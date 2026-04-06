„500 zł dla każdego mieszkańca”. Nowy pomysł Morawieckiego może zmienić finanse Polaków
Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił nową propozycję wsparcia dla samorządów. Chodzi o mechanizm, który na pierwszy rzut oka przypomina popularne 500+, ale działa na zupełnie innych zasadach.
Pieniądze nie dla ludzi, tylko dla gmin
Najważniejsza różnica jest prosta: środki nie trafią bezpośrednio do mieszkańców. Zamiast tego mają zasilać budżety samorządów.
Według zapowiedzi chodzi o około 500 zł rocznie na każdego mieszkańca. Pieniądze byłyby przekazywane gminom, które same decydowałyby, na co je przeznaczyć.
Jak podkreślił Mateusz Morawiecki podczas prezentacji raportu „Polska Jednej Prędkości”, program ma być „sprawiedliwy” i wyrównywać różnice między regionami.
Jest dolny i górny limit
Projekt zakłada konkretne ograniczenia. Każda gmina miałaby zagwarantowane minimum 5 mln zł rocznie, niezależnie od liczby mieszkańców.
Z drugiej strony wprowadzono też limit maksymalny. Największe miasta nie mogłyby otrzymać więcej niż 100 mln zł rocznie.
To właśnie ten mechanizm ma – według autora pomysłu – zapobiec sytuacji, w której największe ośrodki „zgarniają” większość środków kosztem mniejszych miejscowości.
Na co pójdą pieniądze
Środki mają być przeznaczane na konkretne inwestycje lokalne. Wśród wskazywanych kierunków pojawiają się:
- drogi i infrastruktura
- transport publiczny
- szkoły i przedszkola
- oświetlenie i kanalizacja
Chodzi więc o realne zmiany widoczne w codziennym życiu mieszkańców, a nie jednorazowe przelewy.
Dla przeciętnej osoby ten program nie oznacza dodatkowych pieniędzy „do ręki”. Efekty byłyby pośrednie – w postaci lepszych dróg, komunikacji czy infrastruktury.
To podejście różni się od wcześniejszych programów socjalnych. Tutaj nacisk położono na rozwój lokalny, a nie bezpośrednie wsparcie finansowe.
Spór o kierunek rozwoju
Mateusz Morawiecki przy okazji prezentacji programu skrytykował obecny system finansowania samorządów. Jego zdaniem sprzyja on największym miastom kosztem mniejszych ośrodków.
Nowa propozycja ma to zmienić i – jak przekonuje były premier – przywrócić bardziej równomierny rozwój kraju.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.