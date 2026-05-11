400 zł dla seniorów. Wystarczą dwa warunki, ale trzeba się pospieszyć

400 zł dla seniorów w 2026. Wystarczą dwa warunki, ale czas jest ograniczony
W 2026 roku część seniorów może otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 400 zł. Świadczenie nie ma charakteru ogólnopolskiego, ale jest dostępne lokalnie. Kluczowe są dwa warunki oraz termin złożenia wniosku, który w tym roku upływa pod koniec maja.
400 zł dla seniora. Kto może skorzystać?
Świadczenie przysługuje osobom, które spełnią dwa podstawowe kryteria:
– ukończyły 65 lat
– mieszkają na terenie Świnoujścia
Nie obowiązuje kryterium dochodowe, co oznacza, że z bonu mogą skorzystać zarówno osoby o niższych, jak i wyższych dochodach.
Świadczenie lokalne zamiast ogólnopolskiego programu
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie wprowadzono ogólnopolskiego bonu dla seniorów. Zamiast tego wsparcie trafia do wybranych grup poprzez programy lokalne.
Przykładem jest Bon Wyspiarza Seniora, który funkcjonuje w Świnoujściu. W 2026 roku jego wartość wynosi 400 zł, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku.
Warunek zamieszkania. Liczy się faktyczne miejsce życia
Oprócz wieku kluczowe jest miejsce zamieszkania. Senior musi mieszkać w Świnoujściu przez minimum 5 lat.
Nie jest wymagane zameldowanie – liczy się faktyczne przebywanie na terenie miasta, które można potwierdzić dokumentami, np. umową najmu lub deklaracją wyboru lekarza.
Jak złożyć wniosek? Kilka dostępnych możliwości
Wnioski można składać do 29 maja 2026 roku. Formularz dostępny jest:
– na stronie urzędu miasta i MOPR
– w wersji papierowej w wyznaczonych punktach
Wypełniony dokument należy złożyć w specjalnych skrzynkach podawczych, m.in. w urzędzie miasta, ośrodku pomocy społecznej czy wybranych instytucjach lokalnych.
Wypłata tylko na konto. Ważna zmiana
Świadczenie wypłacane jest wyłącznie przelewem bankowym. Pieniądze trafiają na konto w ciągu do 3 miesięcy od pozytywnej decyzji.
Nie ma możliwości wypłaty gotówki ani przekazu pocztowego.
Warszawa i inne miasta. Takiego wsparcia może nie być
Program ma charakter lokalny, dlatego nie obowiązuje w całej Polsce. W dużych miastach, takich jak Warszawa, podobne świadczenia zależą od decyzji samorządu.
To oznacza, że dostęp do dodatków dla seniorów może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy możesz dostać 400 zł
– sprawdź, czy Twój samorząd oferuje podobne świadczenie
– upewnij się, że spełniasz warunek wieku (65+)
– zweryfikuj okres zamieszkania w danej gminie
– złóż wniosek przed 29 maja 2026
– podaj numer konta do wypłaty świadczenia
