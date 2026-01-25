34 Wielki finał WOŚP w Warszawie. Program i koncerty [Wideo ze studia]
Mimo styczniowego chłodu, atmosfera w Warszawie jest gorąca jak nigdy. Ruszył 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Setki wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami opanowały ulice miasta, a serce całego wydarzenia bije na błoniach PGE Narodowego. W tym roku zbieramy na „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a do akcji, oprócz muzycznych gwiazd, włączyły się władze stolicy z nietypowymi licytacjami.
@warszawawpigulce♬ dźwięk oryginalny – WarszawawPigulce
Tegoroczna zbiórka skupia się na diagnostyce i leczeniu chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Jerzy Owsiak, prezes fundacji, nie krył dumy podczas inauguracji, podkreślając wyjątkową zdolność Polaków do jednoczenia się w szczytnym celu. Już na starcie finału z licytacji udało się zebrać imponującą kwotę ponad 26,5 miliona złotych.
Kask od prezydenta i rejs z wiceprezydentem
Warszawski ratusz tradycyjnie gra w jednej drużynie z Orkiestrą. Prezydent Rafał Trzaskowski przekazał na aukcję przedmiot o wartości sentymentalnej i symbolicznej – kask budowlany, w którym wizytował kluczowe stołeczne inwestycje ostatnich lat. Zwycięzca licytacji wejdzie w posiadanie nakrycia głowy, które „widziało” budowę metra na Bemowie, powstawanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy podziemnego przystanku na Dworcu Zachodnim.
Swoją cegiełkę dokładają też zastępcy prezydenta. Wiceprezydent Tomasz Mencina zaprasza na unikalny rejs „Chudym Wojtkiem” po Wiśle, połączony z sesją zdjęciową i opowieściami o stołecznych wodociągach. Stołeczne dzielnice również nie próżnują, oferując spotkania z burmistrzami czy zwiedzanie niedostępnych zakamarków miasta.
Muzyczna uczta pod Narodowym
Epicentrum wydarzeń znajduje się na błoniach PGE Narodowego, gdzie już od wczoraj działa miasteczko WOŚP. Dziś scena zapłonie od muzycznych emocji. Koncerty ruszają o 14:00, ale muzyka w studiu finałowym gra już od rana.
Kto zagra dla Warszawy? Oto harmonogram występów:
-
14:05 – 14:22 – The Analogs
-
15:34 – 15:53 – Hania Derej
-
17:10 – 17:35 – Ich Troje
-
18:00 – 18:20 – Nocny Kochanek
-
18:45 – 19:05 – Tabu
-
19:45 – 20:05 – Łydka Grubasa
-
20:00 – Światełko do Nieba (pokaz świetlny bez pirotechniki, trwający 4 minuty 27 sekund)
-
20:10 – 20:30 – Szeptucha
-
22:00 – 22:40 – Happysad
-
22:55 – 23:20 – Voo Voo
Wcześniej na scenie zaprezentowali się już m.in. Orkiestra Nadarzyn, Hel’enine Oči, Lor, IGO oraz Cheap Tobacco.
Darmowy dojazd zabytkowym tramwajem
Dla wszystkich, którzy chcą dotrzeć na koncerty, miasto przygotowało specjalną atrakcję. W godzinach 12:00-21:00 kursuje darmowa linia tramwajowa 34T, obsługiwana przez zabytkowy tabor, łącząca Plac Narutowicza z okolicami Stadionu Narodowego. Dodatkowo na trasie Młociny – Winnica jeździ historyczny tramwaj linii B, a przy pętli Aleja Zieleniecka stacjonuje nowoczesny Hyundai, w którym tramwajarze uczą pierwszej pomocy. Fani motoryzacji mogą też odwiedzić odrestaurowanego Ikarusa 280 („Bizona”) przed Muzeum Narodowym.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.