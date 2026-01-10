600 zł dopłaty do prądu. Wiele osób mogło złożyć wniosek. Dla kogo było wsparcie?
W 2025 roku osoby z niepełnosprawnościami korzystające w domu z urządzeń medycznych zasilanych energią elektryczną mogły otrzymać nawet 600 zł dopłaty do rachunków za prąd. Wsparcie było realizowane przez PFRON i miało pomóc w pokryciu kosztów leczenia domowego.
Dopłaty do prądu nawet 600 zł. Kto mógł skorzystać i jak wyglądały zasady wsparcia
W 2025 roku osoby z niepełnosprawnościami, które w warunkach domowych korzystały z urządzeń medycznych zasilanych energią elektryczną, mogły ubiegać się o specjalną dopłatę do rachunków za prąd. Wsparcie było realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i miało realnie zmniejszyć koszty leczenia domowego.
Na czym polegała dopłata do prądu
Dodatek do energii elektrycznej wynosił maksymalnie 600 zł rocznie. Świadczenie było wypłacane w formie refundacji kosztów użytkowania prądu niezbędnego do działania sprzętu medycznego. Miesięczna kwota wsparcia wynosiła 100 zł i mogła obejmować maksymalnie sześć miesięcy.
Program nie był uzależniony od dochodu i nie wymagał przedstawiania faktur za energię elektryczną.
Kto mógł ubiegać się o zwrot kosztów energii
Prawo do dopłaty przysługiwało osobom, które:
- posiadały ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- korzystały w domu z urządzeń medycznych zasilanych prądem, takich jak respirator domowy lub koncentrator tlenu,
- używały sprzętu ze względu na przewlekłe schorzenia wymagające stałej lub długotrwałej terapii.
Nie było wymagane, aby osoba składająca wniosek była stroną umowy z dostawcą energii ani aby rachunki były wystawione bezpośrednio na jej nazwisko.
Jak i gdzie należało złożyć wniosek
Wnioski o dopłatę do prądu składano wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia PFRON (SOW), dostępnego na stronie internetowej funduszu.
Do wniosku należało dołączyć:
- skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
- zaświadczenie potwierdzające korzystanie z respiratora lub koncentratora tlenu,
- dokument potwierdzający konieczność stosowania sprzętu medycznego, wystawiony przez lekarza, pielęgniarkę lub zespół opieki długoterminowej.
Nie było obowiązku dołączania rachunków za prąd.
Terminy i okres refundacji
Termin składania wniosków upłynął 31 grudnia 2025 roku. Refundacja mogła obejmować koszty energii poniesione do 180 dni wstecz od dnia złożenia wniosku.
Wniosek można było składać więcej niż jeden raz w ciągu roku, jednak nie było możliwe uzyskanie refundacji za ten sam okres rozliczeniowy ponownie.
Dlaczego to wsparcie było ważne
Rosnące ceny energii elektrycznej szczególnie dotykają osoby, które ze względów zdrowotnych muszą korzystać z urządzeń medycznych przez całą dobę. Respiratory i koncentratory tlenu generują stałe zużycie prądu, co znacząco podnosi miesięczne rachunki.
Dopłata do prądu w wysokości 600 zł stanowiła realne wsparcie finansowe, które pozwalało częściowo zrekompensować te koszty i odciążyć domowe budżety osób przewlekle chorych.
Podsumowanie
Dodatek do prądu w 2025 roku był formą celowanej pomocy dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z domowego sprzętu medycznego. Choć nabór wniosków zakończył się z końcem roku, program pokazał, jak istotne jest wsparcie finansowe dla osób uzależnionych od energii elektrycznej w codziennym leczeniu. W kolejnych latach podobne rozwiązania mogą ponownie znaleźć się w ofercie PFRON.
