40 tysięcy złotych dopłaty! Trzeba się spieszyć, budżet na wykończeniu!
Tylko od początku stycznia 2026 roku Polacy złożyli blisko 5 tysięcy wniosków o dofinansowanie zakupu auta elektrycznego. Eksperci ostrzegają: przy obecnym tempie, darmowe pieniądze z programu „NaszEauto” wyparują jeszcze przed końcem tego miesiąca!
Wyścig z czasem: Zegar tyka, pula pustoszeje
Dane z 16 stycznia są alarmujące. Wykorzystano już 92,48% całego budżetu, który wynosił potężne 1,18 miliarda złotych. W kasie zostało zaledwie 88,9 miliona złotych – kwota, która przy obecnym tempie (blisko 300 wniosków dziennie!) wystarczy na zaledwie 2,8 tysiąca pojazdów.
Dla porównania: na starcie programu w lutym 2025 roku dzienne tempo było osiem razy mniejsze. Dzisiaj budżet kurczy się o 9,2 miliona złotych KAŻDEGO DNIA. Jeśli nie złożysz wniosku teraz, możesz trafić na niepewną „listę rezerwową”.
Ile możesz zyskać? Kwoty robią wrażenie!
Program „NaszEauto” to szansa na ogromne oszczędności przy zakupie, leasingu lub wynajmie długoterminowym. Oto o jakie kwoty toczy się gra:
-
40 000 zł – dla osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz parków narodowych (kategoria M1).
-
70 000 zł – na samochody dostawcze (kategoria N1).
-
Nawet 600 000 zł – w przypadku pojazdów do przewozu osób (kategoria M2).
Kto może skorzystać i na jakich zasadach?
Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz parków narodowych. Co ciekawe, mimo że z programu nie mogą korzystać spółki kapitałowe, dopłaty zdziałały cuda na polskim rynku – udział „elektryków” w rejestracjach skoczył z 3% do 11% w niecały rok!
Co jeśli środki się skończą?
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uspokaja, ale stawia twarde warunki. Po wyczerpaniu miliardowego budżetu wnioski będą przyjmowane warunkowo.
„Trafią one na listę rezerwową, a wypłata dotacji będzie uzależniona wyłącznie od dostępności dodatkowych środków” – informuje Fundusz.
NFOŚiGW liczy na to, że część wniosków („pustych” lub podwójnych) nie dojdzie do skutku, co zwolni miejsce dla osób z listy rezerwowej, by w pełni wykorzystać pieniądze z KPO.
Pamiętaj: Oficjalny termin naboru to 30 kwietnia 2026 roku, ale patrząc na liczby, pieniądze skończą się na przełomie stycznia i lutego. To Twoja ostatnia szansa na tak wysoką dopłatę do wymarzonego elektryka!
