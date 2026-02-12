3,68 mln Polaków może stracić pracę. Sprawdź, czy jesteś na „czarnej liście”
Wydaje Ci się, że rewolucja sztucznej inteligencji to tylko ciekawostka technologiczna albo problem pracowników fabryk? Jesteś w ogromnym błędzie. Właśnie wchodzimy w okres, w którym Twoja bezpieczna posada w biurze staje się najbardziej zagrożonym towarem na rynku. Rok 2026 to punkt zwrotny – moment, w którym „Agentic AI” przestaje być eksperymentem, a zaczyna realnie zastępować ludzi. Jeśli wykonujesz rutynową pracę umysłową, masz powody do obaw.
Bolesne zderzenie z rzeczywistością. 2026–2030 to czas weryfikacji
Wyzwania demograficzne, z którymi mierzy się Polska, stały się idealnym pretekstem do przyspieszenia rewolucji, jakiej nie widzieliśmy od czasów maszyny parowej. Brak rąk do pracy wymusza automatyzację, ale ten proces nie będzie bezbolesny. Wręcz przeciwnie – wiąże się z ryzykiem masowych zwolnień w sektorach, które przez lata uchodziły za oazy stabilności i wysokich zarobków.
Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego nie pozostawia złudzeń. Aż 3,68 miliona pracowników w Polsce wykonuje zawody, które są najbardziej wystawione na wpływ sztucznej inteligencji. To nie jest margines błędu – to armia ludzi, których zadania mogą zostać przejęte przez algorytmy szybciej, niż się spodziewają.
Kobiety na pierwszej linii ognia
Statystyki są bezlitosne i wskazują na wyraźną dysproporcję płci w obliczu nadchodzących zmian. Kobiety są znacznie bardziej zagrożone utratą pracy na rzecz AI niż mężczyźni. W grupie 20 zawodów o najwyższej ekspozycji na automatyzację, kobiety stanowią aż 28 proc., podczas gdy mężczyźni tylko 17 proc.
Z czego to wynika? Sztuczna inteligencja najskuteczniej i najszybciej przejmuje zadania oparte na przetwarzaniu informacji, administracji i powtarzalnych czynnościach umysłowych – a te sektory są w dużej mierze zdominowane przez kobiety. Jeśli Twoja praca polega na analizowaniu danych, wypełnianiu tabel czy obsłudze dokumentacji, algorytm już uczy się, jak robić to szybciej i taniej od Ciebie.
Rzeź w finansach i koniec ery „klepania kodu”
Kto powinien zacząć się bać najbardziej? Lista zagrożonych grup zawodowych jest konkretna i obejmuje stanowiska, które jeszcze niedawno gwarantowały prestiż:
-
Specjaliści ds. finansów i analitycy (szczególnie w bankowości),
-
Pracownicy administracji publicznej i biurowej,
-
Prawnicy i urzędnicy niższego szczebla,
-
Programiści wykonujący proste zadania koderskie (Juniorzy).
Sektor bankowy jest papierkiem lakmusowym tych zmian. W samej Europie przewiduje się likwidację ponad 200 tysięcy miejsc pracy w bankach do końca tej dekady. To aż 10 proc. całkowitego zatrudnienia w tej branży!
„Agentic AI” wchodzi do gry
Dlaczego rok 2026 jest tak kluczowy? Ponieważ to właśnie teraz systemy klasy „Agentic AI” – czyli półautonomiczne algorytmy zdolne do samodzielnego podejmowania decyzji i działania – wychodzą z laboratoriów i wchodzą do polskich firm. One nie potrzebują nadzoru przy każdym kroku, nie biorą urlopów i nie chorują.
Dla pracodawców to oszczędność i konieczność w obliczu braku pracowników. Dla Ciebie to sygnał alarmowy. Jeśli nie zaczniesz adaptować się do nowych warunków i uczyć współpracy z AI już dziś, jutro może okazać się, że dla Twojego stanowiska nie ma już miejsca w strukturze firmy. Czas bezpiecznej pracy biurowej właśnie się skończył.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.