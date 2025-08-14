35°C w cieniu i zero wytchnienia nocą! Eksperci przewidują czarny scenariusz
Polska zmaga się z falą upałów, która według IMGW dopiero nabiera mocy. Synoptycy ostrzegają, że temperatury sięgną 35°C, a WHO alarmuje o rosnącej liczbie zgonów spowodowanych gorącem. Najbardziej narażeni są seniorzy, dzieci i osoby pracujące na zewnątrz, a kulminacja żaru ma nadejść w najbliższych dniach.
IMGW i WHO alarmują: Fala upałów zagraża zdrowiu Polaków
Polska znalazła się w epicentrum kolejnej fali upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte i pomarańczowe alerty dla niemal całego kraju. Słupki rtęci sięgają 35°C, a kulminacja gorąca dopiero przed nami. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że rosnące temperatury coraz częściej kończą się tragicznie – liczba zgonów z powodu upałów w Europie wzrosła w ciągu dwóch dekad o 30 procent.
Upał paraliżuje kraj
W środowy poranek w wielu miejscach było jeszcze rześko, jednak po południu zachodnia, południowa i środkowa część Polski zmieniły się w rozgrzaną patelnię. Rekord dnia padł w Legnicy – 31,9°C – ale to dopiero początek. Dziś w pasie od Niziny Szczecińskiej po Śląsk i Małopolskę temperatura osiąga 34–35°C, a w nocy nie spadnie poniżej 17–19°C. Najłagodniej jest nad morzem i w woj. podlaskim, które jako jedyne pozostaje wolne od ostrzeżeń. Ochłodzenie prognozowane jest dopiero na niedzielę.
WHO: Upały to cichy zabójca
Eksperci WHO podkreślają, że ekstremalne temperatury stają się coraz częstsze i groźniejsze. Udar cieplny, zawał czy niewydolność oddechowa to skutki, których nie zawsze widać w statystykach, ale które odpowiadają za tysiące zgonów rocznie. W latach 2022–2023 w Europie odnotowano ponad 100 tys. śmierci związanych z gorącem. Najbardziej zagrożeni są seniorzy, dzieci, kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne i pracownicy fizyczni.
Czas na działania, nie półśrodki
Eksperci apelują o pilne wprowadzenie skutecznych planów ochrony zdrowia przed skutkami fal upałów. Podkreślają, że kryzys klimatyczny to jednocześnie kryzys zdrowotny, a rozwiązaniem mogą być m.in. inwestycje w zieleń miejską. Zwiększenie jej powierzchni o 30 proc. mogłoby zmniejszyć liczbę zgonów związanych z upałami nawet o 40 proc.
