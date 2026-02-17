70% Polaków mówi „dość”. Czy rząd wprowadzi weryfikację wieku w social mediach?

Fot. Shutterstock

Głos narodu: Stop social mediom dla najmłodszych

Wyniki badania są miażdżące. Ponad 70% respondentów uważa, że dostęp do platform takich jak TikTok, Instagram czy YouTube powinien być prawnie ograniczony dla osób poniżej 13. lub nawet 15. roku życia. Polacy coraz wyraźniej dostrzegają związek między nieograniczonym dostępem do sieci a kryzysem zdrowia psychicznego u młodzieży, który w 2026 roku stał się jednym z głównych tematów debaty publicznej.

Główne obawy Polaków (luty 2026):

Uzależnienie: Mechanizmy algorytmiczne projektowane tak, by zatrzymać dziecko przed ekranem na godziny.

Mechanizmy algorytmiczne projektowane tak, by zatrzymać dziecko przed ekranem na godziny. Cyberprzemoc: Brak skutecznej moderacji treści i hejt rówieśniczy.

Brak skutecznej moderacji treści i hejt rówieśniczy. Sharenting: Wykorzystywanie wizerunku dzieci przez rodziców-influencerów w celach zarobkowych.

Co na to prawo? 2026 rokiem regulacji

W administracji Prezydenta Karola Nawrockiego trwają już prace nad projektem ustawy „Cyfrowa Ochrona Rodziny”. Propozycje idą znacznie dalej niż unijny akt o usługach cyfrowych (DSA). Rozważane są realne kary dla platform, które nie potrafią skutecznie zweryfikować wieku użytkownika.

Obszar regulacji Obecny stan (2025/26) Postulowane zmiany (2026+) Wiek minimalny Zazwyczaj 13 lat (często fikcyjny) 15 lat + weryfikacja biometryczna/ID Sharenting Brak jasnych zakazów Zakaz monetyzacji wizerunku dzieci Algorytmy Personalizacja bez ograniczeń Zakaz algorytmów uzależniających dla nieletnich

Wielki brat patrzy na rodziców?

Sondaż ujawnia też rosnącą niechęć do tzw. sharentingu. Polacy chcą, aby prawo chroniło dzieci przed ich własnymi rodzicami, którzy traktują publikowanie ich wizerunku jako sposób na dochód. Eksperci cytowani przez Business Insider sugerują, że 2026 może być rokiem, w którym pierwsze „dzieci influencerów” zaczną pozywać rodziców o odszkodowania za naruszenie prywatności.

„To już nie jest kwestia wyboru rodziców, to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Jeśli nie ochronimy mózgów naszych dzieci przed dopaminową pętlą social mediów teraz, w 2026 roku, za dekadę będziemy mieć społeczeństwo niezdolne do koncentracji i głębokich relacji” – ostrzegają psycholodzy dziecięcy.

Jak chronić dziecko w sieci przed wejściem nowych przepisów?

Kontrola rodzicielska na poziomie urządzenia: Skonfiguruj limity czasu w Google Family Link lub Apple Screen Time. Edukacja, nie tylko zakazy: Rozmawiaj o tym, że to, co widać na TikToku, to wyreżyserowana iluzja. Detoks cyfrowy dla całej rodziny: Wprowadź zasadę „stref wolnych od telefonów” w godzinach wieczornych. Sprawdź ustawienia prywatności: Upewnij się, że profile Twoich dzieci (jeśli już je mają) są ustawione jako prywatne.

Artykuł opracowany na podstawie publikacji, oraz najnowszych sondaży opinii publicznej z lutego 2026 r. Źródła: Business Insider Polska