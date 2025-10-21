500 plus dla małżeństw z długim stażem? Decyzja rozczaruje tysiące par.
500 plus dla par z 50-letnim stażem małżeńskim. Decyzja już zapadła. Wielu seniorów z niecierpliwością czekało na decyzję w sprawie specjalnego świadczenia dla małżeństw z długim stażem.
Projekt zakładał, że pary, które przeżyły razem co najmniej 50 lat, mogłyby otrzymać jednorazową gratyfikację finansową. Wysokość wsparcia miała rosnąć wraz z długością małżeństwa od 5 tysięcy złotych przy złotych godach do nawet 8 tysięcy złotych przy 80 latach wspólnego życia.
Senacka Komisja Petycji zajęła się propozycją, ale finał nie jest dla seniorów korzystny. Podjęto decyzję, że prace nad projektem nie będą kontynuowane. Powodem jest obciążenie dla budżetu państwa oraz trudna sytuacja gospodarcza. Choć parlamentarzyści podkreślali wagę doceniania trwałych związków, ostatecznie zwyciężyły względy finansowe.
Co to oznacza dla ciebie? Jeżeli ty lub twoi bliscy liczyliście na jednorazowe świadczenie z okazji długoletniego małżeństwa, musicie uzbroić się w cierpliwość. Na razie nie ma szans na wypłatę dodatkowych pieniędzy. Temat jednak wrócił do debaty publicznej i niewykluczone, że w przyszłości będzie ponownie rozważany.
Decyzja pokazuje, że choć pomysł budził duże emocje i nadzieje wśród seniorów, państwo nie jest gotowe na dodatkowe wydatki w tej skali. Pytanie tylko, czy w kolejnych latach, przy lepszej kondycji finansów publicznych, politycy zdecydują się wrócić do tego rozwiązania.
Źródła: www.infor.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.