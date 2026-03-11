4000 sklepów Biedronka w Polsce? To wydarzy się szybciej, niż myślisz. Sprawdź nowe dane!
Biedronka od lat dominuje na polskim rynku handlu detalicznego, ale najnowsze raporty pokazują, że sieć zarządzana przez Jeronimo Martins wciąż znajduje przestrzeń do wzrostu. Rok 2025 był czasem intensywnego zagęszczania sieci, a plany na 2026 rok sugerują, że „żółto-czarne” logo pojawi się w kolejnych strategicznych lokalizacjach.
Ile jest sklepów Biedronka w Polsce? [DANE]
Z najnowszego raportu wynika, że ekspansja giganta nabiera nowej dynamiki. Oto jak prezentuje się potęga „owada” na początku 2026 roku:
- Liczba placówek: Na koniec 2025 roku sieć liczyła dokładnie 3882 sklepy.
- Tempo wzrostu: Tylko w ubiegłym roku przybyło 152 nowe lokalizacje.
- Metraż: Łączna powierzchnia handlowa to już kosmiczne 2,79 mln m kw.
- Warszawa liderem: W samej stolicy działa aż 177 sklepów, co czyni ją najbardziej „ubiedronkowionym” miastem w kraju.
Twoje prawo / Nowe możliwości
- Zakupy 24/7: Jeśli Twój ulubiony punkt jest wiecznie zatłoczony, sprawdź formaty całodobowe. Obecnie działa już 25 takich placówek.
- Nocne wizyty: W 2025 roku Polacy wykonali aż 1,8 mln wizyt nocnych – sieć planuje dostosować kolejne sklepy do tego trybu.
- Brak paragonu: Pamiętaj, że w 2026 r. system kaucyjny w Biedronkach działa pełną parą – oddasz butelkę bez paragonu w każdym większym sklepie!
Co nas czeka w 2026 roku? Prognozy
Strategia na najbliższe miesiące jest jasna: przebić barierę 4000 placówek. Jeronimo Martins zapowiada otwarcie co najmniej 130 nowych sklepów w samym 2026 roku. Inwestycje pójdą w dwóch kierunkach:
|Obszar inwestycji
|Cel na 2026 rok
|Duże aglomeracje
|Zagęszczanie sieci i formaty całodobowe (Express).
|Mniejsze miejscowości
|Docieranie tam, gdzie dotąd nie było nowoczesnego handlu.
|Rynek zagraniczny
|Agresywne wejście na Słowację z polskim modelem biznesowym.
Złote zasady „zakupowego przetrwania” w 2026
Aby zakupy w największej sieci w Polsce były mniej stresujące, warto pamiętać o kilku nowych faktach:
- Unikaj godzin szczytu: Dane pokazują, że najwięcej osób kupuje między 16:00 a 18:00. Korzystaj z godzin nocnych, jeśli masz taką możliwość.
- Aplikacja to podstawa: Większość promocji (w tym te na kaucję) jest teraz zintegrowana z cyfrowym kontem klienta.
- Wyniki finansowe: W IV kwartale sprzedaż Grupy wzrosła o 8,7 proc. (do 9,5 mld euro) – to oznacza kolejne środki na remonty starszych placówek.
Mimo rosnącej presji ze strony związków zawodowych i postulatów o wyższe płace, maszyna pod szyldem Biedronki pracuje na najwyższych obrotach. Czy rok 2026 będzie rokiem totalnej dominacji? Wszystko na to wskazuje.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy ekonomicznej Business Insider Polska (11.03.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.