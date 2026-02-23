3+3 gratis w Biedronce. Ludzie kupują po kilka sztuk na zapas
Słodycze znanych marek nawet za połowę ceny. Biedronka ruszyła z promocją, która przyciągnie fanów batonów Mars, Snickers, Twix, Bounty i Milky Way. Jeśli masz kartę Moja Biedronka lub aplikację, możesz skorzystać z oferty 3+3 gratis. Sprawdź, jakie są zasady i do kiedy obowiązuje akcja.
Co się zmienia
Sieć Biedronka wprowadziła promocję „3+3 gratis” na wszystkie batony marek:
Mars
Snickers
Twix
Bounty
Milky Way
Mechanizm jest prosty. Przy zakupie sześciu produktów trzy najtańsze otrzymasz bezpłatnie. Warunkiem jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.
Oferta obowiązuje od 23 lutego do 28 lutego 2026 roku.
Fakty i zasady promocji
Zgodnie z informacją zamieszczoną w sklepie:
• limit dzienny wynosi 6 sztuk na kartę Moja Biedronka
• maksymalnie 3 produkty są gratis
• gratis otrzymujesz trzy najtańsze batony z zakupionych sześciu
• rabat jest rozkładany proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne
• promocja nie łączy się z innymi akcjami na te same produkty
• oferta dotyczy wyłącznie zakupów z kartą lub aplikacją
Standardowe warunki akcji promocyjnych są dostępne w sklepach oraz na stronie internetowej sieci.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli planujesz większe zakupy słodyczy, możesz realnie obniżyć koszt nawet o 50 procent. Najbardziej opłaca się kupować produkty w zbliżonych cenach, aby nie tracić na różnicach przy naliczaniu rabatu.
Warto pamiętać o limicie dziennym. Jeśli potrzebujesz większej ilości, zakupy trzeba rozłożyć na kolejne dni lub wykorzystać więcej niż jedną kartę w rodzinie.
To także dobra okazja przed wyjazdem, imprezą czy zapasami do szkoły lub pracy.
Promocja 3+3 gratis w Biedronce obejmuje popularne batony i potrwa do 28 lutego 2026 roku. Warunkiem jest posiadanie karty Moja Biedronka lub aplikacji. Limit to sześć sztuk dziennie, z czego trzy najtańsze są bezpłatne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.