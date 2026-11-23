8 państw blokuje weto Polski w sprawie systemu ETS2. Nowe opłaty za ogrzewanie i paliwo wejdą w 2028 roku
W poniedziałek grupa 8 państw członkowskich Unii Europejskiej wystosowała oficjalny list do Komisji Europejskiej, żądając bezwzględnego i terminowego wdrożenia systemu handlu emisjami ETS2 od 2028 roku. Nowy mechanizm obciąży bezpośrednio portfele obywateli, doliczając opłaty za emisję dwutlenku węgla do każdego litra paliwa na stacjach oraz do rachunków za ogrzewanie budynków węglem i gazem ziemnym.
Polski rząd domaga się opóźnienia lub całkowitej rezygnacji z tego rozwiązania, wskazując na dramatyczne skutki społeczne oraz postępujący spadek konkurencyjności unijnej gospodarki na globalnym rynku. Niemcy, Holandia, Szwecja, Finlandia, Dania, Hiszpania, Portugalia i Luksemburg zawiązały jednak oficjalną mniejszość blokującą w Radzie Unii Europejskiej. Taki układ sił w praktyce uniemożliwia Polsce samodzielne przeforsowanie jakichkolwiek zmian prawnych w przyjętym już harmonogramie unijnej dyrektywy klimatycznej.
Zakłócenia na Bliskim Wschodzie argumentem za wyższymi podatkami
Sygnatariusze listu, skierowanego bezpośrednio do unijnego komisarza do spraw klimatu Wopke Hoekstry, stoją na twardym stanowisku, że system ETS2 musi wejść w życie bez absolutnie żadnych opóźnień. Argumentacja 8 zachodnich i północnych stolic opiera się na konieczności zagwarantowania rynkom finansowym stabilności regulacyjnej, która ma wysłać jasny sygnał inwestycyjny zmuszający do odchodzenia od tradycyjnych paliw kopalnych. Przedstawiciele koalicji twierdzą, że nowe obciążenia finansowe nałożone na kierowców i właścicieli domów docelowo obniżą całkowity koszt osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską, zasilając jednocześnie budżety państwowe potężnymi wpływami z licytacji uprawnień do emisji.
Jako koronny argument uzasadniający przyspieszenie bolesnej transformacji wskazano niedawne zakłócenia przepływu surowców energetycznych przez cieśninę Ormuz. Według wyliczeń autorów listu, rynkowe perturbacje i nagły, spekulacyjny wzrost cen paliw kosztowały europejską gospodarkę dodatkowe 127 mld euro od początku bieżącego roku. Zależność od zewnętrznych dostawców ropy i gazu z regionów konfliktowych uznano za czynnik najwyższego ryzyka, z którym system ETS2 ma skutecznie walczyć poprzez rynkowe wymuszanie elektryfikacji transportu kołowego i masowego ciepłownictwa.
Spadek konkurencyjności Europy. Wysokie koszty energii dławią przemysł i logistykę
Forsowanie systemu ETS2 przez 8 najbogatszych państw zbiega się w czasie z narastającym kryzysem europejskiego przemysłu. Restrykcyjna polityka klimatyczna oraz rekordowe koszty energii elektrycznej i gazu sprawiają, że gospodarka Unii Europejskiej od lat systematycznie traci udziały w globalnym rynku na rzecz Stanów Zjednoczonych oraz państw azjatyckich, gdzie koszty zakupu surowców są wielokrotnie niższe. Dyrektywa obejmująca transport i budownictwo nałoży nowe, gigantyczne pętle kosztowe na firmy logistyczne, przewoźników oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące duże floty pojazdów spalinowych w codziennej działalności operacyjnej.
Wyższe rachunki za ogrzewanie wielkopowierzchniowych hal magazynowych oraz budynków biurowych dodatkowo obciążą bilanse europejskich firm, drastycznie zmniejszając ich marże i możliwości inwestycyjne w nowe technologie. Podczas gdy konkurencyjne, azjatyckie gospodarki subsydiują energię dla swojego przemysłu ciężkiego, unijny model opiera się na systematycznym podnoszeniu podatków węglowych. Polska administracja wielokrotnie argumentowała na forum unijnym, że narzucanie dodatkowych opłat na paliwa silnikowe i opał w obecnej sytuacji makroekonomicznej doprowadzi do przenoszenia produkcji przemysłowej poza granice kontynentu oraz lawinowego wzrostu kosztów życia dla najbiedniejszych obywateli Unii.
Październikowy szczyt i stanowisko Polski. Próba zablokowania unijnych opłat
Temat kontrowersyjnego rozszerzenia systemu handlu emisjami był głównym punktem obrad podczas październikowego szczytu Unii Europejskiej. Szefowie państw i rządów wezwali wówczas Komisję Europejską do pilnego zaktualizowania oceny skutków społeczno-gospodarczych wejścia w życie systemu ETS2. Premier Donald Tusk ogłosił po zakończeniu negocjacji w Brukseli, że Polsce udało się wywalczyć formalne zobowiązanie do zrewidowania mechanizmu pod kątem jego bezpośredniego wpływu na najuboższe gospodarstwa domowe oraz strukturę kosztów lokalnego biznesu.
Zapisy ze szczytu stanowiły dla polskiego rządu zaledwie początek drogi do całkowitej zmiany unijnego prawa klimatycznego. Zgodnie z deklaracjami, głównym celem administracji państwowej pozostaje maksymalne przesunięcie w czasie wejścia w życie opłat uderzających w kierowców i właścicieli domów, a docelowo całkowite odejście od obecnego modelu narzuconego w dyrektywie. List wystosowany w poniedziałek przez 8 państw członkowskich stanowi jednak twardą, polityczną odpowiedź na te plany, demonstrując brutalną siłę mniejszości blokującej, która sprzeciwia się jakiemukolwiek otwieraniu i negocjowaniu wypracowanych wcześniej traktatów klimatycznych.
Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj dom i auto na 2028 rok w 4 krokach
Wejście w życie mechanizmu ETS2 oznacza, że hurtowi dystrybutorzy węgla, gazu ziemnego, oleju opałowego oraz paliw silnikowych (benzyny, diesla i LPG) będą zmuszeni do kupowania drogich uprawnień do emisji CO2 na unijnych aukcjach. Koszt tych uprawnień zostanie w 100 proc. przerzucony na klienta detalicznego. Już w 2028 roku cena litra paliwa na stacji może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy, a rachunki za ogrzewanie domu gazem podskoczą o kilkanaście procent. Aby zamortyzować nadchodzący szok cenowy i zabezpieczyć domowy budżet, wdróż poniższe wytyczne:
- Przeprowadź audyt energetyczny budynku: Zleć profesjonalne badanie domu kamerą termowizyjną w sezonie grzewczym, aby zlokalizować mostki termiczne. Uszczelnienie przeciekającego dachu, izolacja fundamentów i wymiana starych okien to inwestycje, które natychmiast obniżą zużycie gazu lub węgla o co najmniej 20 proc., minimalizując destrukcyjne skutki podatku węglowego od 2028 roku.
- Zweryfikuj dostępność funduszy na termomodernizację: Śledź na bieżąco lokalne i rządowe programy dotacyjne na wymianę starych pieców. Unijne wpływy z systemu ETS2 zasilą nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny, z którego w najbliższych latach wypłacane będą miliardy złotych na instalację bezemisyjnych pomp ciepła, magazynów energii i paneli fotowoltaicznych dla najuboższych.
- Przeanalizuj opłacalność wymiany samochodu: Jeśli pokonujesz rocznie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów wyeksploatowanym autem z silnikiem Diesla, przygotuj się na drastyczny wzrost stałych kosztów dojazdów do pracy. Rozważ stopniowe przejście na hybrydę typu plug-in lub pojazd w pełni elektryczny, optymalizując koszty poprzez ładowanie go w tanich, nocnych taryfach prądu domowego.
- Skonfiguruj systemy inteligentnego zarządzania ogrzewaniem: Zamontuj elektroniczne termostaty z funkcją programowania harmonogramu na wszystkich kaloryferach. Obniżenie temperatury w sypialniach o 1 stopień Celsjusza w ciągu dnia oraz w godzinach nocnych redukuje całkowite koszty ogrzewania budynku od 5 do 7 proc. rocznie, co przy drastycznie podwyższonych stawkach paliw wygeneruje wymierne oszczędności na rachunkach.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.