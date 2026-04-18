400 funkcjonariuszy pod Warszawą. Duża operacja w centrum handlowym

18 kwietnia 2026 15:03 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na Mazowszu przeprowadzono dużą akcję służb. Blisko 400 policjantów oraz funkcjonariusze innych formacji pojawili się w jednym miejscu, gdzie prowadzono kontrole związane z nielegalną działalnością i pobytem cudzoziemców. Operacja przyniosła zatrzymania i wysokie kary finansowe.

Policyjny radiowóz. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Na Mazowszu przeprowadzono szeroko zakrojoną operację służb. W działaniach wzięło udział około 400 policjantów, wspieranych przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej. Akcja objęła teren centrum handlowego w Wólce Kosowskiej.

Setki funkcjonariuszy i kontrole na dużą skalę

Operacja została przeprowadzona w dniach 13-14 kwietnia. Do działań skierowano kilkuset funkcjonariuszy, którzy skupili się na zwalczaniu przestępczości ekonomicznej oraz kontroli legalności pobytu cudzoziemców.

Na miejscu prowadzono liczne kontrole i weryfikacje. Sprawdzono tożsamość blisko 630 osób, co pokazuje skalę całej operacji. W wyniku działań służb zatrzymano 9 osób. W sześciu przypadkach wszczęto procedurę wydalenia z terytorium Polski.

Pozostałe osoby odpowiedzą za naruszenia związane m.in. z przepisami akcyzowymi. Kontrole objęły zarówno kwestie pobytowe, jak i działalność handlową.

Setki kontroli i wysokie kary finansowe

Równolegle działania prowadziła Krajowa Administracja Skarbowa. Przeprowadzono 84 kontrole, które zakończyły się nałożeniem 18 mandatów karno-skarbowych.

Łączna wartość mandatów wyniosła blisko 84 tys. zł. To jednak nie jedyne konsekwencje finansowe.

W jednym z przypadków przedsiębiorca został zobowiązany do zapłaty prawie 780 tys. zł akcyzy w związku z obrotem e-papierosami oznaczonymi nieaktualnymi znakami.

Dodatkowo zablokowano trzy rachunki bankowe o łącznej wartości 700 tys. zł.

Nielegalne e-papierosy i straty dla budżetu

Podczas akcji ujawniono także przypadki nielegalnego obrotu towarami. Zabezpieczono ponad 4 400 sztuk e-papierosów bez wymaganych znaków akcyzy.

Według służb straty Skarbu Państwa mogły przekroczyć 360 tys. zł. W związku z tym zatrzymano dwie osoby.

Policja zabezpieczyła również mienie o wartości przekraczającej 15 tys. zł oraz 1 600 euro na poczet przyszłych kar.

Sprawdziliśmy, jak wyglądają takie akcje

Z informacji uzyskanych od służb wynika, że takie operacje są planowane z dużym wyprzedzeniem i obejmują współpracę kilku instytucji.

W przypadku Wólki Kosowskiej kluczowe było połączenie działań policji, skarbówki i Straży Granicznej. Chodzi o miejsca o dużym natężeniu handlu i ruchu międzynarodowego.

Podobne akcje są prowadzone cyklicznie i mają na celu ograniczenie nielegalnych praktyk.

Co to oznacza dla Ciebie? Kontrole i działania służb

Dla mieszkańców i przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim większą liczbę kontroli w miejscach prowadzenia działalności.

Służby zwracają uwagę zarówno na legalność pobytu, jak i zgodność działalności gospodarczej z przepisami. Nieprawidłowości mogą skutkować wysokimi karami finansowymi.

Warto pamiętać, że kontrole mogą obejmować różne obszary – od dokumentów pobytowych po kwestie podatkowe i akcyzowe.

Akcja na Mazowszu pokazuje, że działania służb są coraz bardziej skoordynowane i obejmują wiele instytucji jednocześnie.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
