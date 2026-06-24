34 punkty w Warszawie, gdzie schłodzisz się za darmo. Miasto włącza zraszacze od środy, sieć poidełek rośnie

24 czerwca 2026 11:24 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Upały dotarły do stolicy na dobre, a miasto odpowiada konkretnym, sprawdzonym już w poprzednich latach rozwiązaniem. Od środy, 24 czerwca, na ulicach Warszawy wracają zraszacze wodne, a sieć miejskich poidełek z wodą pitną wciąż się rozrasta. Oba rozwiązania są całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego.

Zraszacze pod Pałacem Kultury i Nauki. | Fot. Szymon Pulcyn / UM Warszawa.
Zraszacze pod Pałacem Kultury i Nauki. | Fot. Szymon Pulcyn / UM Warszawa.

Zraszacze wracają na ulice – dziewięć punktów w najczęściej odwiedzanych miejscach

Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało, że od środy, do odwołania, w dziewięciu lokalizacjach w mieście będą działały zraszacze wodne, obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Miejsca wybrano nieprzypadkowo – to punkty, w których podczas upałów przebywa najwięcej osób.

Zobacz również:

  • Plac Zamkowy
  • Krakowskie Przedmieście przy pomniku Mikołaja Kopernika
  • Plac Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa
  • Plac Konstytucji od strony ul. Waryńskiego
  • Plac Defilad w pobliżu skrzyżowania Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej
  • ul. Floriańska przy Bazylice św. Floriana
  • Płyta Desantu przy ul. Solec na Bulwarze Flotylli Wiślanej
  • ul. Nowy Świat przy ul. Smolnej, obok skweru Stanisława Wisłockiego
  • skwer Hoovera

Sieć poidełek wciąż rośnie – docelowo będzie ich 25

Obok zraszaczy, mieszkańcy mogą korzystać z miejskich poidełek z wodą pitną. Sieć jest sukcesywnie rozbudowywana – nowe punkty uruchamiane są dopiero po przeprowadzeniu badań jakości wody, a część z nich powstała z inicjatywy samych mieszkańców, zgłoszonej w budżecie obywatelskim. Aktualnie poidełka działają w następujących miejscach:

  • Ursynów – ul. Surowieckiego
  • Ursynów – ul. Zoltana Balo
  • Ursynów – ul. Belgradzka/Stryjeńskich
  • Targówek – ul. Unicka/Handlowa
  • Targówek – Park Wiecha
  • Targówek – Skwer Golędzinowskiego
  • Żoliborz – Plac Wilsona
  • Żoliborz – Park Kaskada, ul. Kolektorska
  • Śródmieście (Bulwary) – Syrenka
  • Śródmieście (Bulwary) – Most Świętokrzyski
  • Śródmieście (Bulwary) – maszty przy Centrum Nauki Kopernik
  • Śródmieście (Bulwary) – szklany pawilon
  • Śródmieście (Bulwary) – rabata, tarasy drewniane
  • Śródmieście (Bulwary) – Most Śląsko-Dąbrowski
  • Śródmieście (Bulwary) – Bulwar Karskiego, taras widokowy
  • Śródmieście (Bulwary) – Bulwar gen. Pattona, przy kamiennych rybach
  • Śródmieście – ul. Kościelna
  • Śródmieście – Plac Dąbrowskiego
  • Śródmieście – ul. Prusa
  • Praga Północ – ul. Łomżyńska

Woda dostępna też pod ziemią

Poza zraszaczami i poidełkami, warszawiacy mają do dyspozycji kilkadziesiąt ujęć wód podziemnych rozsianych po mieście, w tym popularne studnie oligoceńskie. Znajdują się one pod opieką dzielnic, szpitali i wspólnot mieszkaniowych, a ich stan techniczny i jakość wody są regularnie kontrolowane – woda trafiająca do mieszkańców jest uzdatniana i badana zgodnie z obowiązującymi normami.

Co to oznacza dla Ciebie? Jak bezpiecznie przejść przez upały

  • Pij wodę regularnie, nawet jeśli nie czujesz jeszcze pragnienia – przy wysokich temperaturach organizm odwadnia się szybciej, niż mogłoby się wydawać.
  • Zwróć szczególną uwagę na dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore – to grupy najbardziej narażone na skutki przegrzania organizmu.
  • Nigdy nie zostawiaj w zaparkowanym samochodzie dzieci, osób starszych ani zwierząt – nawet krótki postój w pełnym słońcu może gwałtownie podnieść temperaturę wewnątrz pojazdu i zagrozić życiu.
  • Ograniczaj przebywanie na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, zwykle między 11:00 a 17:00, i noś lekką, przewiewną odzież.
  • Korzystaj z dostępnych w mieście miejsc ochłody – zraszaczy, poidełek, fontann i ujęć wód podziemnych – planując dłuższe wyjścia czy spacery w najgorętszej części dnia.
  • Jeśli zauważysz osobę z objawami przegrzania – zawroty głowy, dezorientację, brak potu mimo wysokiej temperatury – wezwij pomoc i przenieś ją w chłodne, zacienione miejsce, podając niewielkie ilości wody.

Więcej o nadchodzących upałach przeczytasz w naszym artykule.

Nadchodzą piekielne upały w Polsce. W Warszawie nawet 40 stopni

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