400 zł dla seniorów. Wystarczą dwa warunki, ale trzeba się pospieszyć

11 maja 2026 10:31 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Seniorzy mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 400 zł, ale konieczne jest spełnienie określonych warunków i złożenie wniosku w wyznaczonym terminie. Świadczenie ma charakter lokalny, dlatego nie każdy będzie mógł je otrzymać – kluczowe znaczenie ma wiek oraz miejsce zamieszkania.

Senior liczący pieniądze
Senior liczący pieniądze. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

400 zł dla seniorów w 2026. Wystarczą dwa warunki, ale czas jest ograniczony

W 2026 roku część seniorów może otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 400 zł. Świadczenie nie ma charakteru ogólnopolskiego, ale jest dostępne lokalnie. Kluczowe są dwa warunki oraz termin złożenia wniosku, który w tym roku upływa pod koniec maja.

400 zł dla seniora. Kto może skorzystać?

Świadczenie przysługuje osobom, które spełnią dwa podstawowe kryteria:

– ukończyły 65 lat
– mieszkają na terenie Świnoujścia

Nie obowiązuje kryterium dochodowe, co oznacza, że z bonu mogą skorzystać zarówno osoby o niższych, jak i wyższych dochodach.

Świadczenie lokalne zamiast ogólnopolskiego programu

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie wprowadzono ogólnopolskiego bonu dla seniorów. Zamiast tego wsparcie trafia do wybranych grup poprzez programy lokalne.

Przykładem jest Bon Wyspiarza Seniora, który funkcjonuje w Świnoujściu. W 2026 roku jego wartość wynosi 400 zł, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku.

Warunek zamieszkania. Liczy się faktyczne miejsce życia

Oprócz wieku kluczowe jest miejsce zamieszkania. Senior musi mieszkać w Świnoujściu przez minimum 5 lat.

Nie jest wymagane zameldowanie – liczy się faktyczne przebywanie na terenie miasta, które można potwierdzić dokumentami, np. umową najmu lub deklaracją wyboru lekarza.

Jak złożyć wniosek? Kilka dostępnych możliwości

Wnioski można składać do 29 maja 2026 roku. Formularz dostępny jest:

– na stronie urzędu miasta i MOPR
– w wersji papierowej w wyznaczonych punktach

Wypełniony dokument należy złożyć w specjalnych skrzynkach podawczych, m.in. w urzędzie miasta, ośrodku pomocy społecznej czy wybranych instytucjach lokalnych.

Wypłata tylko na konto. Ważna zmiana

Świadczenie wypłacane jest wyłącznie przelewem bankowym. Pieniądze trafiają na konto w ciągu do 3 miesięcy od pozytywnej decyzji.

Nie ma możliwości wypłaty gotówki ani przekazu pocztowego.

Warszawa i inne miasta. Takiego wsparcia może nie być

Program ma charakter lokalny, dlatego nie obowiązuje w całej Polsce. W dużych miastach, takich jak Warszawa, podobne świadczenia zależą od decyzji samorządu.

To oznacza, że dostęp do dodatków dla seniorów może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy możesz dostać 400 zł

– sprawdź, czy Twój samorząd oferuje podobne świadczenie
– upewnij się, że spełniasz warunek wieku (65+)
– zweryfikuj okres zamieszkania w danej gminie
– złóż wniosek przed 29 maja 2026
– podaj numer konta do wypłaty świadczenia

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna