35-krotny wzrost ataków! Polacy tracą pieniądze przy tej formie płatności
Alior Bank ostrzega przed falą oszustw związanych z płatnościami zbliżeniowymi. Wystarczy jeden błąd przy dodawaniu karty do aplikacji lub podczas transakcji, by stracić wszystkie pieniądze.
Duży bank alarmuje Polaków. W jednej chwili możesz stracić oszczędności
Nowoczesne rozwiązania płatnicze ułatwiają życie, ale niosą też poważne ryzyka. Alior Bank ostrzega klientów przed gwałtownym wzrostem oszustw związanych z płatnościami zbliżeniowymi, szczególnie tymi realizowanymi za pomocą modułu NFC w smartfonach. Jak wskazuje raport firmy ESET, liczba incydentów związanych z tego typu transakcjami wzrosła w ostatnim czasie aż 35-krotnie.
Jak działają oszuści?
Bank zwraca uwagę na dwa krytyczne momenty, w których najczęściej dochodzi do przejęcia danych i pieniędzy. Pierwszym jest dodawanie karty płatniczej do aplikacji mobilnej. Cyberprzestępcy wykorzystują fałszywe aplikacje, podszywające się pod bankowe, i w ten sposób wyłudzają dane kart. W niektórych przypadkach stosują nawet odczyt NFC z karty, aby „ułatwić” ofierze autoryzację.
Drugim momentem zagrożenia jest sama transakcja. Zdarza się, że ofiary wprowadzają dane kartowe do formularzy podszywających się pod bramki płatnicze. Po uzyskaniu kodu autoryzacyjnego napastnicy mogą stworzyć wirtualną wersję karty i płacić nią zbliżeniowo, mimo że nie posiadają jej fizycznego odpowiednika.
Rekomendacje dla klientów
Alior Bank przypomina, że jedynym skutecznym zabezpieczeniem jest czujność użytkowników. Klienci powinni unikać instalowania aplikacji z niezweryfikowanych źródeł oraz nigdy nie podawać danych kartowych w miejscach, które budzą wątpliwości. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania, nie ulegać presji i zawsze weryfikować historię płatności.
Eksperci zalecają także wprowadzanie limitów transakcyjnych, które zmniejszą ewentualne straty, oraz szybkie blokowanie karty w przypadku kradzieży czy zgubienia.
Coraz więcej ataków
Polska należy do krajów, w których płatności zbliżeniowe zdobyły ogromną popularność. To sprawia, że oszuści chętnie wybierają nasz rynek jako cel ataków. Sygnały płynące z banków i instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem pokazują, że problem narasta, a straty mogą pojawić się w ciągu kilku sekund od momentu popełnienia błędu przez ofiarę.
Alior Bank podkreśla, że każdy posiadacz karty czy użytkownik płatności mobilnych powinien zachować maksymalną ostrożność. To jedyny sposób, by uchronić swoje pieniądze przed coraz sprytniejszymi cyberprzestępcami.
