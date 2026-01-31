5000 plus dla małżeństw. Senat podjął decyzję
Wielkie nadzieje milionów polskich par zostały rozwiane. Po miesiącach spekulacji i analiz, Senat postawił kropkę nad „i” w sprawie dodatkowych pieniędzy za długoletnie pożycie. Projekt, który miał nagradzać wierność małżeńską pokaźnymi przelewami, trafił do kosza. Głównym powodem odrzucenia petycji jest dziura w budżecie oraz opinia, że takie rozwiązanie byłoby niesprawiedliwe wobec wdów i wdowców.
Prace nad pomysłem trwały blisko dwa lata, budząc w tym czasie ogromne emocje wśród najstarszych Polaków. Senatorowie z Komisji Petycji ostatecznie uznali jednak, że nie będą rekomendować dalszych prac nad ustawą. Decydujący głos w tej sprawie należał do Ministerstwa Finansów. Resort, trzymając pieczę nad kasą państwową, wydał jednoznaczną, negatywną opinię.
Urzędnicy wyliczyli, że wprowadzenie świadczenia kosztowałoby budżet około 1 miliarda złotych rocznie. W obecnej sytuacji gospodarczej, gdy Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu, a sytuacja geopolityczna wymaga ogromnych nakładów na zbrojenia, rząd nie może pozwolić sobie na tak kosztowny gest socjalny.
Ile pieniędzy przeszło seniorom koło nosa?
Odrzucony projekt zakładał system rosnących jednorazowych wypłat, który miał funkcjonować na zasadzie „im dłużej razem, tym wyższa nagroda”. Była to propozycja wzorowana na mechanizmie emerytury honorowej dla stulatków.
Stawki miały prezentować się następująco:
-
5000 zł za 50 lat małżeństwa (Złote Gody),
-
5500 zł za 55 lat (Platynowe Gody),
-
6000 zł za 60 lat (Diamentowe Gody),
-
7000 zł za 70 lat (Kamienne Gody),
-
8000 zł za 80 lat (Dębowe Gody).
Pomysłodawcy argumentowali, że w czasach plagi rozwodów państwo powinno w wymierny sposób doceniać trwałość rodziny i promować małżeństwo jako wartość społeczną.
Dlaczego rząd powiedział „nie”?
Kwestie budżetowe to tylko jedna strona medalu. Przeciwko projektowi opowiedziało się również Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wytaczając argumenty natury sprawiedliwości społecznej. Resort zauważył, że system wsparcia państwa jest obecnie skonstruowany tak, by pomagać przede wszystkim w wychowaniu dzieci (stąd 800 plus) oraz wspierać ogół emerytów poprzez 13. i 14. emeryturę.
Kluczowym argumentem przeciwko dodatkowi dla małżeństw była kwestia sytuacji osób samotnych. Statystyki pokazują, że to właśnie wdowy, wdowcy oraz osoby samotne (zjawisko tzw. singularyzacji starości) są najbardziej narażone na ubóstwo. Prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego jest znacznie droższe i trudniejsze niż życie we dwoje, gdzie z dwóch emerytur łatwiej opłacić czynsz i media. Rząd uznał, że przyznawanie bonusów parom, które i tak są w lepszej sytuacji ekonomicznej, byłoby krzywdzące dla najbardziej potrzebujących seniorów.
Co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Decyzja Senatu zamyka drogę do uzyskania gotówki za staż małżeński, ale nie oznacza to braku jakiegokolwiek uhonorowania.
1. Nie planuj wydatków z „bonusu” Jeśli liczyłeś na zastrzyk gotówki z okazji nadchodzącej rocznicy, musisz zweryfikować domowy budżet. W najbliższych latach nie ma szans na powrót tego pomysłu. Swoje finanse opieraj wyłącznie na gwarantowanych świadczeniach, takich jak waloryzacja emerytur oraz dodatkowe roczne wypłaty (13. i 14. emerytura).
2. Odbierz medal od Prezydenta Choć pieniędzy nie będzie, nadal funkcjonuje system nagród honorowych. Jeśli przeżyliście wspólnie 50 lat, macie prawo do Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To prestiżowe odznaczenie państwowe nadawane przez Prezydenta RP.
3. Jak załatwić formalności? Medal nie przychodzi pocztą automatycznie. Aby go otrzymać, musicie zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) właściwego dla Waszego miejsca zamieszkania. Wniosek najlepiej złożyć w roku kalendarzowym, w którymypada 50. rocznica ślubu.
4. Uroczystość zamiast przelewu Po przyznaniu odznaczenia, lokalne władze (prezydent miasta, burmistrz lub wójt) zazwyczaj organizują uroczyste spotkanie dla jubilatów, podczas którego wręczane są medale, dyplomy i kwiaty. To jedyna forma podziękowania, na jaką obecnie mogą liczyć pary ze stażem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.