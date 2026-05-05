49-latek mężczyzna okradł kościół. Grozi mu do 10 lat więzienia

5 maja 2026 17:34 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Wystarczyło jedno nagranie, by szybko namierzyć sprawcę. 49-letni mężczyzna ukradł skarbonę z datkami z kościoła, jednak jego działania zarejestrowały kamery. Policja nie miała wątpliwości, kto stoi za kradzieżą. Zatrzymany był pod wpływem alkoholu, a teraz musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Nagranie z monitoringu kościoła przedstawiającego mężczyznę
Nagranie z monitoringu kościoła przedstawiającego mężczyznę. Fot. Policja Mazowsze

Zatrzymany po kradzieży w kościele. Mężczyzna usłyszał poważne zarzuty

Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do jednego z kościołów. Sprawca miał ukraść skarbonę z datkami, a jego tożsamość ustalono dzięki nagraniom z monitoringu.

Szybka reakcja policji

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu sochaczewskiego. Funkcjonariusze z Teresina i Sochaczewa szybko podjęli działania, które doprowadziły do zatrzymania podejrzanego.

Kluczowe znaczenie miało nagranie z monitoringu, które pozwoliło ustalić tożsamość sprawcy.

Był pod wpływem alkoholu

W chwili zatrzymania mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Po wytrzeźwieniu wskazał miejsce, w którym porzucił skradzioną skarbonę.

Przyznał się do winy

49-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i przyznał się do popełnienia czynu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Monitoring pomógł w ustaleniu sprawcy

Policja podkreśla, że nagrania z kamer coraz częściej odgrywają kluczową rolę w wykrywaniu przestępstw.

W tym przypadku materiał wideo pozwolił szybko ustalić przebieg zdarzenia i doprowadzić do zatrzymania podejrzanego.

Co to oznacza dla mieszkańców?

– policja skutecznie reaguje na zgłoszenia
– monitoring zwiększa szanse na wykrycie sprawców
– przestępstwa przeciwko mieniu są surowo karane
– sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat
– warto zgłaszać podejrzane sytuacje

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna