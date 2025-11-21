7-letnia Polka zamordowana na Ukrainie. Rzecznik MSZ potwierdza szokujące informacje
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło jedną z najbardziej wstrząsających informacji ostatnich miesięcy. Wśród ofiar nocnego ataku Rosji na cywilów w Tarnopolu znalazła się 7-letnia obywatelka Polski – Amelia. Dziewczynka zginęła razem ze swoją mamą. Informację przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Atak miał miejsce w nocy z 18 na 19 listopada. Rosyjskie wojska ponownie uderzyły w obiekty mieszkalne, pozbawione jakiegokolwiek znaczenia militarnego. Zniszczone zostały domy, klatki schodowe, podwórka. Na miejscu zginęły całe rodziny, a służby ratunkowe przez wiele godzin przeszukiwały gruzy.
„Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski – Amelia” – napisał rzecznik MSZ. Według przekazanych informacji dziewczynka spała w swoim domu, gdy rosyjski pocisk trafił w budynek. Nie miała szans na ucieczkę. Jej mama zginęła obok niej.
Tragedia wstrząsnęła polską opinią publiczną. To pierwszy przypadek śmierci polskiego dziecka w wyniku rosyjskiego ostrzału od początku wojny. Rzecznik MSZ podkreśla, że polska placówka dyplomatyczna pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego i monitoruje sytuację rodziny ofiar.
To wydarzenie na nowo otwiera dyskusję o rosyjskich atakach na cywilów, które trwają wbrew wszelkim normom prawa międzynarodowego. Wśród komentarzy ekspertów dominuje oburzenie – podkreślają, że uderzenia w dzielnice mieszkalne nie mają żadnego uzasadnienia militarnego i służą wyłącznie zastraszaniu ludności.
Śmierć Amelii i jej mamy staje się symbolem cierpienia cywilów, którzy każdego dnia płacą najwyższą cenę za agresję Rosji. W kolejnych godzinach można spodziewać się działań dyplomatycznych Polski – w tym wezwania ambasadora Rosji oraz wystąpień na forach międzynarodowych.
Wojna której ofiarami miały być wyłącznie cele militarne, po raz kolejny pokazała swoje prawdziwe oblicze. Zginęło dziecko. I nic nie usprawiedliwia tej śmierci.
