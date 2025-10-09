7 tys. zł dla każdego Polaka. Rząd już podjął decyzję! Wiemy od kiedy wypłaty
Rząd zdecydował się na podwyższenie zasiłku pogrzebowego – od 2026 roku rodziny w żałobie otrzymają 7 tys. zł wsparcia, zamiast dotychczasowych 4 tys. zł. Zmiana ma odciążyć bliskich zmarłych, dla których koszty pochówku od dawna przewyższają wysokość świadczenia.
7 tys. zł dla każdego Polaka bez względu na dochód. Rząd podnosi zasiłek pogrzebowy
Od 2026 roku każda rodzina w Polsce, niezależnie od dochodów, otrzyma wyższe wsparcie finansowe w przypadku organizacji pogrzebu. Rząd zdecydował o podniesieniu zasiłku pogrzebowego z dotychczasowych 4 tys. zł do 7 tys. zł. Decyzja ma być odpowiedzią na rosnące koszty ceremonii pogrzebowych, które od lat przekraczają wysokość obecnego świadczenia.
Koniec z niedofinansowanymi pogrzebami
Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak podkreśliła minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, obecna kwota 4 tys. zł nie pokrywa nawet podstawowych wydatków związanych z pochówkiem.
– Podwyższenie zasiłku pogrzebowego to absolutna konieczność i wywiązanie się z obietnicy wyborczej Lewicy. Naprawiamy błąd sprzed 14 lat, kiedy to zasiłek został drastycznie obniżony – zaznaczyła szefowa resortu.
Nowa stawka zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Według wyliczeń ministerstwa, dodatkowy koszt dla budżetu wyniesie około 2 mld zł rocznie.
Dlaczego 7 tysięcy?
Wiceminister Sebastian Gajewski wyjaśnił, że kwota 7 tys. zł pozwoli pokryć koszty tzw. skromnego pogrzebu, rozumianego jako niezbędne czynności związane z pochówkiem – od ceremonii do momentu złożenia ciała do grobu.
– Przy takim rozumieniu kosztów pogrzebu te 7 tys. zł na bardzo skromny pogrzeb starczy – powiedział Gajewski.
Dodatkowe wsparcie – zasiłek celowy
W projekcie przewidziano również możliwość uzyskania dodatkowego świadczenia – zasiłku celowego. Ma on przysługiwać osobom, które poniosły szczególnie wysokie koszty związane z pochówkiem, na przykład w przypadku sprowadzenia ciała z zagranicy. Takie wydatki, zdaniem rządu, nie zawsze można pokryć z podstawowego zasiłku.
Powrót do wyższych świadczeń po latach cięć
Decyzja rządu to krok w stronę wyrównania świadczeń do realnych kosztów życia. Eksperci podkreślają, że od wielu lat rodziny musiały dopłacać znaczne kwoty z własnej kieszeni, aby zorganizować pochówek bliskich. Wzrost zasiłku do 7 tys. zł ma ułatwić ten trudny moment i zdjąć z rodzin część finansowego ciężaru.
