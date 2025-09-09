8 proc. rocznych dochodów mniej dla fiskusa. Warunek? Przynależność do Kościoła! Nowy pomysł na ulgę podatkową
W Senacie pojawiła się petycja o wprowadzenie nowej ulgi podatkowej w PIT. Zakłada ona możliwość odpisania 8 proc. rocznych dochodów przez osoby deklarujące przynależność do Kościoła lub innej wspólnoty religijnej.
Nowa ulga podatkowa za przynależność do Kościoła. Projekt trafił do Senatu
W polskim parlamencie rozpoczęła się dyskusja nad nowym rozwiązaniem podatkowym. Do Senatu wpłynęła petycja, w której jej autor proponuje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób deklarujących przynależność do Kościoła lub innej wspólnoty religijnej.
8 procent dochodów na cele religijne
Według projektu, podatnik mógłby odpisać od podatku 8 proc. swoich rocznych dochodów, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć wyłącznie na aktywności związane z kultem religijnym. Dotyczyłoby to m.in. finansowania pielgrzymek krajowych i zagranicznych, rekolekcji, spotkań wspólnotowych czy zakupu przedmiotów do indywidualnego kultu.
Wydatki musiałyby być udokumentowane – fakturami lub innymi dowodami zakupu. Autor petycji argumentuje, że takie rozwiązanie „realnie wspierałoby potrzeby duchowe obywateli” i zmniejszało bariery finansowe dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu religijnym.
Odpowiedź na propozycję podatku kościelnego
Pomysł ulgi podatkowej pojawił się w zaledwie dwa miesiące po innej petycji, która postulowała wprowadzenie obowiązkowego podatku kościelnego. Zgodnie z tamtym projektem, osoby wierzące miałyby odprowadzać 8 proc. podatku dochodowego na rzecz Kościoła, a zwolnieni byliby jedynie ci, którzy oficjalnie zadeklarują ateizm.
Nowa propozycja idzie w przeciwnym kierunku – nie obciąża, lecz daje podatkową ulgę, pozostawiając decyzję co do wydatkowania środków w rękach wiernych.
Ilu Polaków mogłoby skorzystać?
Według danych GUS, aż 88,9 proc. obywateli deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego lub innych wspólnot wyznaniowych. Oznacza to, że nowa ulga objęłaby niemal 34,2 mln osób.
Sprawa w Senacie
Petycja (nr P11-109/25) trafiła do Senatu 18 sierpnia 2025 roku, a pod koniec miesiąca została skierowana do Komisji Petycji. Obecnie nie ma jeszcze wyznaczonego terminu posiedzenia, na którym senatorowie zajmą się tym postulatem.
Jeśli propozycja zyska poparcie, będzie to jedna z największych zmian w systemie podatkowym od lat, dotykająca większości Polaków i ściśle związana z ich życiem religijnym.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.