w którym stołeczne hotele, skupione bardziej na klientach biznesowych niż turystycznych, zwykle notują niższe obłożenie niż w innych miesiącach roku.
Kim są Świadkowie Jehowy w Polsce?
Świadkowie Jehowy są obecnie trzecim największym związkiem wyznaniowym w Polsce, po Kościele katolickim i prawosławnym, z ponad 114 tysiącami wyznawców. Na świecie należy do tej wspólnoty ponad 9 milionów osób w 239 krajach, zorganizowanych w przeszło 118 tysiącach zborów. W ubiegłym roku w kongresach na całym świecie wzięło udział łącznie blisko 13 milionów osób.
Dla mieszkańców okolic Stadionu Miejskiego i hali COS Torwar te trzy dni – 3, 4 i 5 lipca – mogą oznaczać większy ruch pieszych i wzmożony ruch autokarów w okolicy obu obiektów, zwłaszcza w godzinach rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych sesji kongresu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.