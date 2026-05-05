49-latek mężczyzna okradł kościół. Grozi mu do 10 lat więzienia
Wystarczyło jedno nagranie, by szybko namierzyć sprawcę. 49-letni mężczyzna ukradł skarbonę z datkami z kościoła, jednak jego działania zarejestrowały kamery. Policja nie miała wątpliwości, kto stoi za kradzieżą. Zatrzymany był pod wpływem alkoholu, a teraz musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.
Zatrzymany po kradzieży w kościele. Mężczyzna usłyszał poważne zarzuty
Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do jednego z kościołów. Sprawca miał ukraść skarbonę z datkami, a jego tożsamość ustalono dzięki nagraniom z monitoringu.
Szybka reakcja policji
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu sochaczewskiego. Funkcjonariusze z Teresina i Sochaczewa szybko podjęli działania, które doprowadziły do zatrzymania podejrzanego.
Kluczowe znaczenie miało nagranie z monitoringu, które pozwoliło ustalić tożsamość sprawcy.
Był pod wpływem alkoholu
W chwili zatrzymania mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Po wytrzeźwieniu wskazał miejsce, w którym porzucił skradzioną skarbonę.
Przyznał się do winy
49-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i przyznał się do popełnienia czynu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Monitoring pomógł w ustaleniu sprawcy
Policja podkreśla, że nagrania z kamer coraz częściej odgrywają kluczową rolę w wykrywaniu przestępstw.
W tym przypadku materiał wideo pozwolił szybko ustalić przebieg zdarzenia i doprowadzić do zatrzymania podejrzanego.
Co to oznacza dla mieszkańców?
– policja skutecznie reaguje na zgłoszenia
– monitoring zwiększa szanse na wykrycie sprawców
– przestępstwa przeciwko mieniu są surowo karane
– sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat
– warto zgłaszać podejrzane sytuacje
