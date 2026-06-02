6900 zł netto i gwarancja pracy „do emerytury”! Mundurowy gigant szuka chętnych w polskim biegunie bezrobocia

Rekordowe bezrobocie w regionie a 120 wolnych wakatów

Województwo warmińsko-mazurskie od dłuższego czasu zajmuje niechlubne, pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby osób pozostających bez zatrudnienia. Z najświeższych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu 2026 roku stopa bezrobocia w tym regionie osiągnęła poziom 9,7 proc., podczas gdy średnia dla całej Polski wynosiła w tym samym czasie zaledwie 6 proc. Pod koniec kwietnia w rejestrach urzędów pracy figurowało tam aż 45,4 tysiąca osób.

Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnych powiatach województwa. W powiecie bartoszyckim wskaźnik ten poszybował do 18,7 proc., a w kętrzyńskim wyniósł 18,2 proc. Zupełnie inną rzeczywistość widać w Olsztynie, gdzie bezrobocie zaryglowało się na bezpiecznym poziomie 3,2 proc. Co niepokojące, w ciągu roku o 15,1 proc. wzrosła liczba osób długotrwale bezrobotnych (stanowią one już 46,1 proc. wszystkich zarejestrowanych), o 15,5 proc. przybyło osób bez żadnych kwalifikacji, a bezrobocie wśród młodzieży do 25. roku życia skoczyło o 15,9 proc.

W obliczu tak trudnych realiów rynkowych, oferta mundurowych wydaje się dla wielu osób zbawieniem. W 2026 roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, w którym służy obecnie ponad 1,3 tysiąca funkcjonariuszy, planuje przyjąć w swoje szeregi nawet 120 nowych mundurowych. Formacja boryka się obecnie z około 17-procentowym poziomem wakatów.

Służba Ojczyźnie i przestrzeń na własne pasje