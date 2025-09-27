654,48 zł miesięcznie bez limitu wieku i dochodu. Świadczenie, o którym wie niewielu Polaków
Polski system wsparcia socjalnego skrywa benefit, który wciąż pozostaje mało znany, a może znacząco poprawić sytuację finansową osób w szczególnie trudnym położeniu. Chodzi o dodatek dla sierot zupełnych, wypłacany przez ZUS i KRUS. Jego obecna wysokość to 654,48 zł miesięcznie, a najważniejsze jest to, że nie obowiązują tu ani kryteria wieku, ani progi dochodowe.
Dodatek kierowany jest do osób, które straciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Co ważne, prawo obejmuje również przypadki, gdy jeden z rodziców nie jest znany. Każda uprawniona osoba otrzymuje pełną kwotę – jeśli rodzeństwo straciło oboje rodziców, każde dziecko dostaje świadczenie w całości.
Unikalną cechą tego wsparcia jest jego trwałość. W przeciwieństwie do większości świadczeń, które kończą się po osiągnięciu pełnoletności lub po 25. roku życia w przypadku nauki, ten dodatek można pobierać przez całe życie, o ile zachowany zostaje status sieroty zupełnej i prawo do renty rodzinnej.
Dodatkową zaletą jest brak limitów dochodowych – świadczenie przysługuje bez względu na zarobki czy majątek. To oznacza, że wsparcie otrzymują zarówno osoby o niskich, jak i wysokich dochodach, jeśli spełniają podstawowe kryteria.
Procedura ubiegania się jest prosta. Wystarczy złożyć wniosek w ZUS lub KRUS – w zależności od tego, gdzie ubezpieczeni byli rodzice. Decyzja zapada najczęściej w ciągu 30 dni, a wypłata dodatku następuje razem z rentą rodzinną. Co istotne, świadczenie jest co roku waloryzowane, dzięki czemu nie traci na wartości w obliczu inflacji.
W marcu 2025 roku kwota została podniesiona z 620,36 zł do obecnych 654,48 zł. To automatyczne dostosowanie daje gwarancję, że świadczenie wciąż pozostaje realnym wsparciem.
Dodatek dla sierot zupełnych to nie tylko finansowa pomoc – to także symbol solidarności społecznej. Państwo w ten sposób podkreśla, że osoby w tak dramatycznej sytuacji nie pozostają same.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeżeli znasz kogoś, kto stracił oboje rodziców i pobiera rentę rodzinną, warto sprawdzić, czy korzysta również z dodatku. To 654,48 zł miesięcznie, które może być wypłacane do końca życia – bez względu na dochody i wiek.
