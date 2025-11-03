600 zł do rachunków za prąd! Sprawdź, czy Tobie też się należy
Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać nawet 600 zł dopłaty do rachunków za prąd w ramach programu „Aktywny samorząd”. Wsparcie skierowane jest do tych, którzy w domu korzystają z respiratora, koncentratora tlenu lub innych urządzeń podtrzymujących życie. Wnioski można składać elektronicznie do 31 grudnia 2025 roku – wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie.
Osoby z niepełnosprawnością, które w domu korzystają z urządzeń podtrzymujących życie, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe od państwa. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił specjalny program, w ramach którego przysługuje dopłata do rachunków za prąd – do 600 zł rocznie. To realna pomoc dla tych, którzy ze względu na stan zdrowia ponoszą wyższe koszty energii elektrycznej. Wnioski można składać do 31 grudnia 2025 roku.
100 zł miesięcznie na prąd – kto może dostać wsparcie
Program realizowany jest w ramach inicjatywy „Aktywny samorząd” i skierowany do osób, które w warunkach domowych korzystają z urządzeń wymagających stałego dostępu do energii, takich jak respiratory czy koncentratory tlenu. PFRON wyjaśnia, że celem dopłaty jest zwiększenie niezależności osób z niepełnosprawnością i poprawa ich komfortu życia.
Dodatek ma formę refundacji kosztów, co oznacza, że pieniądze są wypłacane po opłaceniu rachunków za energię. Można uzyskać:
- 100 zł miesięcznie przez 3–6 miesięcy,
- maksymalnie 600 zł łącznie.
Nie ma znaczenia, czy urządzenie podtrzymujące życie zostało zakupione z własnych środków, czy wypożyczone – liczy się jego faktyczne użytkowanie.
Nowe grupy objęte wsparciem
Od 1 lipca 2025 r. program został rozszerzony o kolejne grupy beneficjentów. Dopłatę do prądu mogą teraz otrzymać również:
- osoby korzystające ze świadczeń hospicjum domowego,
- pacjenci objęci opieką paliatywną lub pielęgniarską opieką długoterminową,
- osoby objęte zespołem długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,
- pacjenci korzystający z domowego leczenia tlenem.
Wystarczy, że dana osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające korzystanie z urządzenia medycznego wymagającego zasilania elektrycznego.
Jak i gdzie złożyć wniosek
Wnioski o dodatek należy składać wyłącznie drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie sow.pfron.org.pl.
Formularz trafi do rozpatrzenia przez Miejskie lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (MCPR / PCPR) właściwe dla miejsca zamieszkania.
Do wniosku trzeba dołączyć:
- kopię lub skan orzeczenia o niepełnosprawności,
- zaświadczenie o korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu (może je podpisać lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub osoba upoważniona przez placówkę medyczną).
Nie ma konieczności przesyłania rachunków za prąd ani wskazywania wnioskodawcy jako płatnika. Wystarczy złożyć poprawny wniosek i oświadczenie o faktycznym korzystaniu z urządzenia. Refundacja obejmie rachunki z ostatnich 180 dni przed złożeniem wniosku.
Kiedy i ile pieniędzy trafi do beneficjentów
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, PFRON przekazuje środki bezpośrednio na konto osoby uprawnionej. W zależności od okresu użytkowania urządzenia, wysokość refundacji wynosi od 300 do 600 zł.
To niewielka kwota, ale dla wielu osób z niepełnosprawnością może mieć duże znaczenie – pozwoli obniżyć rachunki i pokryć część kosztów eksploatacji sprzętu medycznego.
Termin składania wniosków
Czas na złożenie dokumentów upływa 31 grudnia 2025 roku. PFRON zachęca jednak, by nie czekać do ostatniej chwili, bo środki przyznawane są w ramach limitu finansowego programu.
Jak podkreślają przedstawiciele Funduszu, program ma charakter społeczny i prozdrowotny, a jego głównym celem jest wsparcie osób, które zmagają się z chorobami wymagającymi stałego leczenia w domu i ponoszą wysokie rachunki za energię.
