8 rosyjskich bombowców Tu-95MS w powietrzu! Takiej liczby nie było od dawna – alarm w regionie

10 września 2025 00:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ukraińskie media donoszą o wyjątkowo niepokojącej aktywności rosyjskich sił powietrznych. Według najnowszych informacji, nad terytorium Rosji jednocześnie operuje aż osiem strategicznych bombowców Tu-95MS. To największa tego typu mobilizacja od wielu miesięcy. Alarmowe komunikaty trafiły do ukraińskich kanałów monitorujących bezpieczeństwo w regionie.

Tu-95MS w gotowości bojowej? Eksperci ostrzegają

Tu-95MS to strategiczne bombowce, zdolne do przenoszenia pocisków manewrujących i nuklearnych. Ich nagłe pojawienie się w powietrzu w takiej liczbie może wskazywać na ćwiczenia, pokaz siły lub przygotowania do szerszej operacji wojskowej. Eksperci z Ukrainy i Zachodu analizują trajektorie lotów i podkreślają, że tego typu aktywność rzadko pozostaje bez znaczenia.

Ukraina monitoruje sytuację – możliwe zagrożenie rakietowe

Wzmożona aktywność bombowców Tu-95MS budzi poważne obawy. Jak wskazują analitycy wojskowi, to właśnie z tych samolotów w przeszłości Rosjanie wystrzeliwali rakiety manewrujące na cele na Ukrainie. Obecna koncentracja maszyn może oznaczać kolejne uderzenia – zarówno psychologiczne, jak i realne.

Co to oznacza dla Polski i Europy?

Chociaż bombowce nie przekroczyły granic NATO, ich obecność w przestrzeni powietrznej tak blisko konfliktu wymusza wzmożoną czujność także ze strony Polski i krajów bałtyckich. Wojska sojusznicze monitorują przestrzeń powietrzną, a systemy obrony są w gotowości. Ewentualne testy lub prowokacje mogą skutkować podniesieniem poziomu zagrożenia również w naszym kraju.

