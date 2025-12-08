42,8 miliarda długu. Nowy raport ujawnia, gdzie Polacy zadłużają się najbardziej
Zadłużenie Polaków przekroczyło 42,8 miliarda złotych, a prawie 2 miliony osób ma problem ze spłatą zobowiązań. Najnowszy raport pokazuje, że największe trudności finansowe dotykają Śląsk i Pomorze, podczas gdy południowy wschód kraju pozostaje najbardziej rzetelny płatniczo.
Polska tonie w długach. Najnowszy raport pokazuje, gdzie problemy finansowe są największe
Zadłużenie Polaków osiągnęło poziom, który eksperci określają jako alarmujący. Według danych Krajowego Rejestru Długów zaległości prawie 2 milionów osób sięgają dziś 42,8 miliarda złotych. Dotyczą nie tylko kredytów, ale także rachunków za telefon, internet, czynszu czy mediów. Skala problemu jest widoczna w całym kraju, choć różnice między regionami są znaczące.
Co się zmienia?
Dane pokazują wyraźny podział między obszarami, które radzą sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań, a regionami, w których długi narastają szybciej niż gdziekolwiek indziej. Na czele listy najbardziej zadłużonych znalazły się miasta i powiaty ze Śląska, Pomorza oraz Dolnego Śląska. Raport ujawnia też miejsca, gdzie mieszkańcy wykazują się wyjątkową rzetelnością płatniczą — to głównie południowy wschód kraju. Kontrast między najbiedniejszymi i najbardziej obciążonymi finansowo regionami jest jednym z najbardziej widocznych w ostatnich latach.
Fakty i tło sprawy
Największe zadłużenie wśród miast na prawach powiatu odnotowano w Wałbrzychu. Zaległości na 1000 mieszkańców sięgają tam 3,7 miliona złotych. W rejestrze figuruje ponad 13,5 tysiąca osób, co stanowi prawie 14 procent lokalnej społeczności. Średnie zadłużenie mieszkańca przekracza 26 tysięcy złotych. Kolejne miejsca zajmują Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Chorzów, Bytom i Zabrze, gdzie poziom zaległości na 1000 osób oscyluje między 2,5 a 2,7 miliona złotych.
Eksperci wskazują, że wysoki poziom zadłużenia na Śląsku wynika z wieloletnich przemian społeczno-gospodarczych. Region przeszedł trudną transformację, a koszty życia pozostają tam wysokie. Mimo niskiego bezrobocia i stabilnych wynagrodzeń, wiele osób boryka się z trudnościami finansowymi.
W innych częściach kraju długi również narastają. Włocławek, Jelenia Góra, Legnica czy Elbląg odnotowują zadłużenie na poziomie około 2 milionów złotych na 1000 mieszkańców. W powiatach ziemskich przodują sztumski, nowodworski i malborski na Pomorzu. W każdym z nich długi przekraczają 2 miliony złotych na 1000 mieszkańców, a problemy finansowe dotyczą nawet 8 procent społeczeństwa. Wysoko plasują się też powiaty Dolnego Śląska — wałbrzyski, zgorzelecki, lwówecki i lubański.
Co to oznacza dla Polaków?
Raport pokazuje również pozytywne przykłady. Najniższe zadłużenie notują miasta takie jak Tarnobrzeg, Rzeszów, Krosno, Kielce czy Białystok. W Tarnobrzegu zaległości na 1000 mieszkańców wynoszą 654 tysiące złotych — to kilka razy mniej niż w najbardziej zadłużonych regionach. Na Podkarpaciu i w Małopolsce odsetek dłużników jest najniższy w kraju, a eksperci przypisują to niższym kosztom życia oraz silnym więziom społecznym. Mieszkańcy tych regionów rzadziej sięgają po pożyczki, a presja społeczna zniechęca do zaciągania zobowiązań ponad możliwości.
Raport uwidacznia, jak różne są realia finansowe w poszczególnych częściach kraju. Na północy i zachodzie długi rosną szybciej, a na południowym wschodzie pozostają na stabilnym poziomie. Autorzy podkreślają, że zadłużenie nie jest wyłącznie wynikiem decyzji jednostek. To także efekt różnic w zarobkach, cenach usług, transformacji gospodarczej i dostępności ofert finansowych.
Polska mierzy się dziś z rekordowym poziomem zadłużenia. Największe problemy dotyczą regionów przemysłowych oraz północnych powiatów o wysokich kosztach życia. Z kolei południowy wschód kraju pozostaje najbardziej stabilny finansowo. Raport Krajowego Rejestru Długów pokazuje rosnące różnice między regionami i podkreśla, jak duży wpływ na kondycję finansową mieszkańców mają czynniki społeczne i gospodarcze.
