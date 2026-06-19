5 tys. zł kary i policja pod drzwiami. Rząd szykuje przepisy dla tych, którzy nie wpuszczą kontrolera do mieszkania. W Warszawie problem dotknie setek tysięcy osób
Kartka na klatce o przeglądzie gazowym, którą ignorujesz od tygodnia. Telefoniczne wezwanie od zarządcy, które odkładasz na później. W Warszawie, gdzie setki tysięcy mieszkań w blokach i kamienicach podlega obowiązkowym kontrolom instalacji, to codzienność. Rząd ma już gotowy projekt przepisów, które mają to skończyć – i to radykalnie. Za uporczywą odmowę grozi grzywna do 5000 zł, a w skrajnych przypadkach kontroler wejdzie z policją.
Co dokładnie szykuje Ministerstwo Finansów i Gospodarki
Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali oraz ustawy Prawo budowlane, oznaczony numerem UD312, trafił do Rządowego Centrum Legislacji 15 stycznia 2026 roku. Za jego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów to II kwartał 2026 roku – a jeśli projekt przejdzie pełną ścieżkę legislacyjną przez Sejm i Senat bez opóźnień, nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w drugiej połowie tego roku.
Projekt jest najgłębszą reformą zasad funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych od 1994 roku, kiedy uchwalono obowiązującą ustawę. Reguluje dziesiątki kwestii – od statusu prawnego balkonów, przez zasady głosowania nad uchwałami wspólnoty, po odpowiedzialność za wady budowlane. Ale dla przeciętnego mieszkańca bloku w Warszawie najbardziej odczuwalną zmianą będzie właśnie przepis o kontroli instalacji – bo to on zmienia codzienną relację między lokatorem a zarządcą budynku.
Luka prawna, która istnieje od trzydziestu lat
Dziś obowiązek udostępnienia mieszkania do przeglądu instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej i wentylacyjnej wynika z Prawa budowlanego – ale przepisy nie zawierają żadnej sankcji za jego naruszenie. Inspektor może przyjść, zarządca może prosić, wspólnota może wzywać – a lokator, który po prostu nie otwiera drzwi, nie ponosi żadnych finansowych konsekwencji. W praktyce oznacza to, że w tysiącach warszawskich mieszkań przeglądy instalacji nie były przeprowadzane latami, bo właściciel lub najemca nie życzył sobie wizyty.
To nie jest błahostka. Niedrożna wentylacja, nieszczelna instalacja gazowa czy przeciążona instalacja elektryczna to realne zagrożenie nie tylko dla lokatora, który ignoruje przegląd, ale też dla sąsiadów. W nowelizowanej ustawie Prawo budowlane pojawi się przepis umożliwiający nakładanie sankcji – grzywny – na użytkowników lokali, którzy uchylają się od obowiązku udostępnienia lokalu dla kontroli instalacji.
Jak mają działać nowe przepisy – od upomnienia do policji
Projekt wprowadza wyraźny, stopniowany mechanizm egzekwowania dostępu. Kluczowe słowo w całej regulacji to „uporczywość” – kara nie zostanie nałożona, jeśli nikogo nie było w domu podczas pierwszej wizyty kontrolera. Sankcja dotyczy osób, które świadomie i wielokrotnie blokują dostęp, mimo wezwań.
Grzywna ma wynosić od 20 do 5000 zł i nakładać ją będzie nadzór budowlany. W najbardziej dramatycznych okolicznościach – gdy istnieje uzasadnione podejrzenie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – inspektor zyska prawo wejścia do lokalu nawet przy czynnym oporze właściciela, w asyście policji. Takie wejście wymaga jednak uprzedniego nakazu wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie jest to więc decyzja arbitralna kontrolera, lecz procedura sądowa.
Projekt doprecyzowuje też, że inspektor może żądać dostępu w godzinach od 6:00 do 22:00. Poza tymi godzinami wejście bez wyraźnej zgody lokatora jest wykluczone – chyba że zachodzi bezpośrednie zagrożenie.
Warszawa: setki tysięcy mieszkań, w których kontrole bywają fikcją
W stolicy problem ma szczególną skalę. Warszawa to ponad 800 000 mieszkań, z czego zdecydowana większość zlokalizowana jest w blokach i kamienicach zarządzanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Każde z tych mieszkań podlega obowiązkowym przeglądom instalacji – rocznym w zakresie instalacji gazowej i kominowej, pięcioletnim w zakresie elektrycznej. W praktyce zarządcy od lat zgłaszają, że część lokatorów – szczególnie w starszych kamienicach na Pradze, Woli czy Mokotowie, gdzie czynsze są niskie i rotacja mieszkańców duża – regularnie uniemożliwia przeprowadzenie przeglądów.
Nowe przepisy zmienią tę dynamikę. Zarządca budynku, który dziś może co najwyżej napisać kolejne pismo, zyska realne narzędzie nacisku – możliwość złożenia wniosku do nadzoru budowlanego o nałożenie grzywny na opornego lokatora. Dla wspólnot mieszkaniowych w dzielnicach z dużą liczbą mieszkań na wynajem – takich jak Śródmieście, Ochota czy Praga-Północ – to istotna zmiana w codziennym zarządzaniu budynkiem.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, kiedy i kogo musisz wpuścić
- Nie masz obowiązku wpuszczać każdego, kto twierdzi, że jest kontrolerem. Uprawniony inspektor musi okazać legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Przed wpuszczeniem kogokolwiek do mieszkania masz pełne prawo poprosić o te dokumenty i zweryfikować tożsamość osoby.
- Jeśli nie ma Cię w domu podczas pierwszej wizyty – nic się nie dzieje. Sankcja dotyczy wyłącznie uporczywego, wielokrotnego blokowania dostępu, a nie jednorazowej nieobecności. Zadzwoń do zarządcy i umów inny termin.
- Sprawdź, kiedy ostatnio odbył się przegląd instalacji w Twoim mieszkaniu. Zarządca lub administrator budynku ma obowiązek prowadzić dokumentację przeglądów – możesz poprosić o wgląd w protokoły. Jeśli ostatni przegląd gazowy był ponad rok temu, masz prawo zapytać, dlaczego.
- Nowe przepisy jeszcze nie obowiązują – projekt UD312 jest na etapie rządowym i może wejść w życie najwcześniej w drugiej połowie 2026 roku, po przejściu pełnej ścieżki legislacyjnej przez Sejm i Senat. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe zasady – bez finansowych sankcji za odmowę wpuszczenia.
- Jeśli jesteś zarządcą lub członkiem zarządu wspólnoty – śledź postępy projektu UD312 na stronie legislacja.gov.pl. To właśnie tam pojawi się ostateczna treść przepisów, w tym dokładna procedura składania wniosków o nałożenie grzywny i tryb wejścia z policją.
- Pamiętaj o różnicy między odmową a nieobecnością. Nowe przepisy są skierowane przeciwko osobom świadomie blokującym kontrolę – nie przeciwko tym, którzy po prostu pracują i nie mogą odebrać drzwi w środku dnia. Jeśli zarządca wzywa Cię do udostępnienia mieszkania, zareaguj i ustal termin – to wystarczy, by uniknąć jakichkolwiek konsekwencji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.