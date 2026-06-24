34 punkty w Warszawie, gdzie schłodzisz się za darmo. Miasto włącza zraszacze od środy, sieć poidełek rośnie
Upały dotarły do stolicy na dobre, a miasto odpowiada konkretnym, sprawdzonym już w poprzednich latach rozwiązaniem. Od środy, 24 czerwca, na ulicach Warszawy wracają zraszacze wodne, a sieć miejskich poidełek z wodą pitną wciąż się rozrasta. Oba rozwiązania są całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego.
Zraszacze wracają na ulice – dziewięć punktów w najczęściej odwiedzanych miejscach
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało, że od środy, do odwołania, w dziewięciu lokalizacjach w mieście będą działały zraszacze wodne, obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Miejsca wybrano nieprzypadkowo – to punkty, w których podczas upałów przebywa najwięcej osób.
- Plac Zamkowy
- Krakowskie Przedmieście przy pomniku Mikołaja Kopernika
- Plac Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa
- Plac Konstytucji od strony ul. Waryńskiego
- Plac Defilad w pobliżu skrzyżowania Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej
- ul. Floriańska przy Bazylice św. Floriana
- Płyta Desantu przy ul. Solec na Bulwarze Flotylli Wiślanej
- ul. Nowy Świat przy ul. Smolnej, obok skweru Stanisława Wisłockiego
- skwer Hoovera
Sieć poidełek wciąż rośnie – docelowo będzie ich 25
Obok zraszaczy, mieszkańcy mogą korzystać z miejskich poidełek z wodą pitną. Sieć jest sukcesywnie rozbudowywana – nowe punkty uruchamiane są dopiero po przeprowadzeniu badań jakości wody, a część z nich powstała z inicjatywy samych mieszkańców, zgłoszonej w budżecie obywatelskim. Aktualnie poidełka działają w następujących miejscach:
- Ursynów – ul. Surowieckiego
- Ursynów – ul. Zoltana Balo
- Ursynów – ul. Belgradzka/Stryjeńskich
- Targówek – ul. Unicka/Handlowa
- Targówek – Park Wiecha
- Targówek – Skwer Golędzinowskiego
- Żoliborz – Plac Wilsona
- Żoliborz – Park Kaskada, ul. Kolektorska
- Śródmieście (Bulwary) – Syrenka
- Śródmieście (Bulwary) – Most Świętokrzyski
- Śródmieście (Bulwary) – maszty przy Centrum Nauki Kopernik
- Śródmieście (Bulwary) – szklany pawilon
- Śródmieście (Bulwary) – rabata, tarasy drewniane
- Śródmieście (Bulwary) – Most Śląsko-Dąbrowski
- Śródmieście (Bulwary) – Bulwar Karskiego, taras widokowy
- Śródmieście (Bulwary) – Bulwar gen. Pattona, przy kamiennych rybach
- Śródmieście – ul. Kościelna
- Śródmieście – Plac Dąbrowskiego
- Śródmieście – ul. Prusa
- Praga Północ – ul. Łomżyńska
Woda dostępna też pod ziemią
Poza zraszaczami i poidełkami, warszawiacy mają do dyspozycji kilkadziesiąt ujęć wód podziemnych rozsianych po mieście, w tym popularne studnie oligoceńskie. Znajdują się one pod opieką dzielnic, szpitali i wspólnot mieszkaniowych, a ich stan techniczny i jakość wody są regularnie kontrolowane – woda trafiająca do mieszkańców jest uzdatniana i badana zgodnie z obowiązującymi normami.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak bezpiecznie przejść przez upały
- Pij wodę regularnie, nawet jeśli nie czujesz jeszcze pragnienia – przy wysokich temperaturach organizm odwadnia się szybciej, niż mogłoby się wydawać.
- Zwróć szczególną uwagę na dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore – to grupy najbardziej narażone na skutki przegrzania organizmu.
- Nigdy nie zostawiaj w zaparkowanym samochodzie dzieci, osób starszych ani zwierząt – nawet krótki postój w pełnym słońcu może gwałtownie podnieść temperaturę wewnątrz pojazdu i zagrozić życiu.
- Ograniczaj przebywanie na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, zwykle między 11:00 a 17:00, i noś lekką, przewiewną odzież.
- Korzystaj z dostępnych w mieście miejsc ochłody – zraszaczy, poidełek, fontann i ujęć wód podziemnych – planując dłuższe wyjścia czy spacery w najgorętszej części dnia.
- Jeśli zauważysz osobę z objawami przegrzania – zawroty głowy, dezorientację, brak potu mimo wysokiej temperatury – wezwij pomoc i przenieś ją w chłodne, zacienione miejsce, podając niewielkie ilości wody.
Więcej o nadchodzących upałach przeczytasz w naszym artykule.
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Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.