3500 złotych dla każdej rodziny. Wnioski ruszą już od lipca

17 maja 2026 23:12 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rosnące koszty ogrzewania sprawiają, że wiele rodzin z niepokojem patrzy na nadchodzący sezon grzewczy. Dla części gospodarstw przygotowano jednak dodatkowe wsparcie finansowe. W ramach bonu ciepłowniczego można otrzymać nawet 3500 zł dopłaty.

Aby dostać pieniądze, trzeba spełnić określone warunki dochodowe i złożyć wniosek w odpowiednim terminie.

Wsparcie dla osób płacących wysokie rachunki za ciepło

Bon ciepłowniczy skierowany jest do gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacą więcej niż 170 zł za GJ.

Program obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku.

Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła

Kwota wsparcia będzie uzależniona od wysokości kosztów ogrzewania:

  • 1000 zł – gdy cena ciepła wynosi od 170 do 200 zł/GJ,
  • 2000 zł – gdy cena przekracza 200 zł/GJ,
  • 3500 zł – gdy cena jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Najwyższe dopłaty mają trafić do gospodarstw najbardziej obciążonych wysokimi rachunkami.

Nie każdy dostanie pełną kwotę

Aby otrzymać bon, trzeba spełnić kryterium dochodowe:

  • gospodarstwo jednoosobowe – do 3272,69 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo wieloosobowe – do 2454,52 zł miesięcznie na osobę.

Osoby przekraczające limity również będą mogły ubiegać się o świadczenie. W takim przypadku zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza odpowiednie pomniejszenie wypłaty.

Wnioski od 1 lipca

Dokumenty będzie można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku:

  • osobiście w urzędzie gminy,
  • pocztą,
  • elektronicznie przez ePUAP lub mObywatela.

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie od zarządcy budynku potwierdzające wysokość ceny ciepła.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli korzystasz z ogrzewania systemowego i rachunki mocno wzrosły, warto już teraz:

  • sprawdzić wysokość ceny ciepła,
  • przygotować dokumenty,
  • zweryfikować dochód gospodarstwa domowego.

Dla części rodzin bon ciepłowniczy może oznaczać realną pomoc przed kolejnym sezonem grzewczym i częściowe odciążenie domowego budżetu.

