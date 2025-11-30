7 rzeczy, których nigdy nie rób po 22:00. Eksperci wyjaśniają, dlaczego niszczą zdrowie, sen i portfel
Wielu Polaków nawet nie zdaje sobie sprawy, że to, co robią późnym wieczorem, działa jak cichy sabotaż dla zdrowia, samopoczucia i finansów. Specjaliści od snu, dietetycy i psycholodzy są zgodni: kilka błędów powtarzanych po 22:00 potrafi zniszczyć cały następny dzień. Oto lista zachowań, których lepiej unikać – różnica będzie odczuwalna już po jednej nocy.
1. Scrollowanie telefonu w łóżku
Niebieskie światło blokuje wytwarzanie melatoniny, hormonu snu. Efekt: późniejsze zasypianie, płytszy sen i poranne uczucie wyczerpania. Wystarczy odłożyć telefon 30 minut wcześniej, żeby poprawić jakość snu nawet o 40 procent.
2. Jedzenie ciężkich kolacji
Organizm nie ma kiedy trawić, co powoduje uczucie gorąca, kołatanie serca i problemy ze snem. Zaskoczenie: najsilniej obciążają nie tłuszcze, lecz cukry proste. To one powodują nocne wybudzenia.
3. Podejmowanie decyzji finansowych
Wieczorami mózg podejmuje gorsze decyzje – to efekt zmęczenia poznawczego. Statystycznie późnym wieczorem podejmuje się najwięcej niekorzystnych zakupów online. To jeden z powodów, dla których sklepy internetowe notują nocne piki sprzedaży.
4. Picie alkoholu „na sen”
Choć wiele osób uważa, że alkohol pomaga zasnąć, badania pokazują odwrotną zależność. Sen po alkoholu jest płytki i przerywany. Organizm walczy z toksynami przez całą noc, przez co rano czujesz zmęczenie mimo kilku godzin snu.
5. Odrabianie zaległej pracy
Praca po 22:00 aktywuje stresowy wyrzut kortyzolu. To powoduje szybkie wyczerpanie, a w dłuższej perspektywie – spadek produktywności nawet o 30 procent. Wieczorne nadrabianie rzadko kiedy faktycznie poprawia efektywność.
6. Zbyt intensywny trening
Ćwiczenia po 22:00 mogą rozregulować rytm dobowy. Organizm po wysiłku potrzebuje czasu, by wrócić do stanu spoczynku. Tętno pozostaje podwyższone nawet godzinę, co utrudnia zasypianie.
7. Oglądanie stresujących treści
Filmy, wiadomości i social media podnoszą poziom kortyzolu. Wieczorne „nakręcanie się” informacji z kraju i świata zaburza cykl snu. Psychologowie nazywają to „wieczornym przeciążeniem informacyjnym”.
To, co robisz po 22:00, decyduje o jakości kolejnego dnia. Eliminując choćby dwa z powyższych nawyków, odczujesz realną poprawę snu, energii i koncentracji. Dobrze przespana noc to jeden z najtańszych i najbardziej skutecznych sposobów na poprawę zdrowia i ograniczenie codziennych kosztów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.