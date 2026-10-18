72 godziny bez pomocy. Rząd ostrzega przed poważnymi utrudnieniami. Sprawdź, czy masz te rzeczy w domu
Brak prądu, niedziałające bankomaty, problemy z dostępem do wody i zerwana łączność. Wystarczy poważna awaria infrastruktury, aby codzienne życie milionów Polaków zostało zakłócone. Rząd przypomina o konieczności przygotowania domowych zapasów, które pozwolą samodzielnie funkcjonować przez co najmniej 72 godziny. Oficjalne zalecenia obejmują nie tylko żywność i wodę, ale również gotówkę, leki oraz przedmioty, o których wiele osób na co dzień nie myśli.
Polskie władze zachęcają mieszkańców do przygotowania się na sytuacje, w których korzystanie z podstawowych usług może zostać czasowo ograniczone. Chodzi zarówno o ekstremalne zjawiska pogodowe, rozległe awarie energetyczne, jak i inne zdarzenia wymagające szybkiego reagowania.
W przygotowanym przez administrację rządową „Poradniku bezpieczeństwa” przedstawiono konkretne wskazówki dotyczące wyposażenia mieszkań i domów. Dokument wyjaśnia również, jak opracować plan działania dla rodziny i przygotować się na ewentualną ewakuację.
Pierwsze trzy doby mogą być szczególnie trudne. Rząd zaleca przygotowanie zapasów
Jedną z podstawowych rekomendacji jest zapewnienie sobie możliwości samodzielnego funkcjonowania przez minimum 72 godziny.
W sytuacji rozległej awarii naprawa uszkodzonej infrastruktury może potrwać, a dostęp do sklepów, transportu czy usług telekomunikacyjnych może być utrudniony.
Dlatego odpowiednie przygotowanie powinno rozpocząć się jeszcze wtedy, gdy wszystkie systemy działają prawidłowo.
Nie oznacza to konieczności gromadzenia ogromnych ilości produktów. Najważniejsze jest stworzenie rozsądnych zapasów dostosowanych do liczby domowników, ich wieku i potrzeb zdrowotnych.
Rządowe zalecenia nie stanowią zapowiedzi konkretnego zagrożenia ani informacji o planowanej ewakuacji. Są elementem przygotowania ludności na różne sytuacje kryzysowe.
W wielu domach może zabraknąć najważniejszego. Chodzi o wodę
Dostęp do bezpiecznej wody pitnej należy do podstawowych potrzeb człowieka. Tymczasem podczas poważnych awarii wodociągowych albo energetycznych jej dostawy mogą zostać ograniczone.
Zgodnie z rządowym poradnikiem warto przechowywać minimum trzy litry wody na osobę dziennie.
Oznacza to, że na trzy doby należy przygotować:
- 9 litrów dla jednej osoby;
- 18 litrów dla dwóch osób;
- 27 litrów dla trzech osób;
- 36 litrów dla czteroosobowej rodziny;
- 45 litrów dla pięciu osób.
W przypadku czterech domowników minimalny zapas na 72 godziny odpowiada zatem 24 butelkom wody o pojemności 1,5 litra.
To jednak wartości orientacyjne. W czasie upałów oraz przy szczególnych potrzebach zdrowotnych zapotrzebowanie może być większe. Dodatkową wodę należy przewidzieć również dla zwierząt.
Warto regularnie sprawdzać zapasy i przechowywać je zgodnie z zaleceniami producentów.
Nie tylko ciemność. Awaria prądu może unieruchomić kolejne urządzenia
Długotrwały blackout może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż brak oświetlenia.
Energia elektryczna jest niezbędna do działania wielu instalacji, także tych, które pozornie nie kojarzą się z prądem.
Przykładowo część kotłów gazowych potrzebuje zasilania do obsługi sterowników i pomp. Problemy mogą pojawić się również w systemach wodociągowych, urządzeniach telekomunikacyjnych i terminalach płatniczych.
Właśnie dlatego wśród zalecanego wyposażenia znajdują się latarki, zapasowe baterie, powerbanki oraz radio, które nie wymaga zasilania z gniazdka.
Szczególnie przydatny może być odbiornik bateryjny lub wyposażony w ręczną korbkę.
Gdy przestanie działać internet, radio może pozwolić na odbieranie oficjalnych komunikatów i informacji przekazywanych przez odpowiednie służby.
Co z jedzeniem? Nie wszystkie produkty sprawdzą się podczas kryzysu
W domowej rezerwie żywności powinny znajdować się przede wszystkim artykuły, które nie wymagają chłodzenia i mogą zostać spożyte bez skomplikowanego przygotowania.
Dobrze sprawdzają się konserwy, żywność gotowa do spożycia, suchary, pieczywo o długim terminie przydatności, orzechy czy batony.
Warto uwzględnić produkty odpowiednie dla małych dzieci, seniorów oraz osób stosujących specjalistyczną dietę.
Nie należy opierać całego zapasu na żywności, która wymaga długiego gotowania. Podczas awarii może przecież zabraknąć energii potrzebnej do przygotowywania posiłków.
Dobrym rozwiązaniem jest systematyczne wykorzystywanie starszych produktów i zastępowanie ich nowymi. Dzięki temu zapasy pozostają przydatne, a jedzenie się nie marnuje.
Gotówka w domu może pomóc. Rząd przypomina o jednym zagrożeniu
Coraz więcej Polaków płaci kartą lub telefonem. W normalnych warunkach jest to wygodne rozwiązanie, jednak poważne zakłócenia w działaniu sieci teleinformatycznych mogą uniemożliwić realizowanie części transakcji.
W przypadku rozległej awarii bankomaty mogą nie działać, a sklepy mogą mieć problemy z przyjmowaniem płatności elektronicznych.
Z tego powodu w rządowym poradniku pojawia się zalecenie posiadania gotówki, najlepiej w różnych nominałach.
Nie istnieje jednak jedna obowiązkowa kwota, którą każde gospodarstwo domowe musi przechowywać na wypadek kryzysu.
Wysokość rezerwy powinna wynikać z indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.
Posiadanie niewielkiej ilości gotówki na podstawowe wydatki nie oznacza konieczności wypłacania wszystkich pieniędzy z banku.
Leki, dokumenty i numery telefonów. O tych rzeczach łatwo zapomnieć
Przygotowanie na sytuację awaryjną obejmuje także przedmioty, których brak może szczególnie dotknąć osoby chore, starsze i wymagające stałej opieki.
W domu powinna znajdować się dobrze wyposażona apteczka z materiałami opatrunkowymi oraz lekami potrzebnymi domownikom.
Osoby korzystające z preparatów na receptę powinny zadbać o ciągłość leczenia i odpowiednio wcześniej sprawdzać ich dostępność.
Równie ważne są dokumenty. Warto zabezpieczyć ich kopie i przechowywać je w miejscu, do którego można szybko dotrzeć.
Rząd zaleca również zapisanie najważniejszych numerów telefonów na papierze.
To proste rozwiązanie może okazać się niezwykle pomocne, jeśli telefon przestanie działać, rozładuje się albo zostanie zgubiony.
Dwa miejsca spotkania dla rodziny. To ważniejszy element przygotowań, niż się wydaje
W czasie nagłego zagrożenia domownicy mogą znajdować się w różnych miejscach. Dzieci mogą przebywać w szkole, rodzice w pracy, a pozostali członkowie rodziny poza domem.
Jeśli wystąpią problemy z siecią komórkową, skontaktowanie się ze sobą może być utrudnione.
Dlatego jednym z zaleceń jest wcześniejsze ustalenie rodzinnego planu awaryjnego.
Powinien on uwzględniać dwa miejsca spotkania: jedno w pobliżu miejsca zamieszkania oraz drugie poza miejscowością, na wypadek konieczności opuszczenia terenu.
Dobrze jest również ustalić, kto odpowiada za odebranie dzieci i w jaki sposób rodzina będzie próbowała nawiązać kontakt.
Takie ustalenia mogą ograniczyć chaos i ułatwić podejmowanie decyzji.
Plecak ewakuacyjny powinien być gotowy wcześniej
Osobnym elementem rządowych wskazówek jest przygotowanie plecaka ewakuacyjnego.
To zestaw najpotrzebniejszych przedmiotów, który można zabrać w przypadku konieczności szybkiego opuszczenia domu.
W jego wyposażeniu powinny znaleźć się między innymi woda, dokumenty, leki, podstawowe środki higieniczne, latarka, źródło informacji, gotówka, żywność oraz odzież.
Plecak należy dostosować do potrzeb i możliwości osoby, która będzie go nosić.
W przypadku rodzin ze zwierzętami warto przewidzieć również karmę, wodę, niezbędne lekarstwa i transporter.
Domowe zapasy na 72 godziny i plecak ewakuacyjny pełnią różne funkcje. Pierwsze pozwalają przetrwać okres utrudnień w miejscu zamieszkania, drugi służy do szybkiego opuszczenia budynku, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Czy Polacy powinni spodziewać się zagrożenia?
Rządowy poradnik nie jest komunikatem o bezpośrednim niebezpieczeństwie ani zapowiedzią wojny.
Jego celem jest zwiększenie odporności społeczeństwa na różne rodzaje zdarzeń, które mogą czasowo utrudnić normalne funkcjonowanie.
Takie sytuacje mogą mieć charakter lokalny, jak awaria wodociągu czy skutki gwałtownej burzy, ale mogą również obejmować większy obszar.
Dlatego służby zachęcają do przygotowania podstawowego wyposażenia i zapoznania się z zasadami reagowania na komunikaty kryzysowe.
Najważniejsze zalecenie jest jedno: warto posiadać zapasy pozwalające rodzinie funkcjonować przez minimum 72 godziny. Nie wymaga to kosztownych zakupów, ale przemyślanego planowania, regularnego uzupełniania produktów i uwzględnienia indywidualnych potrzeb wszystkich domowników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.