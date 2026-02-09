365,91 zł miesięcznie od marca. ZUS wypłaci wyższy dodatek seniorom
Od 1 marca 2026 roku ZUS wypłaci seniorom wyższy dodatek pielęgnacyjny. Świadczenie wzrośnie do 365,91 zł miesięcznie i będzie przysługiwać niezależnie od wysokości emerytury czy renty. Dla większości uprawnionych pieniądze trafią na konto automatycznie, bez konieczności składania wniosku.
Od 1 marca 2026 roku wzrośnie wysokość dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po waloryzacji świadczenie wyniesie 365,91 zł miesięcznie i będzie przysługiwać niezależnie od wysokości dochodów. Podwyżka jest efektem wyższego wskaźnika inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz zasad corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny
Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym osobom uprawnionym do emerytury lub renty. Przysługuje on osobom, które ukończyły 75. rok życia, a także tym, które – niezależnie od wieku – posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Świadczenie nie przysługuje osobom przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, chyba że pobyt poza placówką przekracza dwa tygodnie w miesiącu.
Ile wynosi dodatek i dlaczego wzrośnie
Do końca lutego 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie to – podobnie jak emerytury i renty – podlega corocznej waloryzacji od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz co najmniej 20 procentach realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Dane ogłoszone przez Prezesa GUS w styczniu 2026 roku wskazały, że inflacja w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w 2025 roku wyniosła 4,2 procent. Po doliczeniu ustawowej części realnego wzrostu wynagrodzeń, prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 5,08 procent. Oznacza to wzrost dodatku pielęgnacyjnego do kwoty 365,91 zł miesięcznie od 1 marca 2026 roku.
Czy trzeba składać wniosek do ZUS
Sposób przyznania dodatku zależy od podstawy uprawnienia. Osobom, które ukończyły 75 lat, ZUS przyznaje dodatek automatycznie, z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Świadczenie wypłacane jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadają 75. urodziny.
W przypadku osób, które nie ukończyły 75 lat, ale posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia (druk OL-9).
Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny
Dodatek pielęgnacyjny nie jest tym samym świadczeniem co zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez gminy i miasta na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i obecnie wynosi 215,84 zł miesięcznie. Co istotne, nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. W przypadku zbiegu świadczeń ZUS dokonuje potrącenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z podatku dochodowego i nie podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu PIT. Świadczenie to nie może być również zajęte przez komornika ani objęte egzekucją administracyjną, co zapewnia jego pełną ochronę finansową.
Co z rentą rodzinną?
Prawo do dodatku pielęgnacyjnego nie przechodzi na członków rodziny w ramach renty rodzinnej po osobie zmarłej. Renta rodzinna podlega jednak własnym zasadom waloryzacji i od 1 marca 2026 roku wzrośnie minimalna jej kwota, zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji.
