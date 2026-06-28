380 osób ewakuowanych z dwóch pociągów na Mazowszu, niedaleko Warszawy. Strażacy rozstawili kurtyny wodne
Dwa pociągi – jeden zmierzający z Modlina do Warszawy, drugi jadący z Olsztyna do Krakowa – zatrzymały się w odstępie kilkudziesięciu minut od siebie z powodu uszkodzonej sieci trakcyjnej. Strażacy musieli ewakuować 380 pasażerów prosto do upału, który w tym regionie sięga dziś blisko 40 stopni.
Dwa pociągi, dwie różne skale problemu
Skala obu ewakuacji była zupełnie inna. Z pociągu relacji Modlin-Warszawa, który zatrzymał się w okolicy Stoczni Modlin tuż po przekroczeniu mostu na Wiśle, wyprowadzono około 80 osób. Znacznie większym wyzwaniem była ewakuacja drugiego składu – pociągu Olsztyn-Kraków, zatrzymanego przed stacją Modlin w miejscowości Bronisławka, z którego strażacy musieli wyprowadzić około 300 pasażerów.
Rzecznik Prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, kapitan Paweł Plagowski, potwierdził, że obie akcje prowadzono równolegle. Przyczyna w obu przypadkach była ta sama – uszkodzenie sieci trakcyjnej, które wymusiło całkowite wstrzymanie ruchu na tym odcinku.
Strażacy rozstawili kurtyny wodne, by zapewnić ewakuowanym pasażerom niższe temperatury.
Upał jako główny powód awarii
To, co odróżnia tę sytuację od typowej awarii kolejowej, to kontekst pogodowy. Sieć trakcyjna i infrastruktura kolejowa są narażone na odkształcenia i uszkodzenia właśnie przy ekstremalnie wysokich temperaturach – a dzisiejszy dzień, z prognozowanymi lokalnie temperaturami bliskimi 40 stopni, jest dokładnie takim scenariuszem, przed którym PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegały pasażerów linii przez Modlin z wyprzedzeniem, rekomendując zabranie wody na podróż.
Strażacy musieli więc reagować nie tylko na samą awarię, ale i na ryzyko zdrowotne związane z koniecznością przebywania pasażerów na zewnątrz, w pełnym słońcu, podczas oczekiwania na transport zastępczy. Na miejscu rozstawiono kurtyny wodne, a osoby ewakuowane otrzymały wodę pitną – to standardowa procedura przy tego typu zdarzeniach w czasie fali upałów, ale rzadko stosowana w takiej skali jednocześnie dla dwóch pociągów.
Autokary zastępcze w drodze
Dla pasażerów obu składów organizowany jest transport zastępczy autokarami. Do czasu jego podstawienia ewakuowani pozostają pod opieką straży pożarnej na miejscu zdarzenia – w okolicy Stoczni Modlin oraz w Bronisławce.
Warto dodać, że nie jest to jedyny sygnał problemów na kolei w regionie tego dnia – pasażerowie na profilu PKP Intercity zgłaszali też zatrzymania pociągów w Gąsocinie w powiecie ciechanowskim oraz w okolicach Legionowa, choć te przypadki na razie nie zostały potwierdzone osobnym komunikatem służb ratunkowych czy zarządcy infrastruktury.
Jak podróżować dziś pociągiem przez Mazowsze?
Zanim wybierzesz się w trasę gdziekolwiek, sprawdź aktualny stan połączeń na Portalu Pasażera PKP PLK. To zajmuje dosłownie chwilę, a może uchronić Cię przed niespodziewanym czekaniem na trasie. Profile społecznościowe przewoźników – Kolei Mazowieckich, PKP Intercity czy SKM – zwykle informują o utrudnieniach szybciej niż jakikolwiek inny kanał.
Zabranie własnej wody do picia ma sens niezależnie od tego, czy podróż przebiegnie zgodnie z planem czy też nie – przy temperaturach bliskich rekordowym, nawet krótkotrwałe zatrzymanie w pociągu bez działającej klimatyzacji może być realnym obciążeniem dla organizmu, zwłaszcza dla dzieci i osób starszych. Gdyby Twój pociąg zatrzymał się z powodu awarii, najbezpieczniej jest pozostać na miekscu i czekać na instrukcje obsługi – to drużyna konduktorska i służby ratunkowe decydują, kiedy i jak bezpiecznie opuścić skład, nie pasażerowie na własną rękę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.