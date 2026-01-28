70 punktów otwiera drogę do 4000 zł miesięcznie. Tysiące Polaków dostanie wreszcie pieniądze
Od 1 stycznia 2026 tysiące osób z niepełnosprawnościami zyskało dostęp do świadczenia wspierającego. Próg punktowy spadł z 78 do 70. To oznacza pieniądze od 752 zł do nawet 4134 zł miesięcznie bez żadnego kryterium dochodowego. Ale uwaga: jeden brakujący punkt to różnica między wsparciem a całkowitą odmową. Sprawdzamy krok po kroku, jak zdobyć punkty i nie stracić tysięcy złotych przez błędy w dokumentach.
Od 1 stycznia 2026 weszła w życie kluczowa zmiana w zasadach przyznawania świadczenia wspierającego. Próg punktowy uprawniający do wypłat obniżył się do 70 punktów w skali potrzeby wsparcia ustalanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jak informuje portal niepelnosprawni.gov.pl.
Do tej pory system był wprowadzany etapami. W 2024 roku korzystały z niego osoby z najwyższą punktacją 87 do 100 punktów. W 2025 roku osoby posiadające punktację w granicach 78 do 86 punktów. Od 1 stycznia 2026 roku prawo do świadczenia wspierającego nabyły osoby, które w decyzji WZON uzyskały minimum 70 punktów.
Ta zmiana ma ogromne znaczenie społeczne. Otwiera drogę do systemowej pomocy osobom, które mimo znacznych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu dotychczas nie mogły liczyć na dodatkowe środki. Do końca listopada 2025 ZUS wypłacił świadczenia wspierające na kwotę prawie 7,7 mld zł, jak podaje portal money.pl.
Różnica między progiem 69 a 70 punktów w ocenie WZON to w 2026 roku różnica między wsparciem w wysokości około 800 zł a jego całkowitym brakiem. Wynika to z faktu, że świadczenie wspierające jest obliczane jako procent renty socjalnej, która w marcu 2026 ma wynosić około 1971 zł, wyjaśnia portal infor.pl.
Wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40% do 220% renty socjalnej. Obecnie jest to od 752 zł do 4134 zł miesięcznie, w zależności od ustalonego przez WZON poziomu potrzeby wsparcia. Kwoty te podlegają corocznej waloryzacji wraz ze zmianą wysokości renty socjalnej.
Od marca 2026 wszystkie kwoty wzrosną wraz z waloryzacją renty socjalnej. Renta socjalna ma zostać zrównana z najniższą emeryturą. Prognozy mówią o kwocie około 1970 zł brutto, choć ostateczna wartość będzie znana dopiero po ogłoszeniu wskaźnika waloryzacji.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli masz 18 lat lub więcej, mieszkasz w Polsce i posiadasz ważne orzeczenie o niepełnosprawności, możesz ubiegać się o świadczenie wspierające. Kluczowym krokiem jest złożenie wniosku do WZON o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
Świadczenie wspierające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz posiadają decyzję WZON z oceną potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów. Niestety 69 punktów nie jest wystarczające, podkreśla portal kadry.infor.pl.
Dla wielu osób jeden brakujący punkt oznacza nie tylko odmowę świadczenia, ale realną utratę środków potrzebnych na codzienne funkcjonowanie. Próg 70 punktów to dla systemu test wydolności, a dla obywatela test przygotowania.
Największym błędem osób ubiegających się o świadczenie jest skupienie się na dokumentacji medycznej. W nowym systemie świadczenie wspierające nie jest nagrodą za chorobę, ale testem umiejętności opisania własnej codzienności. Bez rzetelnie wypełnionego Profilu Potrzeb Wsparcia i świadomości, że oceniana jest codzienność, a nie wyniki badań, wiele osób pozostanie poza systemem wsparcia mimo realnie trudnej sytuacji życiowej.
Reforma systemu orzecznictwa to największa zmiana w polityce społecznej ostatnich lat. Zamiast oceniać zdolność do pracy, państwo zaczęło oceniać poziom potrzeby wsparcia. To rewolucja, która przenosi ciężar z diagnozy medycznej na realne funkcjonowanie.
Aby przekroczyć próg 70 punktów, należy precyzyjnie opisać ograniczenia w najważniejszych obszarach. Są to między innymi zdolność do zmiany pozycji i poruszania się. To nie tylko chodzenie, ale przejście z łóżka na wózek czy pokonywanie stopni.
Podejmowanie decyzji i kontrola zachowania są szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobami psychicznymi. Brak możliwości samodzielnego zarządzenia budżetem czy planowania dnia jest wysoko punktowany.
Prowadzenie rozmowy nie dotyczy fizycznej zdolności mówienia, ale umiejętności wymiany informacji. Jeśli pacjent potrzebuje tłumacza języka migowego lub pomocy w zrozumieniu instrukcji lekarza, musi to zostać odnotowane.
Radzenie sobie z czynnościami samoobsługowymi jak ubieranie czy higiena osobista to jeden z najbardziej punktujących obszarów w Profilu Potrzeb Wsparcia.
Warto pamiętać, że złożenie wniosku o świadczenie wspierające do ZUS w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji WZON powoduje, że prawo do świadczenia wspierającego zostanie ustalone od miesiąca, w którym złożony został wniosek o decyzję WZON. W przypadku niedotrzymania terminu i złożenia wniosku po upływie 3 miesięcy, świadczenie będzie przysługiwać dopiero od miesiąca złożenia wniosku do ZUS. To może oznaczać utratę nawet kilkunastu tysięcy złotych, ostrzega portal opoka.org.pl.
Osoby, którym prawo do świadczenia przysługuje od 1 stycznia 2026, powinny złożyć wniosek jak najszybciej, najlepiej w grudniu 2025 lub najpóźniej do końca stycznia 2026. W przeciwnym razie, jeśli osoba uprawniona złoży wniosek dopiero w lutym, nie otrzyma środków za styczeń, wyjaśniła wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin w Centrali ZUS Ewa Krysiewicz.
Wnioski o świadczenie można składać elektronicznie przez portal Emp@tia, platformę PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Świadczenie jest waloryzowane automatycznie i wypłacane wyłącznie na konto bankowe.
Świadczenie wspierające jest nieopodatkowane i nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych form pomocy jak dodatki mieszkaniowe czy pomoc społeczna. Świadczenie wspierające jest niezależne od innych świadczeń ZUS, takich jak renta socjalna czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Nie liczy się ani stopień niepełnosprawności, ani sytuacja finansowa, ani to, czy ktoś pracuje. Decydujący jest poziom potrzeby wsparcia ustalany przez wojewódzkie zespoły orzekające. Pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością.
Co ciekawe, przyznanie świadczenia przez ZUS nie wymaga wydania decyzji. ZUS po prostu udostępnia informację na profilu w systemie teleinformatycznym. Decyzje wydaje tylko w przypadku odmowy, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia.
Najczęstsze błędy, przez które sprawa stoi w miejscu, to mylenie orzeczenia o niepełnosprawności z decyzją o poziomie potrzeby wsparcia. Składanie wniosku do ZUS bez decyzji punktowej lub z decyzją nieprawomocną. Błędny numer konta lub brak aktualnych danych kontaktowych. Brak pełnomocnictwa, gdy wniosek składa członek rodziny lub opiekun.
W razie niekorzystnej decyzji możliwe jest odwołanie zwykle w terminie 14 dni od doręczenia. Spory najczęściej dotyczą wyników na granicy progu, a skuteczność odwołania rośnie wtedy, gdy uzupełni się dokumentację i precyzyjnie opisze stałe, powtarzalne ograniczenia, podaje portal abczdrowie.pl.
