500+ dla seniora czeka, ale większość uprawnionych nie składa wniosku. ZUS tłumaczy, kto może dostać dodatek
Od marca przyszłego roku rośnie próg dochodowy uprawniający do świadczenia uzupełniającego, potocznie nazywanego pięćset plus dla seniorów. Oznacza to, że tysiące nowych osób uzyskają prawo do dodatkowych pieniędzy, jednak większość seniorów nigdy nie składa wniosku, przez co tracą nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Zobacz, dlaczego tak się dzieje, jakie są zasady i co możesz zrobić, aby te pieniądze zaczęły wpływać na twoje konto.
Świadczenie uzupełniające to pomoc finansowa dla osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i mają bardzo niskie dochody. Od pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku próg dochodowy wynosi dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych trzydzieści trzy grosze brutto. W marcu dwa tysiące dwudziestego piątego roku zostanie podniesiony do dwóch tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dwóch złotych trzydziestu dziewięciu groszy brutto. To kluczowa zmiana, bo wiele osób, które do tej pory otrzymywały zbyt wysoką emeryturę, aby ubiegać się o dodatek, znajdzie się poniżej nowego limitu.
Nie każdy jednak otrzyma pełne pięćset złotych. Wysokość dodatku zależy od sumy wszystkich świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w tym emerytur, rent oraz świadczeń zagranicznych. Jeśli ktoś nie pobiera żadnych świadczeń, wtedy dodatek wynosi pełne pięćset złotych. Jeśli natomiast dochód seniora mieści się między kwotą tysiąc dziewięćset dziewiętnaście złotych trzydzieści trzy grosze a limitem dwadzieścia cztery sto dziewiętnaście trzydzieści trzy, obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że ZUS wylicza różnicę między progiem a faktycznym dochodem i wypłaca właśnie tę różnicę. Jednocześnie do dochodu nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej ani ryczałtu energetycznego.
Warunkiem koniecznym jest jednak niezdolność do samodzielnej egzystencji potwierdzona odpowiednim orzeczeniem. Takie prawo mają osoby pełnoletnie mieszkające na terenie Polski. Najczęściej jest to orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS. Akceptowane są również orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, do służby, a także orzeczenia pierwszej grupy inwalidzkiej wydane przed pierwszym września tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku, o ile znajdują się w dokumentacji Zakładu. ZUS podkreśla, że świadczenie jest wypłacane od miesiąca spełnienia warunków, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. To oznacza, że każdy miesiąc zwłoki to strata nawet pięciuset złotych.
Dlaczego więc większość seniorów nie składa wniosków? Najczęściej wynika to z niewiedzy, przekonania, że „i tak nic im się nie należy”, lub obawy przed skomplikowaną procedurą. Tymczasem proces jest prosty. Wystarczy złożyć wniosek ESUN w ZUS, można to zrobić pisemnie, ustnie do protokołu albo elektronicznie przez PUE ZUS. Jeśli nie ma ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, trzeba dołączyć dokumentację medyczną i formularze OL-dziewięć oraz OL-dziewięć A. ZUS ma trzydzieści dni na wydanie decyzji, licząc od momentu, gdy ostatnia konieczna informacja zostanie wyjaśniona.
Dla ciebie oznacza to jedno: jeśli masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i dochody poniżej progu, tracisz pieniądze za każdy miesiąc, w którym nie składasz wniosku. Jeśli twoja emerytura wzrośnie po waloryzacji lub jeśli w przyszłym roku znajdziesz się poniżej wyższego limitu, złóż wniosek od razu. Jeśli opiekujesz się seniorem, sprawdź jego dokumenty. Wielu starszych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ma prawo do kilkuset złotych miesięcznie, które znacząco poprawią ich sytuację finansową.
Najważniejsza rada: nie czekaj. Pobierz formularz ESUN, przygotuj dokumenty i złóż wniosek jeszcze dziś albo pomóż bliskiej osobie zrobić to jak najszybciej. Każdy miesiąc zwłoki to realna strata pieniędzy, których ZUS nie wypłaci wstecz. Jeśli twoja sytuacja zdrowotna się zmieniła, złóż wniosek o orzeczenie – to pierwszy krok do otrzymania dodatku. Dzięki marcowej podwyżce progu możesz być uprawniona już za kilka miesięcy. Sprawdzenie tego zajmie kilka minut, a korzyści mogą być naprawdę znaczące.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.