Seniorzy mogli liczyć na 1600 zł miesięcznie. Zapadła decyzja w Sejmie. Wiadomo, co dalej z pieniędzmi
Dodatkowe pieniądze dla emerytów miały być formą docenienia rodziców, którzy wychowali dzieci pracujące dziś na polską gospodarkę. Wśród propozycji przedstawionych parlamentarzystom znalazło się świadczenie sięgające 1600 zł miesięcznie. Sprawa trafiła do sejmowej Komisji do Spraw Petycji, jednak jej rozstrzygnięcie nie oznacza uruchomienia nowych wypłat. Dla seniorów oczekujących dodatkowego wsparcia to ważna wiadomość. Na razie nie powstały przepisy pozwalające otrzymać takie pieniądze.
Wysokie rachunki, wydatki na leki i codzienne zakupy sprawiają, że każda informacja o możliwości zwiększenia emerytury przyciąga uwagę starszych Polaków. Nic więc dziwnego, że propozycja nowego dodatku dla rodziców wywołała zainteresowanie.
Pomysł zakładał wynagradzanie osób, które przez lata wychowywały dzieci, a te po osiągnięciu dorosłości rozpoczęły pracę i zaczęły odprowadzać podatki oraz składki w Polsce.
Nowe pieniądze nie miały być jednak zwykłą podwyżką emerytury. Chodziło o odrębne świadczenie, przyznawane po spełnieniu określonych warunków.
Nawet 1600 zł co miesiąc. Taki pomysł przedstawiono posłom
Jedna z petycji skierowanych do Sejmu przewidywała wprowadzenie dodatkowego wsparcia finansowego dla rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci.
Według przedstawionej propozycji małżeństwo spełniające odpowiednie kryteria mogłoby otrzymywać łącznie 1600 zł miesięcznie.
W przypadku samotnego rodzica postulowana kwota wynosiła 800 zł.
Oznaczałoby to odpowiednio 19 200 zł albo 9600 zł w skali roku.
Warunkiem miało być nie tylko wychowanie dzieci, ale również ich późniejsza aktywność zawodowa w Polsce oraz odprowadzanie obowiązkowych danin publicznych.
Autor inicjatywy chciał w ten sposób powiązać dodatkowe wsparcie emerytalne z wkładem rodziny w funkcjonowanie systemu społecznego i gospodarczego.
Była to jednak propozycja obywatelska, a nie obowiązujące świadczenie.
Sejmowa komisja zdecydowała. Petycja nie będzie dalej rozpatrywana
Sprawa znalazła się w porządku prac sejmowej Komisji do Spraw Petycji.
29 kwietnia 2026 roku komisja rozstrzygnęła kwestię petycji oznaczonej numerem BKSP-153-X-804/25.
Podjęto decyzję o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia.
Powodem nie było uchwalenie nowych przepisów ani rozpoczęcie wypłat. Komisja uznała, że wcześniej wpłynęła już inna petycja dotycząca podobnego zagadnienia.
W praktyce oznacza to, że kolejny wniosek nie był analizowany od początku jako osobna inicjatywa.
Nie należy zatem interpretować decyzji komisji jako zgody Sejmu na przyznanie 1600 zł miesięcznie.
Takie świadczenie nie zostało ustanowione.
Był jeszcze drugi pomysł. 800 zł za każde wychowane dziecko
Wcześniejsza propozycja dotycząca wsparcia rodziców miała nieco inną konstrukcję.
Petycja zarejestrowana pod numerem BKSP-155-X-539/25 przewidywała dodatek emerytalny powiązany z liczbą wychowanych dzieci.
W jej założeniach pojawiała się kwota 800 zł za dziecko.
Istotne było również to, czy dorosłe dzieci uczestniczą w finansowaniu polskiego systemu publicznego poprzez pracę, podatki i składki.
Zwolennicy takiego rozwiązania wskazywali, że wychowanie kolejnego pokolenia pracowników wiąże się z wieloletnim wysiłkiem i wydatkami, które ponoszą rodzice.
Ich zdaniem osoby starsze powinny otrzymywać finansowe uznanie za ten wkład.
Nie była to jednak regulacja przyjęta przez Sejm, lecz postulat wymagający oceny pod względem prawnym i finansowym.
Resort rodziny został poproszony o stanowisko
W odniesieniu do wcześniejszej petycji Komisja do Spraw Petycji skierowała dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Takie wystąpienie służy uzyskaniu informacji lub stanowiska właściwego organu w sprawie rozpatrywanych postulatów.
Nie oznacza ono automatycznego skierowania ustawy do uchwalenia.
W sejmowej dokumentacji odnotowano również dalszą korespondencję dotyczącą dezyderatu.
Mimo tych działań nie przyjęto przepisów ustanawiających powszechny dodatek w wysokości 1600 zł miesięcznie dla starszych rodziców.
Nie ma więc podstaw, by twierdzić, że pieniądze zostały już zabezpieczone dla przyszłych beneficjentów.
Nowe świadczenie kosztowałoby miliardy. Kto miałby za nie zapłacić?
Jedną z najważniejszych kwestii związanych z proponowanym dodatkiem pozostaje finansowanie.
Program obejmujący liczną grupę emerytów i wypłacający kilkaset albo kilka tysięcy złotych miesięcznie oznaczałby poważne zobowiązanie dla finansów publicznych.
W dyskusjach dotyczących podobnych rozwiązań pojawiały się szacunki kosztów sięgających kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie.
Ostateczny koszt zależałby jednak od przyjętych warunków.
Trzeba byłoby rozstrzygnąć, czy pieniądze otrzymywaliby wszyscy rodzice, czy wyłącznie osoby pobierające emeryturę, a także czy istniałby próg dochodowy.
Konieczne byłoby również określenie zasad weryfikowania liczby wychowanych dzieci i ich aktywności zawodowej.
Bez szczegółowego projektu ustawy oraz wiarygodnej oceny skutków finansowych nie można wskazać rzeczywistego kosztu przyszłego programu.
Nie każdy rodzic mógłby otrzymać pieniądze
Proponowane kryteria zakładały związek pomiędzy dodatkowym świadczeniem a sytuacją zawodową dorosłych dzieci.
To rodzi pytania o los rodziców, których dzieci pracują za granicą albo z różnych powodów nie uczestniczą obecnie w rynku pracy.
Nie wiadomo również, jak miałaby wyglądać sytuacja osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami czy rodziców, których dorosłe dzieci zmarły.
Takie przypadki wymagałyby odpowiedniego uregulowania.
Nawet gdyby zdecydowano się rozwijać inicjatywę, ustawodawca musiałby najpierw ustalić precyzyjne warunki przyznawania świadczenia.
Na obecnym etapie nie ma więc zamkniętej i obowiązującej listy osób uprawnionych do postulowanego dodatku.
Czy ZUS przyjmuje już wnioski o 1600 plus?
Nie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi naboru do programu „1600 plus dla seniorów”.
Nie określono formularza zgłoszeniowego ani terminu uruchomienia wypłat.
Nie można również otrzymać pieniędzy wyłącznie na podstawie powołania się na petycję skierowaną do parlamentu.
Wprowadzenie nowego dodatku wymagałoby odpowiedniej podstawy ustawowej.
Dopiero po jej uchwaleniu i wejściu w życie możliwe byłoby ustalenie zasad wypłat oraz wskazanie instytucji odpowiedzialnej za obsługę świadczenia.
Seniorzy powinni więc zachować ostrożność wobec ogłoszeń sugerujących, że nowe pieniądze można już odebrać po wypełnieniu internetowego wniosku.
Istnieje inne świadczenie dla rodziców. Nie trzeba czekać na 1600 plus
W Polsce funkcjonuje już rodzicielskie świadczenie uzupełniające, określane jako Mama 4+.
Jest to odrębny program przeznaczony dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i spełniają wymagane warunki.
Świadczenie może otrzymać kobieta po ukończeniu 60 lat, a w przewidzianych ustawą szczególnych sytuacjach również ojciec po ukończeniu 65 lat.
Jedną z podstawowych przesłanek jest brak dochodów zapewniających niezbędne środki utrzymania.
Jeśli uprawniona osoba nie pobiera emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające może odpowiadać wysokości najniższej emerytury.
Od 1 marca 2026 roku jest to 1978,49 zł brutto.
Osobom pobierającym niższą emeryturę może przysługiwać dopłata do wskazanej kwoty.
Nie oznacza to jednak, że każdy rodzic czworga dzieci automatycznie otrzymuje pełne 1978,49 zł dodatkowo do swojej emerytury.
Co dalej z dodatkiem dla rodziców?
Na razie brak obowiązujących przepisów, które pozwalałyby przyznać seniorom 1600 zł na zasadach przedstawionych w petycji.
Decyzja komisji z 29 kwietnia 2026 roku dotyczyła sposobu rozpatrzenia jednego z wniosków, a nie ustanowienia nowego programu.
Wcześniejsza inicjatywa była przedmiotem analiz i korespondencji z resortem rodziny.
Ewentualny powrót do pomysłu wymagałby kolejnych działań legislacyjnych.
Nie można zatem wskazać daty rozpoczęcia wypłat ani obiecać, że dodatkowe pieniądze pojawią się na kontach emerytów w najbliższych miesiącach.
Najważniejsza informacja dla seniorów: 1600 zł miesięcznie pozostaje propozycją, a nie przyznanym świadczeniem. Sejmowa komisja zdecydowała o pozostawieniu jednej z petycji bez rozpatrzenia ze względu na wcześniejszą, podobną inicjatywę. Nie oznacza to uruchomienia programu ani automatycznych przelewów z ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.