65 000 zł brutto w 2026 r. Sprawdź, jakie kierunki studiów dają szansę na awans
Polski rynek pracy w sektorze produkcyjnym poszukuje wysokiej klasy specjalistów. Z najnowszego raportu płacowego wynika, że miesięczne pensje dla top managerów nadzorujących funkcjonowanie nowoczesnych zakładów przemysłowych sięgają w 2026 roku nawet 65 000 zł brutto. To niezwykle cenny sygnał dla studentów i inżynierów, którzy stoją przed wyborem ścieżki kariery gwarantującej stabilność i gigantyczne zarobki.
Przemysł to już nie tylko taśma. Kogo dokładnie szukają pracodawcy?
Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem przemysłowym nie sprowadza się już wyłącznie do nadzoru nad maszynami. Raport „Produkcja 360°” przygotowany przez agencję rekrutacyjną Devire dowodzi, że najwyższe kontrakty menedżerskie w 2026 roku trafiają do specjalistów łączących biegłą wiedzę inżynieryjną z kompetencjami biznesowymi. Właśnie z tego powodu pensje na kluczowych stanowiskach potrafią osiągać pułap 65 tys. zł, podczas gdy średnie wynagrodzenie brutto w przemyśle w 2025 roku wynosiło 8 855,54 zł.
Topowy Plant Manager (dyrektor zakładu produkcyjnego) musi dbać o budżet, wdrażać nowe technologie, kierować gigantycznymi zespołami ludzkimi, planować cykle inwestycyjne oraz negocjować z międzynarodową centralą spółki. Od takich liderów oczekuje się zdolności zarządzania w kryzysie i przewidywania rynkowych skutków wprowadzanych zmian w łańcuchach dostaw.
Od 9 do 65 tys. zł. Stawki na kluczowych stanowiskach w 2026 roku
Widełki płacowe w przemyśle charakteryzują się potężną rozpiętością. Wartość rynkowa pracownika rośnie proporcjonalnie do stopnia odpowiedzialności, skali produkcji i liczby podległych mu osób. Zestawienie miesięcznych stawek brutto na najpopularniejszych stanowiskach w 2026 roku prezentuje się następująco:
- Dyrektor zakładu produkcyjnego (Plant Manager) – rozstrzał od 23 000 do 65 000 zł (najczęściej oferowana stawka: 35 000 zł).
- Dyrektor operacyjny – rozstrzał od 23 000 do 45 000 zł (najczęściej oferowana stawka: 30 000 zł).
- Kierownik produkcji – rozstrzał od 14 000 do 28 000 zł (najczęściej oferowana stawka: 20 000 zł).
- Kierownik zmiany – rozstrzał od 10 000 do 15 000 zł (najczęściej oferowana stawka: 12 000 zł).
- Lider zespołu – rozstrzał od 7 000 do 11 000 zł (najczęściej oferowana stawka: 9 000 zł).
Luka pokoleniowa napędza rynek. Brakuje fachowców na zmianę warty
Perspektywy dla młodych inżynierów i menedżerów są doskonałe ze względu na drastyczne zmiany demograficzne. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego pod koniec 2025 roku w wieku produkcyjnym znajdowało się 21,7 mln osób, co oznacza roczny spadek o ponad 128 tys. pracowników. Polskie fabryki muszą przygotować młodsze pokolenie do przejęcia odpowiedzialności po przechodzącej na emeryturę kadrze eksperckiej.
Transfer unikalnej wiedzy staje się priorytetem. Zaledwie 37 proc. firm produkcyjnych aktywnie inwestuje w podnoszenie kompetencji i systemy szkoleń (wobec 44 proc. w ogólnej próbie firm). Przedsiębiorstwa pilnie poszukują ludzi gotowych szybko awansować ze stanowisk operacyjnych na liderskie, zachęcając ich pakietami relokacyjnymi i szybką ścieżką rozwoju zawodowego w zamian za zdolność utrzymania płynności linii technologicznych.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj ścieżkę kariery krok po kroku
Aby zdobyć najbardziej intratne posady na rynku przemysłowym, musisz świadomie planować swój rozwój zawodowy już na wczesnym etapie edukacji. Poniższa instrukcja podpowie Ci, jak zbudować odpowiednie kompetencje i profil kandydata na przyszłego kierownika:
- Wybierz studia z potencjałem technicznym i biznesowym – na etapie rekrutacji na uczelnię aplikuj na kierunki takie jak automatyka i robotyka (gwarantująca wiedzę o sterownikach systemów), mechatronika, mechanika i budowa maszyn, logistyka, bądź zarządzanie i inżynieria produkcji (najlepszy wstęp do optymalizacji procesów produkcyjnych).
- Poszukaj stażu w zakładzie z systemem szkoleń i sukcesji – podczas szukania pierwszej pracy nie kieruj się wyłącznie stawką wyjściową (tzw. podstawą); wnikliwie weryfikuj na rozmowie rekrutacyjnej, czy firma dysponuje systemem mentoringu i transferu wiedzy (czy najstarsi stażem pracownicy będą uczyć Cię praktycznych rozwiązań na linii, których nie ma w żadnych podręcznikach).
- Sukcesywnie poszerzaj kompetencje miękkie – awans ze zwykłego stanowiska inżynierskiego na lidera zespołu, a następnie kierownika i dyrektora zakładu (Plant Managera) wymaga wiedzy o finansach i zarządzaniu ludźmi; inwestuj w kursy menedżerskie, szkolenia z prowadzenia trudnych rozmów oraz studia podyplomowe (np. MBA), by wyróżnić się na tle kandydatów stricte technicznych.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.