6,90 zł zamiast 22,90 zł? Klienci ruszyli szturmem do Biedronki. Ten produkt znika w kilka minut
Od poniedziałku 27 kwietnia w Biedronce zaczęło się prawdziwe zakupowe szaleństwo. Sieć wystartowała z promocjami, które dla wielu klientów są trudne do zignorowania. Jedna z nich szczególnie przyciąga uwagę – cena spadła o niemal 70 procent.
Chodzi o kiełbasę śląską Kraina Wędlin w większym opakowaniu. Produkt, który normalnie kosztuje 22,90 zł, teraz można kupić za 6,90 zł. Oferta obowiązuje dla osób korzystających z programu Moja Biedronka i potrwa tylko do wtorku 28 kwietnia. Wprowadzono też limit – maksymalnie 3 kg dziennie na osobę.
To jednak wystarczyło, by klienci ruszyli do sklepów. W wielu miejscach produkt znika z półek błyskawicznie. Widać, że promocja idealnie trafiła w moment – tuż przed majówką, kiedy Polacy zaczynają planować grille i spotkania na świeżym powietrzu.
Ale to dopiero początek. Biedronka przygotowała znacznie więcej okazji. Na klientów czekają akcje typu „1+1 gratis”, „2+2 gratis”, a nawet „4+4 gratis” na wybrane produkty. Dotyczy to m.in. słodyczy, przekąsek czy akcesoriów grillowych.
W ofercie znalazły się też promocje jednodniowe. 27 kwietnia można było skorzystać z „1+1 gratis” na ser sałatkowy czy „2+2 gratis” na chipsy. Dzień później podobne zasady obejmują inne produkty, w tym znane marki z działu chemii.
Nie brakuje też okazji na artykuły codziennego użytku. Wśród nich są m.in. środki do prania, kosmetyki czy produkty do higieny. W wielu przypadkach drugi produkt można kupić za symboliczną złotówkę.
Co to oznacza dla klientów
Jeśli planujesz zakupy na majówkę, to jeden z tych momentów, kiedy naprawdę można sporo zaoszczędzić. Trzeba jednak działać szybko. Najlepsze okazje znikają pierwsze, a zainteresowanie jest wyraźnie większe niż zwykle.
Wygląda na to, że Biedronka trafiła idealnie w potrzeby klientów – i to tuż przed najbardziej „grillowym” okresem w roku.
