7 osób zatrzymanych, śledztwo się rozwija. CBA ujawnia szczegóły
7 osób zatrzymanych w śledztwie CBA. Sprawa dotyczy zleceń dla MSZ
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy zleceniach realizowanych dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Sprawa obejmuje podejrzenia korupcji i nieprawidłowości przy przetargach, w tym przy projekcie związanym z inwestycjami w Ukrainie.
Zatrzymania w kilku regionach. Wśród podejrzanych przedsiębiorcy i biegły
Do zatrzymań doszło 14 i 21 kwietnia 2026 roku na terenie kilku województw. Funkcjonariusze CBA działali m.in. w Małopolsce, Mazowszu i Zachodniopomorskiem, a także na Lotnisku Chopina w Warszawie.
Wśród zatrzymanych znaleźli się członek zarządu spółki miejskiej, biegły oraz przedsiębiorcy, którzy w przeszłości realizowali zlecenia budowlano-remontowe dla MSZ, również poza granicami Polski.
Podczas przeszukań zabezpieczono dokumenty, sprzęt elektroniczny oraz gotówkę i złote monety o łącznej wartości około 208 tys. zł.
Dwa główne wątki śledztwa. Łapówki i przetarg dla MSZ
Śledztwo prowadzone przez CBA obejmuje dwa kluczowe obszary. Pierwszy dotyczy wręczania korzyści majątkowych byłemu prezesowi spółki miejskiej przez jednego z przedsiębiorców.
Drugi wątek związany jest z przygotowywanym przetargiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na audyt inwestycji realizowanych w Ukrainie.
Według ustaleń śledczych, mogło dojść do nielegalnego przekazywania informacji przetargowych wybranym podmiotom. W efekcie postępowanie przetargowe zostało unieważnione.
Warszawa: tu zapadły decyzje prokuratury
Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie, gdzie zatrzymanym przedstawiono zarzuty. To właśnie w stolicy zapadły decyzje dotyczące środków zapobiegawczych.
Prokurator wnioskował o tymczasowy areszt wobec trzech osób. Sąd zdecydował o aresztowaniu dwóch podejrzanych, natomiast trzecia osoba może pozostać na wolności po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
Wobec pozostałych czterech osób zastosowano inne środki, m.in. zakaz opuszczania kraju, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. To dopiero początek działań
CBA podkreśla, że zatrzymania to pierwszy etap wielowątkowego śledztwa. Sprawa nadal jest analizowana, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych działań.
Biuro zaapelowało również o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w dalszym prowadzeniu postępowania.
Prawo przewiduje wyjątek. Kiedy sprawca może uniknąć kary
Zgodnie z przepisami, w przypadku przestępstw korupcyjnych możliwe jest odstąpienie od kary. Dotyczy to sytuacji, gdy sprawca sam zgłosi przestępstwo i ujawni wszystkie jego okoliczności, zanim dowiedzą się o nim organy ścigania.
Regulację tę zawiera art. 229 §6 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
Co to oznacza dla Ciebie? Jak działają procedury w takich sprawach
Choć sprawa dotyczy konkretnych osób i instytucji, pokazuje szerszy mechanizm działania służb:
– Postępowania korupcyjne często mają charakter wielowątkowy
– Zatrzymania to zwykle początek śledztwa, a nie jego zakończenie
– Decyzje o areszcie podejmuje sąd, nie służby
– Zabezpieczanie dokumentów i majątku to standardowa procedura
– Śledztwa mogą obejmować wiele regionów i instytucji
W praktyce oznacza to, że podobne sprawy rozwijają się etapami, a kolejne informacje mogą pojawiać się w najbliższych tygodniach.
