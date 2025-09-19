67-latek zaatakował psa siekierą. Grozi mu więzienie

19 września 2025

W powiecie żuromińskim doszło do wstrząsającego zdarzenia. 67-letni mieszkaniec jednej z miejscowości w gminie Raciąż został zatrzymany przez policję po brutalnym ataku na psa. Do tragedii doszło 13 września, kiedy mężczyzna jechał rowerem wraz z dwoma swoimi psami. W pewnym momencie na ulicę wybiegł amstaff, który zbliżył się do jego zwierząt.

Fot. Shutterstock

Zamiast próbować rozdzielić psy w inny sposób, 67-latek chwycił za siekierę i kilkukrotnie uderzył nią amstaffa w głowę. Wszystko działo się na oczach właścicielki psa, która bezskutecznie krzyczała, aby mężczyzna przerwał atak. Rany okazały się tak poważne, że lekarz weterynarii podjął decyzję o uśpieniu zwierzęcia.

Śledczy ustalili, że to nie był pierwszy konflikt między podejrzanym a właścicielką psa. Mężczyzna miał już wcześniej grozić, że zabije zwierzę. Teraz usłyszał zarzut znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator objął go policyjnym dozorem.

Za popełnione czyny 67-latkowi grozi kara do 5 lat więzienia. Policja podkreśla, że sprawa będzie szczegółowo badana, a każdy przypadek przemocy wobec zwierząt traktowany jest z najwyższą powagą.

