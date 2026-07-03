78-letni warszawiak utonął na Mazurach. Wskoczył do jeziora, żeby się ochłodzić
W jeziorze Nidzkim, w rejonie Rucianego-Nidy na Mazurach, utonął 78-letni turysta z Warszawy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna wypoczywał na łodzi. W pewnym momencie wskoczył do wody, żeby się ochłodzić, i podczas pływania zniknął pod powierzchnią.
Mężczyzny nie udało się uratować
Mężczyznę wyłowili z jeziora strażacy z OSP Ruciane-Nida. Mimo reanimacji podjętej przez ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, życia turysty nie udało się uratować. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają teraz dokładne przyczyny i okoliczności jego śmierci.
Kolejne tragiczne zdarzenie na tym samym jeziorze
Jezioro Nidzkie, jeden z najdzikszych i najmniej przekształconych akwenów w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w ostatnich latach regularnie pojawia się w policyjnych komunikatach o utonięciach. Do podobnych zdarzeń dochodziło tam już wcześniej, między innymi w rejonie miejscowości Karwica, gdzie turysta stracił siły, próbując dopłynąć do odcumowanej łodzi.
Jezioro jest płytkie, wypełnione mułem, a jego dno ma zróżnicowaną głębokość z licznymi wypłyceniami i zagłębieniami – to typowa charakterystyka mazurskich jezior polodowcowych, która sprawia, że pływanie z dala od brzegu, zwłaszcza dla osób starszych, wiąże się z podwyższonym ryzykiem.
Skok do wody dla ochłodzenia to częsty scenariusz tragedii
Wskoczenie do jeziora prosto z łodzi, żeby ochłodzić się w upalny dzień, wydaje się naturalnym odruchem, ale niesie realne ryzyko – nagła zmiana temperatury po rozgrzaniu na słońcu może wywołać szok termiczny, chwilowy skurcz naczyń krwionośnych lub utratę orientacji, szczególnie u osób starszych i mających problemy krążeniowe. Lekarze w takiej sytuacji zawsze radzą, by ochłodzić się stopniowo – zmoczyć najpierw twarz, ręce i kark, zamiast zanurzyć się całkowicie.
Unikaj samotnego pływania na otwartej wodzie, z dala od brzegu lub innych osób, które mogłyby zareagować w razie problemów. Jeśli płyniesz z łodzi, miej przy sobie kamizelkę asekuracyjną lub przynajmniej upewnij się, że ktoś na pokładzie obserwuje Cię przez cały czas kąpieli.
Jeśli zauważysz osobę, która zniknęła pod wodą, natychmiast dzwoń pod 112 i podaj dokładną lokalizację – w przypadku dużych, dzikich jezior jak Nidzkie, precyzyjne wskazanie miejsca znacząco przyspiesza akcję ratunkową prowadzoną przez służby.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.