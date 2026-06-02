6900 zł netto i gwarancja pracy „do emerytury”! Mundurowy gigant szuka chętnych w polskim biegunie bezrobocia
Rekordowe bezrobocie w regionie a 120 wolnych wakatów
Województwo warmińsko-mazurskie od dłuższego czasu zajmuje niechlubne, pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby osób pozostających bez zatrudnienia. Z najświeższych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu 2026 roku stopa bezrobocia w tym regionie osiągnęła poziom 9,7 proc., podczas gdy średnia dla całej Polski wynosiła w tym samym czasie zaledwie 6 proc. Pod koniec kwietnia w rejestrach urzędów pracy figurowało tam aż 45,4 tysiąca osób.
Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnych powiatach województwa. W powiecie bartoszyckim wskaźnik ten poszybował do 18,7 proc., a w kętrzyńskim wyniósł 18,2 proc. Zupełnie inną rzeczywistość widać w Olsztynie, gdzie bezrobocie zaryglowało się na bezpiecznym poziomie 3,2 proc. Co niepokojące, w ciągu roku o 15,1 proc. wzrosła liczba osób długotrwale bezrobotnych (stanowią one już 46,1 proc. wszystkich zarejestrowanych), o 15,5 proc. przybyło osób bez żadnych kwalifikacji, a bezrobocie wśród młodzieży do 25. roku życia skoczyło o 15,9 proc.
W obliczu tak trudnych realiów rynkowych, oferta mundurowych wydaje się dla wielu osób zbawieniem. W 2026 roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, w którym służy obecnie ponad 1,3 tysiąca funkcjonariuszy, planuje przyjąć w swoje szeregi nawet 120 nowych mundurowych. Formacja boryka się obecnie z około 17-procentowym poziomem wakatów.
Służba Ojczyźnie i przestrzeń na własne pasje
– Zachęcamy do dołączenia do Straży Granicznej. To interesująca służba, w której każdy może znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce. Daje możliwość rozwijania zainteresowań, realizowania własnych pomysłów i wykazywania się kreatywnością – podkreślił w rozmowie z PAP płk SG Daniel Wojtaszkiewicz, komendant oddziału. Co najważniejsze, można w ten sposób służyć ojczyźnie.
Finanse w mundurowym wydaniu. Jak rosną zarobki?
Miesięczne uposażenie funkcjonariuszy jest konstrukcją wieloskładnikową. Baza zasadnicza jest systematycznie obudowywana dodatkami, a jej ostateczna wysokość zależy od stażu oraz zajmowanego stanowiska. Finanse rosną wraz z wysługą lat:
- Po 2 latach służby wynagrodzenie zasadnicze rośnie o 2 proc.
- Za każdy kolejny rok dopisywany jest 1 proc., aż do osiągnięcia progu 20 proc. po dwóch dekadach w formacji.
- Po 20 latach stawka rośnie o 2 proc. za każde następne dwa lata, osiągając 32 proc. po 32 latach.
- Maksymalny pułap wysługi wynosi 35 proc. po 35 latach spędzonych w służbie.
Do tego dochodzi dodatek za stopień służbowy, dodatek służbowy lub funkcyjny oraz profity za szczególne warunki pracy. Lista świadczeń pozapłacowych jest imponująca – obejmuje m.in. zasiłek na zagospodarowanie, nagrody roczne, odprawy, nagrody jubileuszowe (od 75 proc. podstawy do nawet 300 proc. po 40 latach pracy), dopłaty mieszkaniowe oraz pełny zwrot kosztów dojazdu do pracy do odległości 30 kilometrów. Przewidziano także ekwiwalenty pieniężne zamiast wyżywienia.
Taryfikator płac: Ile faktycznie trafia na konto funkcjonariusza?
Wysokość przelewów z ZUS/MSWiA zmienia się dynamicznie w zależności od stopnia zaawansowania kariery oraz wieku kandydata, co ma związek z ulgami podatkowymi dla młodych.
|Etap kariery w Straży Granicznej
|Zarobki netto – osoby do 26. roku życia (ulga PIT)
|Zarobki netto – osoby powyżej 26. roku życia
|Okres szkolenia podstawowego (ok. 4 miesiące)
|Ok. 5900 zł
|Ponad 5500 zł
|Po szkoleniu (kontroler / młodszy asystent)
|Ok. 6600 zł
|Ok. 6000 zł
|Służba stała (najniższe stanowiska operacyjne)
|Ponad 6900 zł
|Ok. 6300 zł
Kto ma szansę na zielony otok? Kryteria i etapy rekrutacji
Wymagania formalne wobec kandydatów są klarowne, lecz rygorystyczne. Osoba aspirująca do miana funkcjonariusza musi posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię oraz czystą kartotekę karną (brak wyroków za przestępstwa powszechne i skarbowe). Wymagane jest minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe, nienaganna sprawność fizyczna oraz stabilność psychiczna do pracy z bronią. Konieczne jest też uregulowanie stosunku do służby wojskowej – przejście do rezerwy (z wyjątkami m.in. dla kobiet czy absolwentów szkół wyższych).
Sama rekrutacja to wieloetapowe sito selekcyjne. Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej, procedura obejmuje:
- Złożenie podania, kwestionariusza osobowego oraz dokumentów edukacyjnych.
- Weryfikacyjny test wiedzy ogólnej oraz sprawdzian sprawności fizycznej.
- Kompleksowe badania psychologiczne oraz szczegółową rozmowę kwalifikacyjną.
- Badania psychofizjologiczne, w tym specjalistyczne testy wariograficzne (tzw. wykrywacz kłamstw).
- Prześwietlenie kandydata w rejestrach państwowych i procedurę sprawdzającą dostęp do informacji niejawnych.
Prawo przewiduje pewne ułatwienia i skróconą ścieżkę dla wybranych grup. Byli funkcjonariusze, kandydaci posiadający rzadkie, specjalistyczne kwalifikacje oraz absolwenci certyfikowanych klas mundurowych mogą zostać zwolnieni z części egzaminów (np. testu wiedzy czy sprawdzianu fizycznego), co pozwala formacji na szybsze pozyskiwanie cennych talentów do ochrony granic państwowych.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.