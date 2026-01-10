80 cm śniegu i -23° w nocy. 3 osoby zmarły wczoraj a weekend będzie jeszcze groźniejszy
Trzy osoby straciły życie 9 stycznia 2026 roku w województwie lubelskim w wyniku wychłodzenia organizmu podczas gdy temperatura powietrza w nocy spadała poniżej minus 15 stopni Celsjusza a służby ratunkowe i straż pożarna interweniowały w całym kraju aż tysiąc sto siedemdziesiąt razy próbując ratować osoby bezdomne oraz ludzi znajdujących się w sytuacjach zagrażających życiu na skutek ekstremalnych mrozów. Karolina Gałecka rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazała na platformie X że największa liczba interwencji miała miejsce w województwach podkarpackim mazowieckim i dolnośląskim gdzie służby dotarły do setek osób potrzebujących pomocy noclegów ogrzewania i gorących posiłków, podczas gdy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało dramatyczny komunikat informujący że zmarłe osoby zostały znalezione w miejscowościach Jelnica Sporniak i Krebsówka co podnosi całkowitą liczbę ofiar śmiertelnych zimy od początku października dwa tysiące dwudziestego piątego roku do siedemnastu osób zmarłych z powodu wychłodzenia.
Meteorolodzy ostrzegają że mroźna sobota dziesiątego stycznia to dopiero początek najbardziej ekstremalnego zimowego weekendu tej zimy ponieważ nadchodząca noc przyniesie jeszcze bardziej drastyczne spadki temperatur osiągające wartości od minus piętnastu do minus osiemnastu stopni Celsjusza w większości regionów kraju szczególnie na północy w centrum na wschodzie oraz na południowym wschodzie Polski. W rejonach górskich oraz na terenach podgórskich Beskidów Bieszczadów i Tatr temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus dwudziestu stopni Celsjusza lub niżej co stworzy śmiertelne zagrożenie dla wszystkich osób przebywających na zewnątrz bez odpowiedniego zabezpieczenia termicznego oraz dla zwierząt hodowlanych i dzikich zwierząt które mimo przygotowania do zimy nie są w stanie poradzić sobie z tak ekstremalnymi warunkami panującymi nieprzerwanie przez kilka dni i nocy.
Niedzielny poranek jedenastego stycznia według prognoz synoptycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przyniesie nie tylko kontynuację srogich mrozów lecz także nadejście intensywnych opadów śniegu które szczególnie dotkliwie uderzą w północną część kraju oraz w tereny górskie i podgórskie gdzie lokalnie może spaść około dwudziestu centymetrów białego puchu w ciągu zaledwie kilku godzin dziennych. Pod wieczór jeśli spełnią się najbardziej pesymistyczne scenariusze pogodowe opracowane przez zespoły modelowania numerycznego warstwa śniegu na południu Polski może zwiększyć się nawet o pięćdziesiąt do sześćdziesięciu centymetrów co sparaliżuje komunikację drogową uniemożliwi dotarcie karetek pogotowia i straży pożarnej do miejscowości odciętych przez zaspy oraz stworzy poważne zagrożenie dla konstrukcji budynków szczególnie starszych hal przemysłowych i gospodarczych których dachy mogą nie wytrzymać ciężaru mokrego śniegu i zapaść się powodując zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt znajdujących się wewnątrz.
Marznący deszcz we wtorek sparaliżuje drogi i chodniki
Poniedziałek dwunastego stycznia zgodnie z prognozami przyniesie kontynuację opadów śniegu przede wszystkim we wschodnich regionach Polski gdzie białe pucho będzie nadal sypać przez większość dnia utrudniając poranne dojazdy do pracy i szkół oraz komplikując życie mieszkańców miast i wsi którzy będą musieli przebijać się przez coraz wyższe zaspy aby dotrzeć do sklepów przychodni lekarskich czy innych niezbędnych punktów usługowych. Jednak prawdziwe niebezpieczeństwo nadejdzie we wtorek trzynastego stycznia gdy według meteorologów na zachodzie i południu kraju zaczną pojawiać się solidne opady białego puchu które stopniowo będą przechodziły w deszcz a następnie w najbardziej niebezpieczny rodzaj opadu atmosferycznego jakim jest marznący deszcz czyli woda opadowa która zamiast pozostać w stanie ciekłym natychmiast zamarza na każdej powierzchni tworząc gładką jak lustro warstwę lodu pokrywającą drogi chodniki schody poręcze samochody i linie energetyczne.
Marznący deszcz jest szczególnie groźny ponieważ w przeciwieństwie do zwykłego śniegu który można odgarnąć czy przetrzeć tworzy idealnie gładką powierzchnię na której niemożliwe jest utrzymanie równowagi przez pieszych a samochody nawet wyposażone w opony zimowe i systemy ABS tracą przyczepność poślizgując się przy każdej próbie hamowania lub przyspieszania co prowadzi do masowych karamboli wypadków drogowych oraz upadków pieszych skutkujących złamaniami kości szczególnie niebezpiecznymi dla osób starszych u których złamanie szyjki kości udowej może oznaczać trwałą niepełnosprawność lub nawet śmierć w ciągu kilku miesięcy od wypadku. Dodatkowo ciężar lodu osadzającego się na przewodach elektrycznych i drzewach powoduje ich pękanie i opadanie na jezdnie oraz linie energetyczne co skutkuje awariami zasilania dotykającymi tysięcy gospodarstw domowych pozbawionych prądu ogrzewania i możliwości ugotowania ciepłego posiłku w momencie gdy temperatura na zewnątrz oscyluje wokół dwudziestu stopni poniżej zera.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w reakcji na narastające zagrożenie związane z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi zleciło wszystkim wojewodom wzmocnienie działań pomocowych skierowanych do osób bezdomnych oraz innych grup szczególnie narażonych na zagrożenie życia w czasie mrozu. Służby ratunkowe straż pożarna straż miejska oraz organizacje pozarządowe otrzymały szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji patroli przemierzających ulice parki dworce kolejowe i autobusowe oraz sprawdzających pustostany opuszczone budynki altanki działkowe i inne miejsca gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy niemogące samodzielnie dotrzeć do noclegowni lub schroniska z powodu wychłodzenia dezorientacji lub uzależnień uniemożliwiających racjonalne podejmowanie decyzji o własnym bezpieczeństwie.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz wyjazd za miasto na weekend zdecydowanie rozważ jego odłożenie do momentu poprawy warunków pogodowych ponieważ wyjazd w góry lub na tereny podgórskie może skończyć się uwięzieniem w zaśnieżonej miejscowości odciętej od świata przez zamknięte drogi których służby drogowe nie będą w stanie odśnieżyć wystarczająco szybko aby przywrócić komunikację. Jeśli jednak musisz jechać przygotuj samochód wyposażając go w łopatkę do śniegu ciepłe koce latarkę z zapasowymi bateriami termos z gorącą herbatą kanapki batoniki energetyczne oraz pełny bak paliwa pozwalający na godziny pracy silnika w miejscu dla utrzymania ogrzewania w razie gdybyś utknął w korku spowodowanym wypadkiem czy zasypaniem drogi przez lawinę śnieżną.
Sprawdź prognozy pogody dla konkretnej trasy którą zamierzasz pokonać korzystając z serwisów IMGW Windy czy aplikacji pogodowych wysyłających alerty o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych i jeśli prognoza przewiduje intensywne opady śniegu przekraczające dziesięć centymetrów na godzinę lub marznący deszcz zdecydowanie zostań w domu ponieważ żadna sprawa nie jest warta ryzyka utraty życia w wypadku drogowym czy zamarzniecie w zatrzymanym na autostradzie samochodzie. Poinformuj rodzinę lub znajomych o planowanej trasie przejazdu godzinie wyjazdu i szacowanym czasie dotarcia do celu aby w razie gdybyś nie dotarł na czas ktoś mógł powiadomić służby ratunkowe i przekazać ostatnią znaną lokalizację twojego telefonu komórkowego.
Jeśli zauważysz na ulicy osobę leżącą bez ruchu siedzącą skuloną w bramie czy przystanku autobusowym albo wędrującą bez celu wyraźnie zdezorientowaną i nieodpowiednio ubraną jak na panujące warunki atmosferyczne natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy sto dwanaście i zgłoś dokładną lokalizację podając nazwę ulicy numer budynku lub najbliższy charakterystyczny punkt orientacyjny taki jak przystanek skrzyżowanie czy znany sklep. Nie zakładaj że ktoś inny już to zgłosił lub że osoba po prostu śpi i za chwilę wstanie ponieważ w warunkach ekstremalnego mrozu każda minuta opóźnienia w udzieleniu pomocy zmniejsza szanse na przeżycie a ty możesz być ostatnią osobą która miała szansę uratować czyjeś życie jednym telefonem wymagającym dosłownie trzydziestu sekund twojego czasu.
Korzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępnej na stronie policja.pl gdzie można skorzystać z funkcji „Osoba bezdomna wymagająca pomocy” precyzyjnie wskazując lokalizację GPS osoby potrzebującej natychmiastowej interwencji służb ratunkowych co znacznie przyspiesza proces dotarcia patrolu do miejsca zdarzenia. Miej w torebce plecaku czy kieszeni kurtki kilka batonów energetycznych małą butelkę wody i parę ciepłych skarpet które możesz zaoferować napotkanej osobie bezdomnej ponieważ nawet tak drobna pomoc może uratować życie gdy temperatura spada do dwudziestu stopni poniżej zera a najbliższa noclegownia jest oddalona o kilka kilometrów wymagających marszu przez zaspy śniegu którego osoba wychłodzona i osłabiona może być już fizycznie niezdolna pokonać samodzielnie.
