400 zł dla seniorów już dostępne. Wystarczy mieć 65 lat i złożyć wniosek
Ruszył nabór wniosków o nowe świadczenie dla osób starszych. Seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 400 zł. Co ważne, w tym przypadku dochód nie ma znaczenia, a pieniądze mogą trafić na konto już w ciągu kilku miesięcy od złożenia dokumentów.
W tym roku zmieniła się również kwota świadczenia. W porównaniu z poprzednią edycją programu seniorzy dostaną więcej pieniędzy.
Nowy nabór rozpoczął się w marcu
Wnioski można składać od 2 marca 2026 roku. Nabór potrwa jednak tylko przez ograniczony czas, dlatego osoby uprawnione powinny złożyć dokumenty możliwie jak najszybciej.
Świadczenie ma formę jednorazowej wypłaty. Pieniądze trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez seniora.
Według informacji przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie środki powinny zostać wypłacone w ciągu maksymalnie trzech miesięcy od złożenia wniosku.
400 zł zamiast 350 zł
Program jest realizowany już od kilku lat, jednak w 2026 roku wprowadzono ważną zmianę. W poprzednich edycjach seniorzy otrzymywali 350 zł, natomiast w tym roku świadczenie zostało zwiększone do 400 zł.
Decyzję o podniesieniu kwoty podjęto uchwałą rady miasta.
Kto może dostać pieniądze
Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki:
• ukończyć 65 lat
• mieszkać na terenie Świnoujścia przez co najmniej 5 ostatnich lat
Istotne jest to, że program nie wprowadza kryterium dochodowego. Oznacza to, że o pieniądze mogą ubiegać się wszyscy seniorzy spełniający powyższe warunki, niezależnie od wysokości emerytury czy innych dochodów.
Meldunek nie zawsze jest konieczny
Osoby, które nie są zameldowane w Świnoujściu, również mogą ubiegać się o świadczenie. W takim przypadku trzeba jednak potwierdzić faktyczne zamieszkanie w mieście.
Można to zrobić poprzez przedstawienie dokumentów, takich jak:
• umowa najmu mieszkania
• umowa o pracę
• deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
• korespondencja z instytucjami wypłacającymi świadczenia
Nowy formularz wniosku
W tegorocznej edycji programu obowiązuje nowy wzór wniosku. Dokumenty złożone na formularzach używanych w poprzednich latach nie będą rozpatrywane.
To ważna informacja dla seniorów, którzy korzystali z programu wcześniej.
Do kiedy można złożyć wniosek
Nabór potrwa do 29 maja 2026 roku. Po tym terminie nie będzie już możliwości ubiegania się o świadczenie w tej edycji programu.
Dlatego urzędnicy zachęcają seniorów, aby nie odkładali złożenia wniosku na ostatnią chwilę. Im szybciej dokument trafi do urzędu, tym szybciej zostanie rozpatrzony i tym wcześniej pieniądze pojawią się na koncie.
